Tokat'ta elektrikli bisikletle Kelkit Çayına düşen 4 gençten 2'si kayıp

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'na düşen 4 kişiden 2'si kurtarıldı, akıntıya kapılan 2 kişinin bulunması için çalışma yürütülüyor.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki Park Vadi yakınlarında Kelkit Çayı kenarında skuter ile özçekim yapan ve akraba olan 4 arkadaş, dengesini kaybederek suya düştü.

Çaya düşenlerden Atakan Kale ve Furkan Kale sudaki bir adacığa çıktı, İlker Parlak ile Oğuz Kale ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, botla çaydaki adacıkta bulunan Atakan Kale ve Furkan Kale'yi alarak kıyıya çıkardı. Kayıp olan İlker Parlak ile Oğuz Kale'nin bulunması için dalgıçlar suda, diğer ekipler de kıyıda çalışma yapıyor.

Kaynak: AA