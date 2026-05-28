Menajerinden sürpriz iddia: Tedesco geri dönebilir

Domenico Tedesco'nun menajerlik ajansı CAA Base, İtalyan teknik adamın daha önce görev yaptığı Rusya'ya geri dönebileceğini açıkladı.

Fenerbahçe ile yolları ayrılan İtalyan teknik adam Domenico Tedesco’nun kariyerindeki bir sonraki durak merak konusu olmaya devam ederken, eski görev yeri Rusya ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

MENAJERİNDEN GERİ DÖNÜŞ SİNYALİ

40 yaşındaki başarılı çalıştırıcının menajerlik ajansı olan CAA Base, Tedesco'nun daha önce de görev yaptığı Rusya Ligi'ne geri dönebileceği yönündeki iddialara yanıt verdi. Yapılan açıklamada, " Domenico Tedesco'nun Rusya'ya dönmesi şu an masadaki acil konulardan biri değil. Kendisi şu an dinleniyor ve toparlanıyor. Ancak bu durum, ilerleyen süreçte yeniden orada görev almayacağı anlamına gelmez. Gelecekte neler yaşanacağını hep birlikte göreceğiz." ifadelerine yer verildi.

SPARTAK MOSKOVA'DA GÖREV YAPMIŞTI

Domenico Tedesco, Rusya futboluna yabancı bir isim değil. İtalyan teknik adam, 2019 ile 2021 yılları arasında ülkenin köklü kulüplerinden Spartak Moskova’yı çalıştırmıştı.

FENERBAHÇE KARNESİ

Geride bıraktığımız sezonda Fenerbahçe’nin başında teknik direktörlük koltuğuna oturan Domenico Tedesco, sarı-lacivertli ekiple toplamda 45 resmi müsabakaya çıktı. Bu karşılaşmalarda 26 galibiyet elde eden İtalyan çalıştırıcı, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyetlik bir performans sergiledi.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

