"Makam aracı" tartışmasında Özel'den zehir zemberek sözler: Kılavuzu karga olanın...
CHP Genel Merkezi önünde sergilenip satışa çıkarılan, daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun döneminde satın alındığı ortaya çıkan "satılık haram araç" olayına ilişkin Özgür Özel'den zehir zemberek sözler geldi. Özel, Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez'i işaret ederek, "Yıllardır CHP'ye ve tutuklu arkadaşlarımıza haysiyet cellatlığı yapan birisini tutup da basın danışmanı yaparsanız. İnsan olan biri yapmaz. Utanç duydum. Kılavuzu karga olanın, başına böyle işler gelir." dedi.
- Özgür Özel, CHP Genel Merkezi önünde sergilenen makam araçlarıyla ilgili olarak eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve basın danışmanını hedef aldı.
- Özel, sergilenen araçlardan birinin Kılıçdaroğlu döneminde alındığını, diğer araç tahsisinin ise kendi yönetiminden önceki döneme ait olduğunu belirtti.
- Özel, basın danışmanını 'CHP'ye haysiyet cellatlığı yapmakla' suçlayarak, partiyi seven birinin bu tür eylemlerde bulunmayacağını ifade etti.
Özgür Özel, İzmir'deki Buca Cezaevi'nde eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, CHP Genel Merkezi önünde sergilenen makam aracı olayıyla ilgili zehir zemberek ifadeler kullandı.
ÖZEL: İKİ ARABA KOYMUŞ, BİR SÜRÜ İFTİRAYI GERÇEKMİŞ GİBİ PAYLAŞMIŞ
Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle hedef alan Özel şunları söyledi: "Partiyi seçilmeden yönetmeyi kabul etmek ayrı bir şey. Yıllardır CHP'ye ve tutuklu arkadaşlarımıza haysiyet cellatlığı yapan birisini tutup da basın danışmanı yaparsanız; onun bir tane amacı var; o CHP'ye zarar versin. Gitmiş oraya iki araba koymuş, bir sürü iftirayı gerçekmiş gibi paylaşmış.
"ARABALARDAN BİRİ KEMAL BEY ZAMANINDA ALINMIŞ"
Koyduğu arabalardan biri Kemal Bey zamanında alınmış, yalan yanlış şeyler yazmış. Aziz İhsan Aktaş'tan bir araç tahsisi varsa bizim yönetimimizden önceki dönemde yapılmış bir şey. Bunların hepsi ortaya çıkmış. En büyük üzüntüm, yıllardır CHP'ye haysiyet cellatlığı yapan birisine tutup da basın danışmanı yaparsanız... Onun bir tane amacı, CHP'ye zarar vermek.
"PARTİYİ SEVEN BİRİ YAPMAZ"
Tutup oraya 2 tane araç koymuş. Yalan yanlış şeyler yazmış. Olay ortaya çıkınca, 'ben onları misalen seçtim, böyle bir şey varsa diye' diyor. Zaten bu yapar, partiyi seven biri yapmaz. İnsan olan biri yapmaz. Yalan haber yapar gibi, partinin önündeki araçlara... Utanç duydum. Kılavuzu karga olanın, başına böyle işler gelir. Hepimizi kahreder."