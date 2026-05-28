Mehmet Topal'a Avrupa'dan talipler artıyor

Teknik Direktör Mehmet Topal, Avrupa’nın çeşitli liglerinden gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Genç teknik adama Romanya ekiplerinin yanı sıra Belçika Pro Lig ve Makedonya'dan da teklifler geldi.

  • Mehmet Topal, Romanya Süper Lig ekibi Petrolul Ploieşti'yi çalıştırdıktan sonra Belçika Ligi ve Makedonya Ligi'nden teklifler aldı.
  • Mehmet Topal, geleceğiyle ilgili kararını 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan sonra verecek.
  • Mehmet Topal, Petrolul Ploieşti ile 38 maça çıktı; 13 galibiyet, 16 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.

İki sezondur farklı dönemlerde Romanya Süper Lig ekibi Petrolul Ploieşti’yi çalıştıran Teknik Direktör Mehmet Topal’a buradaki başarılı performansının ardından Avrupa’nın farklı liglerinden teklifler geliyor. 

MEHMET TOPAL'A TEKLİF YAĞIYOR

Son olarak ligde kalma play-off’larında göreve gelen ve Petrolul’ü ligde tutmayı başaran Mehmet Topal gelecek sezon için henüz kararını vermedi. Topal daha önce de takımı UEFA Konferans Ligi elemelerine taşımayı başarmıştı. Romanya’nın farklı takımları, Belçika Ligi ve Makedonya Ligi’nden teklifler alan genç teknik adam, kararını FIFA Dünya Kupası’ndan sonra verecek. Petrolul Ploieşti’nin de Mehmet Topal’ı takımda tutmak için yoğun çaba sarf ediyor.

''KOPMAZ BİR GÖNÜL BAĞIM OLDU''

Mehmet Topal kısa bir süre önce Romanya basınına yaptığı açıklamada, "Petrolul benim teknik direktörlüğe başladığım yer. Petrolul ile kopmaz bir gönül bağım oldu. Zor günlerde de yanlarında oldum ve ligde tuttum. Romanya Ligi artık benim bildiğim bir lig" ifadelerini kullandı. 40 yaşındaki teknik adam öte yandan UEFA Pro Lisans eğitimi tamamlayarak lisansın sahibi oldu.

DÜNYA KUPASI'NI TAKİP EDECEK

Futbolculuk kariyerinde Galatasaray, Valencia, Fenerbahçe, Başakşehir ve Beşiktaş gibi takımlarda forma giyen Mehmet Topal, 2026 FIFA Dünya Kupası'nı yerinde takip ederek izlenimlerde bulunacak. Topal, Dünya Kupası’ndan sonra gelecekle ilgili kararını verecek.

PETROLUL PERFORMANSI

Mehmet Topal, farklı dönemlerde göreve geldiği Petrolul Ploieşti ile 38 maça çıkarken, 13 galibiyet, 16 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

