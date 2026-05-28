"Makam aracı" tartışmasında Özel'den zehir zemberek sözler: Kılavuzu karga olanın...

Özgür Özel, İzmir'deki Buca Cezaevi'nde eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, CHP Genel Merkezi önünde sergilenen makam aracı olayıyla ilgili zehir zemberek ifadeler kullandı.

ÖZEL: İKİ ARABA KOYMUŞ, BİR SÜRÜ İFTİRAYI GERÇEKMİŞ GİBİ PAYLAŞMIŞ

Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle hedef alan Özel şunları söyledi: "Partiyi seçilmeden yönetmeyi kabul etmek ayrı bir şey. Yıllardır CHP'ye ve tutuklu arkadaşlarımıza haysiyet cellatlığı yapan birisini tutup da basın danışmanı yaparsanız; onun bir tane amacı var; o CHP'ye zarar versin. Gitmiş oraya iki araba koymuş, bir sürü iftirayı gerçekmiş gibi paylaşmış.

"ARABALARDAN BİRİ KEMAL BEY ZAMANINDA ALINMIŞ"

Koyduğu arabalardan biri Kemal Bey zamanında alınmış, yalan yanlış şeyler yazmış. Aziz İhsan Aktaş'tan bir araç tahsisi varsa bizim yönetimimizden önceki dönemde yapılmış bir şey. Bunların hepsi ortaya çıkmış. En büyük üzüntüm, yıllardır CHP'ye haysiyet cellatlığı yapan birisine tutup da basın danışmanı yaparsanız... Onun bir tane amacı, CHP'ye zarar vermek.

"PARTİYİ SEVEN BİRİ YAPMAZ"

Tutup oraya 2 tane araç koymuş. Yalan yanlış şeyler yazmış. Olay ortaya çıkınca, 'ben onları misalen seçtim, böyle bir şey varsa diye' diyor. Zaten bu yapar, partiyi seven biri yapmaz. İnsan olan biri yapmaz. Yalan haber yapar gibi, partinin önündeki araçlara... Utanç duydum. Kılavuzu karga olanın, başına böyle işler gelir. Hepimizi kahreder."