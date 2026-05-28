Haberler

Bernardo Silva, Türkiye'ye geldi! Galatasaray için söyledikleri heyecanlandırdı

Bernardo Silva, Türkiye'ye geldi! Galatasaray için söyledikleri heyecanlandırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Portekizli futbolcu Bernardo Silva, Manchester City ile sezonu tamamlamasının ardından Türkiye'ye geldi. Yıldız oyuncunun, Galatasaray Sportif A.Ş.'nin eski yöneticilerinden Zafer Kutanoğlu ile bir araya gelerek kendisine "Galatasaray forması giymeyi çok isterim ancak şu an için top tamamen menajerlerimde" ifadelerini kullandığı iddia edildi.

Galatasaray'ın transfer gündeminde ilk sıralarda yer alan Portekizli dünya yıldızı Bernardo Silva, tatil için Türkiye’ye geldi. Manchester City ile yollarını ayıran tecrübeli futbolcunun bu ziyareti, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında büyük bir heyecan yarattı.

''GALATASARAY'A GELMEK İSTERİM''

Muğla'da tatilini sürdüren başarılı orta saha oyuncusu, Galatasaray Sportif A.Ş.'nin eski yöneticilerinden Zafer Kutanoğlu ile bir araya geldi. Bu görüşme sırasında transferine dair dikkat çeken itiraflarda bulunan Silva'nın, "Galatasaray forması giymeyi çok isterim ancak şu an için top tamamen menajerlerimde." ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

GÖRÜŞMELERDE SON AŞAMAYA GELİNDİ

Öte yandan sarı-kırmızılı yönetimin, Portekizli yıldızın transferi konusunda uzun süredir yürüttüğü gizli operasyonda son viraja girdiği belirtiliyor. Galatasaray'ın Dünya Kupası start vermeden bu transferi bitirerek Silva’ya resmi imzayı attırmayı hedefliyor.

AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE

İspanyol basınındaki haberlere göre Barcelona ve Atletico Madrid de Bernardo Silva'yı kadrosuna katmak için yoğun bir ikna çabası yürütüyor. 

SEZON PERFORMANSI

31 yaşındaki Bernardo Silva, bu sezon Manchester City formasıyla çıktığı 53 resmi maçta 3 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Kılıçdaroğlu'ndan bir hamle daha: CHP'nin grup toplantısı yapılmayacak

Kılıçdaroğlu vekillere yazı gönderdi! Özgür Özel küplere binecek
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı netleşti! Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor

A Takımı netleşti! Parti sözcülüğüne sürpriz bir isim geliyor
Tatilciler Muğla'ya akın etti! Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı

Akın akın geliyorlar! Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın fena çakıldı! Son 2 ayın dibini gördü

Savaşın ateşi piyasaları yaktı! Altında 2 ay sonra bir ilk yaşanıyor
'Ben bu ülkeye dolar getiriyorum' diyerek uçakta olay çıkardı

"Ben bu ülkeye dolar getiriyorum" diyerek uçakta olay çıkardı
Cristiano Ronaldo'dan Galatasaray'ın transferine engel

G.Saraylıların hayalleriyle oynadı

Bir zamanlar devdi, şimdi borcundan dolayı elektrikleri kesik

Bir zamanlar devdi, şimdi borcundan dolayı elektrikleri kesik
Görüntü bugün kaydedildi! Sıcak havayı fırsat bilip sahile akın ettiler

Görüntü bugün kaydedildi!
Nilüfer bayram günü gelen acı haberle yıkıldı

Ünlü şarkıcı bayram günü gelen acı haberle yıkıldı
Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu?

Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu?