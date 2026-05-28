AK Parti ve CHP 3 bayram sonra ilk kez bayramlaştı

Bugün, Kurban Bayramı'nın ikinci günü partiler arasında bayramlaşma ziyareti gerçekleşecek. Ziyaretlerin ana gündem başlığı ise CHP'deki mutlak butlan tartışması, terörsüz Türkiye süreci ve Ortadoğu'daki gelişmeler olacak.

AK Parti Genel Merkezi'nde ilk bayramlaşma gerçekleşti. Partiye ilk ziyaret CHP'den geldi. AK Parti heyeti CHP'yi, CHP heyeti de AK Parti'yi ziyaret ediyor.

3 BAYRAM SONRA AK PARTİ VE CHP BAYRAMLAŞIYOR

AK Parti ve CHP, belediyelere yönelik soruşturmalar nedeniyle üç bayram sonra bayramlaşmıyordu. CHP yönetiminde yaşanan değişiklik sonrası iki parti bayramlaşma kararı aldı.

"TÜRK MİLLETİ DAVASINA BERABERCE OMUZ VERECEĞİZ"

Bayramlaşma sırasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Bölgedeki gelişmelere bakıldığında birlikteliklerin bir araya gelmelerin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. İnşallah Türkiye'nin önü aydınlıktır, hep beraber Türkiye davasına Türk milleti davasına beraberce omuz vereceğiz." dedi.

CHP'nin bayramlaşma kabul heyetinde Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Konya Milletvekili Barış Bektaş ve İzmir Milletvekili Sevda Erden Kılınç yer alıyor.

Ziyaret heyetinde ise Kütahya milletvekili Ali Fazıl Kasap, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ve Ankara Milletvekili Deniz Demir bulunuyor.

AK PARTİ 16 PARTİYLE BAYRAMLAŞACAK

AK Parti, 16 partiyle karşılıklı bayram ziyaretleri yapacak. O partiler arasında CHP, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi de yer alıyor.

CHP ise bayramlaşma programları mutlak butlan tartışması gölgesinde gerçekleşecek.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'na mahkeme kararıyla dönmesine tepki gösteren DEM Parti, İYİ Parti, Türkiye İşçi Partisi ve Zafer Partisi CHP'ye gitmeyecek.

ÖZGÜR ÖZEL MECLİS'TE

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise TBMM'de ayrı bir bayramlaşma heyeti oluşturdu. Genel Merkeze gitmeme kararı alan muhalefet partileri, Meclis'teki CHP heyetini ziyaret ederek Özel'e desteklerini ifade edecek.

MHP'NİN BAYRAM PROGRAMI

MHP’de ilk bayramlaşma DSP heyetinin kabulüyle başlayacak. MHP’yi sırasıyla DEM Parti, AK Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, CHP ve Gelecek Partisi heyetleri de ziyaret edecek.

Ayrıntılar geliyor...