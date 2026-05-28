Bernardo Silva, Türkiye'ye geldi! Galatasaray için söyledikleri heyecanlandırdı

Galatasaray'ın transfer gündeminde ilk sıralarda yer alan Portekizli dünya yıldızı Bernardo Silva, tatil için Türkiye’ye geldi. Manchester City ile yollarını ayıran tecrübeli futbolcunun bu ziyareti, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında büyük bir heyecan yarattı.

''GALATASARAY'A GELMEK İSTERİM''

Muğla'da tatilini sürdüren başarılı orta saha oyuncusu, Galatasaray Sportif A.Ş.'nin eski yöneticilerinden Zafer Kutanoğlu ile bir araya geldi. Bu görüşme sırasında transferine dair dikkat çeken itiraflarda bulunan Silva'nın, "Galatasaray forması giymeyi çok isterim ancak şu an için top tamamen menajerlerimde." ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

GÖRÜŞMELERDE SON AŞAMAYA GELİNDİ

Öte yandan sarı-kırmızılı yönetimin, Portekizli yıldızın transferi konusunda uzun süredir yürüttüğü gizli operasyonda son viraja girdiği belirtiliyor. Galatasaray'ın Dünya Kupası start vermeden bu transferi bitirerek Silva’ya resmi imzayı attırmayı hedefliyor.

AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE

İspanyol basınındaki haberlere göre Barcelona ve Atletico Madrid de Bernardo Silva'yı kadrosuna katmak için yoğun bir ikna çabası yürütüyor.

SEZON PERFORMANSI

31 yaşındaki Bernardo Silva, bu sezon Manchester City formasıyla çıktığı 53 resmi maçta 3 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.