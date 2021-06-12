8 belediye başkanı ve 4 milletvekili Isparta'da gül topladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

8 belediye başkanı ve 4 milletvekili Isparta'da gül topladı

İhlas Haber Ajansı / Levent Doğan - Haberler | Güncel

8 belediye başkanı ve 4 milletvekili Isparta'da gül topladı AK Parti İl Belediye Başkanları toplantısı için Isparta'da bulunan başkanlar ve milletvekilleri gül hasadına katıldı.

8 belediye başkanı ve 4 milletvekili Isparta'da gül topladı

ISPARTA - AK Parti İl Belediye Başkanları toplantısı için Isparta'da bulunan başkanlar ve milletvekilleri gül hasadına katıldı. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı İl Belediye Başkanları 2. Değerlendirme ve İstişare Toplantısı Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 8 belediye başkanı ve Yerel Yönetimler Başkanlığı Bölge Sorumlusu 4 milletvekilinin katıldığı istişare toplantısı öncesi, gül bahçelerinde gül toplandı, gül müzesi ziyareti yapıldı, gül fabrikasında gülün tarladan, yağa dönüşümü aşamaları takip edildi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in ev sahipliğinde Güneykent Beldesinde gerçekleştirilen etkinliğe, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk ile Yerel Yönetimler Başkanlığı Bölge Sorumlusu Başkan Yardımcıları Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, 24-25. Dönem Denizli Milletvekili Bilal Uçar, 26. Dönem Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu ile eşleri katıldı.

Güneykent Beldesinde gül bahçelerinde gül toplayan milletvekilleri ve belediye başkanları, güller diyarı Isparta'da bulunmaktan dolayı duydukları memnuniyetlerini dile getirirken, böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmasında dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür etti. Misafirler gül bahçelerinin ardından Güneykent Müze'yi, ardından da Güneykent Gülyağı Fabrikasını ziyaret ederek, gülün tarladan, fabrikada gülsuyu ve gülyağı çıkarılması yolculuğuna tanık oldular.

Belediye Başkanları ve milletvekilleri, Isparta'da bulunmaktan ve gül bahçelerinde olmaktan dolayı duydukları memnuniyetlerini ifade ettiler.

8 belediye başkanı ve 4 milletvekili Isparta'da gül topladı
8 belediye başkanı ve 4 milletvekili Isparta'da gül topladı
8 belediye başkanı ve 4 milletvekili Isparta'da gül topladı
8 belediye başkanı ve 4 milletvekili Isparta'da gül topladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Levent Doğan

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'a büyük saygısızlık! Okula isminin verilmemesi için mücadele ediyorlar
Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'a büyük saygısızlık! Okula isminin verilmemesi için mücadele ediyorlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Sedat Peker Bülent Turan Mehmet Özhaseki Adil Karaismailoğlu
Magazin Atilla Taş Burcu Biricik Funda Eryiğit Serenay Sarıkaya
Spor Şenol Güneş Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
8 belediye başkanı ve 4 milletvekili Isparta'da gül topladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 18:45:55. #1.14#

title