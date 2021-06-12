8 belediye başkanı ve 4 milletvekili Isparta'da gül topladı

8 belediye başkanı ve 4 milletvekili Isparta'da gül topladı AK Parti İl Belediye Başkanları toplantısı için Isparta'da bulunan başkanlar ve milletvekilleri gül hasadına katıldı.

8 belediye başkanı ve 4 milletvekili Isparta'da gül topladı

ISPARTA - AK Parti İl Belediye Başkanları toplantısı için Isparta'da bulunan başkanlar ve milletvekilleri gül hasadına katıldı. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı İl Belediye Başkanları 2. Değerlendirme ve İstişare Toplantısı Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 8 belediye başkanı ve Yerel Yönetimler Başkanlığı Bölge Sorumlusu 4 milletvekilinin katıldığı istişare toplantısı öncesi, gül bahçelerinde gül toplandı, gül müzesi ziyareti yapıldı, gül fabrikasında gülün tarladan, yağa dönüşümü aşamaları takip edildi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in ev sahipliğinde Güneykent Beldesinde gerçekleştirilen etkinliğe, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk ile Yerel Yönetimler Başkanlığı Bölge Sorumlusu Başkan Yardımcıları Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, 24-25. Dönem Denizli Milletvekili Bilal Uçar, 26. Dönem Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu ile eşleri katıldı.

Güneykent Beldesinde gül bahçelerinde gül toplayan milletvekilleri ve belediye başkanları, güller diyarı Isparta'da bulunmaktan dolayı duydukları memnuniyetlerini dile getirirken, böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmasında dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür etti. Misafirler gül bahçelerinin ardından Güneykent Müze'yi, ardından da Güneykent Gülyağı Fabrikasını ziyaret ederek, gülün tarladan, fabrikada gülsuyu ve gülyağı çıkarılması yolculuğuna tanık oldular.

Belediye Başkanları ve milletvekilleri, Isparta'da bulunmaktan ve gül bahçelerinde olmaktan dolayı duydukları memnuniyetlerini ifade ettiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Levent Doğan