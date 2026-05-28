Haberler

Görüntü bugün kaydedildi! Sıcak havayı fırsat bilip sahile akın ettiler

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kurban Bayramı tatilinde Antalya Konyaaltı Sahili’nde yoğunluk yaşandı. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar ve turistler sahile akın etti. Ekteki görüntülerde sahilin kalabalıkla dolduğu, birçok kişinin denize girip güneşlendiği görüldü. Bayram tatiliyle birlikte Antalya’daki turizm bölgelerinde hareketlilik dikkat çekti.

  • Antalya'da Kurban Bayramı tatilinde Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk yaşandı.
  • Sıcak hava nedeniyle tatilciler sahile akın etti.
  • Yetkililer, sıcak havaya karşı dikkatli olunması ve öğle saatlerinde güneşte uzun süre kalınmaması uyarısı yaptı.

Antalya’da Kurban Bayramı tatiliyle birlikte sahillerde yoğunluk yaşandı. Yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği noktalardan biri olan Konyaaltı Sahili’nde sabah saatlerinden itibaren hareketlilik başladı.

SAHİLDE ADIM ATACAK YER KALMADI

Ekteki görüntülerde, sahil boyunca yoğun kalabalık oluştuğu görüldü. Bazı vatandaşlar denize girerek serinlemeyi tercih ederken, bazıları ise sahilde güneşlenip yürüyüş yaptı.

Çocuklarıyla birlikte sahile gelen aileler de bayram tatilinin keyfini çıkardı.

SICAK HAVA YOĞUNLUĞU ARTIRDI

Kentte etkili olan sıcak hava nedeniyle tatilcilerin büyük bölümü sahillere yöneldi. Özellikle öğle saatlerinde Konyaaltı Sahili’nde yoğunluk daha da arttı. Denizde uzun süre vakit geçiren tatilciler, sıcak havadan bunaldıklarını söyledi.

TURİZM BÖLGELERİNDE HAREKETLİLİK

Bayram tatiliyle birlikte Antalya’daki oteller, plajlar ve turistik alanlarda da yoğunluk yaşandığı belirtildi. Yetkililer, vatandaşlara sıcak havaya karşı dikkatli olmaları ve özellikle öğle saatlerinde güneş altında uzun süre kalmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: Haberler.com
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı netleşti! Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor

A Takımı netleşti! Parti sözcülüğüne sürpriz bir isim geliyor
Kılıçdaroğlu'ndan bir hamle daha: CHP'nin grup toplantısı yapılmayacak

Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir hamle daha! Özgür Özel küplere binecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sürekli iş değiştirmek boşanma sebebi

Yargıtay karar verdi! Emsal bir boşanma sebebi daha
Erkek öğrencilerini istismardan 38 yıl ceza alan öğretmen tahliye edildi

5 erkek öğrencisini istismar eden öğretmene mahkemeden şok karar
Cristiano Ronaldo'dan Galatasaray'ın transferine engel

G.Saraylıların hayalleriyle oynadı

Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu?

Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu?
Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı! Programa Gürsel Tekin de katıldı

Ne Meclis ne de Genel Merkez! İlk bayramlaşmayı bakın nerede yaptı
'Birlikte olmayın' deyip annesinin sevgilisini öldürdü

Annesinin sevgilisini öldürdü: Birlikte olmayın
ABD Bender Abbas'a hava saldırısı düzenledi, İran'dan jet misilleme geldi

Korkulan oldu! ABD kenti havadan vurdu, İran'dan jet misilleme geldi