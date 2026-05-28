Görüntü bugün kaydedildi! Sıcak havayı fırsat bilip sahile akın ettiler
Kurban Bayramı tatilinde Antalya Konyaaltı Sahili’nde yoğunluk yaşandı. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar ve turistler sahile akın etti. Ekteki görüntülerde sahilin kalabalıkla dolduğu, birçok kişinin denize girip güneşlendiği görüldü. Bayram tatiliyle birlikte Antalya’daki turizm bölgelerinde hareketlilik dikkat çekti.
Antalya’da Kurban Bayramı tatiliyle birlikte sahillerde yoğunluk yaşandı. Yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği noktalardan biri olan Konyaaltı Sahili’nde sabah saatlerinden itibaren hareketlilik başladı.
SAHİLDE ADIM ATACAK YER KALMADI
Ekteki görüntülerde, sahil boyunca yoğun kalabalık oluştuğu görüldü. Bazı vatandaşlar denize girerek serinlemeyi tercih ederken, bazıları ise sahilde güneşlenip yürüyüş yaptı.
Çocuklarıyla birlikte sahile gelen aileler de bayram tatilinin keyfini çıkardı.
SICAK HAVA YOĞUNLUĞU ARTIRDI
Kentte etkili olan sıcak hava nedeniyle tatilcilerin büyük bölümü sahillere yöneldi. Özellikle öğle saatlerinde Konyaaltı Sahili’nde yoğunluk daha da arttı. Denizde uzun süre vakit geçiren tatilciler, sıcak havadan bunaldıklarını söyledi.
TURİZM BÖLGELERİNDE HAREKETLİLİK
Bayram tatiliyle birlikte Antalya’daki oteller, plajlar ve turistik alanlarda da yoğunluk yaşandığı belirtildi. Yetkililer, vatandaşlara sıcak havaya karşı dikkatli olmaları ve özellikle öğle saatlerinde güneş altında uzun süre kalmamaları konusunda uyarıda bulundu.