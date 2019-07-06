7 Yıldır Geliştirilen Türk Oyunu Mount & Blade 2: Bannerlord Hakkında Her Şey

Mount&Blade, oyunseverler tarafından büyük ilgi gören bir seri. Orta çağ ve savaş mekanikleri bir araya getirmekteki başarısı sayesinde insanları saatler boyu bilgisayarları başında tutan yapım, yıllar geçse de bir türlü eskimedi. Serinin son oyunundan ziyade bir önceki oyunu Warband, bugün hala oynanmaya devam ediyor. Hatta Warband, PC Gamer'ın 2016 yılında yayınladığı "Gelmiş Geçmiş En İyi 100 Oyun" listesinde 30. Sırayı almıştı.

Oyunun bu kadar uzun süreler oynanılabilmesinin sebebi asla bitmeyen bir oyun yapısına sahip olması. Ülkemizin gururu diyebileceğimiz bu seri, Ankara merkezli geliştirici stüdyo Talesworld tarafından yapılıyor. Devam oyunu olacak Mount&Blade 2: Bannerlord ise 2012 yılında duyurulmasından bu yana hala geliştirilme sürecinde.

Mount&Blade 2 Bannerlord ne zaman çıkacak?

Oyunun 2012 yılında duyurulduğundan bahsettik. Bu demek oluyor ki oyun en az 7 senedir geliştiriliyor. Bildiğiniz üzere 7 sene bir oyun yapımı için çok ciddi bir süre. Yani Bannerlord için büyük beklentilere sahip olmak her oyuncunun hakkı. Biz de yakın zamanda(?) çıkması beklenen Bannerlord için, okudukça heyecanınızı artıracak yenilikleri içeren bir yazı hazırlamak istedik. Oyun zaten 7 senedir geliştiriliyor, o yüzden isterseniz biz lafı daha fazla uzatmadan yazımıza geçelim.

Talesworld'de çalışan herkesin bu soruya verdiği tek cevap var: "Oyun hazır olduğu zaman çıkacak." Yani konuyla ilgili henüz net bir açıklama yok. Umutlandırıcı olaylar da yaşanıyor tabii. Örneğin, oyunun oynanabilir bir çoklu oyuncu demosu Gamescom 2019'da herkese açık şekilde yer alacak. Yani oyunun geliştirme süreci yavaş yavaş sona geliyor diyebiliriz. Bir diğer örnekse, bazı kaynaklar oyunun yapımcı ismi Armağan Yavuz'un, oyunu 2019 yılı içerisinde çıkarmak için elimizden geleni yapıyoruz dediğini iddia ediyor ancak dediğimiz gibi, konuyla ilgili Talesworld cephesi tarafından yapılan bir açıklama yok.

Cevap: İddialara göre Bannerlord, 2019 yılında çıkabilir ancak elimizde resmi bir çıkış tarihi yok.

Bannerlord'da hangi krallıklar yer alacak?

Eski Mount&Blade oyunlarından tanıdığımız krallıklar Bannerlord'da olmayacak. Oyunda tamamıyla yeni krallıklar yer alacak. Gelin bu krallıklara biraz yakından bakalım.

Battania:

Battannia krallığı, Piktler, İrlandalılar, Gallerliler ve Keltler'den esinlenilerek yaratılıyor. Tepelik bölgelere kurulu bu krallık, kalelerini istila etmeye çalışan düşman krallıklara karşı tarih boyunca savaşlar vermiş. Krallık söylendiği kadarıyla ok kullanımı konusunda uzman olacak.

Kuzait Hanlığı:

Orta Asya bozkır halklarından esinlenilerek yaratılan Kuzait Hanlığı, Moğollar, Avarlar, Göktürkler, Kıpçaklar ve Hazarlarla benzerlikler taşıyor. Krallığın birlikleri tahmin edebileceğiniz üzere ağırlıklı olarak atlı okçulardan oluşacak.

Sturgia:

Sturgialılar günümüz ülkelerinden Rusya, Belarus ve Ukrayna'nın bulunduğu yerde eskiden yaşayan halklardan ilham alınarak yaratılıyor. Sturgialılar silah seçimlerini balta ve kılıçlardan yana yapıyor.

Vlandia:

Vlandialılar, Fransa'ya yerleşip sonrasında İngiltere, Sicilya ve Kutsal Topraklarda krallık kuran Normanlara ve orta çağ başlarındaki Avrupa feodal devletlerine dayanıyor. Vlandia, gücünü ağır süvari birliklerinden alacak.

Aserai:

7. yüzyılda gerçekleşen büyük islami fetihlerinden hemen önceki Arap kabilelerinden esinlenerek oluşturulan Aserai, piyade ve atlılardan oluşan bir orduya sahip olacak.

İmparatorluk:

Kalradya topraklarında hüküm süren en büyük krallık İmparatorluk olacak. İmparatorluk, İmparator Arenicos tahtı bırakacak bir varisi olmadan öldüğü zaman, üç imparatorluğa bölünüyor.

Bu imparatorluklardan birincisi Kuzey İmparatorluğu. Kuzey İmparatorluğu aristokrat ve senatör Lucon tarafından yönetiliyor. Lucon, İmparatorluğun eskiden olduğu gibi tek bir vücutta toplanması gerektiğine inanıyor.

İkici imparatorluk ise Güney İmparatorluğu, Arenicos'un eşi Rhagaea tarafından yönetiliyor. Rhagaea, İmparatorluğun Arenicos kızı Ira tarafından yönetilmesi gerektiğini düşünüyor.

Üçe ayrılan İmparatorluğun son kolu ise Batı İmparatorluğu. Batı İmparatorluğu savaş kahramanı Garios tarafından yönetiliyor ve Garios, İmparatorluğun İmparator gazileri tarafından yönetilmesi gerektiğini savunuyor.

Bannerlord dövüş sistemi:

Bannerlord'daki dövüş sistemi, önceki Mount&Blade oyunlarında gördüğümüz dövüş sisteminde olduğu gibi, doğru anda, doğru taraftan saldırmak ve bloklamak üzerine kurulu olacak. Tabii ki yakın dövüş kısmında rakibi şaşırtmak için tekme atmak gibi yollara da başvurulabilecek.

Mesafeli dövüş kısmında da menzilli silahlarla atış yaparken vuruş hissini oldukça arttıran bir yola başvurulmuş. Bannerlord'da, isabetli bir atış yapıldıktan sonra nişangah içinde küçük çizgiler belirecek. Bu çizgilerinin rengi sayesinde de düşman öldü mü yoksa sadece yaralandı mı sorusunun cevabı, ekranın sol altında çıkan bildirim ekranına gerek kalmadan kolaylıkla anlaşılabilecek.

Bannnerlord'daki kaleler:

Mount&Blade oynayan herkes bilir ki, savaş açık meydanlarda çarpışmaktan ibaret değildir. Kuşatmalar, Mount&Blade oyunlarının kalbi gibidir ve en eğlenceli yanlarından biridir.

Bannerlord'da, kaleler konusunda büyük geliştirmeler söz konusu. Bu geliştirmelerden ilki, kaleler artık özelleştirilebilecek. Kale duvarlarının boyu ve kalenin savunma sistemleri o kaleye sahip lordlara bağlı olacak. Kalelerdeki yeniliklerden bir diğeriyse, Bannerlord haritasındaki her kalenin tasarımı birbirinden oldukça farklı olacak. Oyuncular, her kaleyi ele geçirmek ya da savunmak için o kaleye özel stratejiler geliştirmek durumunda kalacaklar.

Saldıran tarafsa katapultlar ve mancınıklar gibi farklı mekanizmalardan yararlanıp kale duvarlarını yıkmaya çalışacak. Sonrasında da eski oyunlardan da bildiğimiz gibi, kale sınırları içerisinde kılıç çarpışmaları başlayacak.

Bannerlord yeni ölüm mekaniği:

Eski Mount&Blade oyunlarında sıkıcı olan ne var diye sorsanız, belki de çoğu oyuncu size oyunun kendini tekrar ettiğini, yüz yıllar boyunca aynı karakterlerden oluşan bir dünyayı dolaşmak zorunda olduğunuzu söyleyecektir. Bannerlord'la gelecek olan ölüm mekaniği sayesinde artık bu durum ortadan kalkacak.

Bannerlord'da kendi karakterimiz dahil oyunda bulunan tüm karakterler yaşlanarak ya da savaş meydanında mağlup olarak ölebilecekler. Sonrasında yerlerine oyun boyunca yetiştirdikleri çocukları geçecek ve oyuncular da ölen karakterlerinin yasını tutarken, oyuna varislerle devam edecekler.

Oyunda çocuklar da olacak:

Eski Mount&Blade oyunlarında olduğu gibi Bannerlord'da da evlenilebilecek. Bannerlord'un bu konuya getirdiği yenilikse bu evliliklerden çocuklar yapılabilecek olması.

Çocukların fiziksel görünüşü oyundaki anne ve babalarının karışımı şeklinde olacak. Aynı zamanda yetenekleri konusunda da anne ve babalarından etkilenen bu çocuklar, oyuncunun dileği doğrultusunda yetenekler de kazanabilecek. Çocuklar, oyuna başlanılan karakter öldükten sonra onların yerlerine geçecekleri için hayati önem taşıyorlar.

Bannerlord ikna sistemi:

Bannerlord'da yer alan şöhret ve kişilik sistemleri sayesinde, oyuncunun başı belaya girdiği zaman ya da birini ikna etmesi gerektiği zaman serinin yeni mekaniği olan ikna sistemine başvurulması gerekecek. Karakterin saygınlığı ne kadar fazla olursa, birini bir şey yapması için ikna etmesi de o kadar kolay olacak. Aynı zamanda, diyalog ekranında oyuncunun karşısındaki karakteri ikna etmesine ne kadar kaldığını gösteren bir ilerleme çubuğu da olacak.

Bannerlord ticaret:

Mount&Blade oyunlarında para her zaman en büyük silahlardan biri olmuştur. Eski oyunlarda da para kazanmanın çeşitli yolları vardı ama Bannerlord ile birlikte gelecek yeni ticaret sistemi oyunun ekonomik yönünü bambaşka bir noktaya taşıyacak.

Bannerlord'da oyuncular birahane, kasap, keten dokumacı, değirmen, demirci, ahır ve tabakhane gibi çeşitli işletmeler açabilecek. Oyuncunun bu işletmeleri hangi bölgelerde açmanın doğru olacağına da dikkat etmesi gerekecek. Çünkü bir işletmenin başarısı, coğrafi şartlar ve şehrin o anki zenginlik durumu gibi faktörler tarafından etkilenecek. Örneğin denize uzak şehirlerde balık daha zor bulunacak ve daha pahalı olacak.

Kısacası Bannerlord'da ticaret yapmak isteyen oyuncuların, kılıçlarını bir kenara bırakarak ticarete daha çok kafa yormalara gerekecek.

Karakter gelişimi:

Bannerlord ile birlikte eski Mount&Blade oyunlarından bildiğimiz karakter gelişimi ekranı tarih oluyor. Eski sistemin yerine gelecek bu sistem çok daha oynanış odaklı olacak ve belirli bir yönde gelişmek isteyen oyuncuların o konularda tecrübe edinmesi gerekecek.

Oyunun karakter gelişimindeki yenilikleri kısaca özetlemek gerekirse, oyuncular gelişmesini istedikleri özelliklere odak puanları harcayacak. Daha çok odak puanı olan özellikler daha hızlı yükselecek. Bu odak puanlarıysa seviye atladıkça kazanılacak.

Çoklu oyuncu modları:

Bannerlord'un en çok konuşulan çoklu oyuncu modu, oyuna eşsiz bir deneyim katacak olan Kaptan modu. Kaptan modu birbirlerine karşı savaşacak 5 oyuncuyu bir savaş alanına koyacak. İşi ilginçleştiren şeyse bu 5 oyuncunun botlardan oluşan kendi orduları olacak. Modun ana amacı bir yandan düşmanlarınızı haritadan silmeye odaklanırken, diğer yandan da savaş alanında hareket halinde olan bayrakları ele geçirmek olacak.

Çoklu oyuncu kısmına gelecek bir diğer mod ise Çarpışma modu olacak. Çarpışma modunda 6 kişilik olmak üzere iki takım karşı karşıya gelecek ve bu takımlar yalnızca gerçek oyunculardan oluşacak. Oyuncular istedikleri sınıfı seçebilecek ve oyunun verdiği puanları bu sınıflara harcayarak o sınıfları geliştirebilecekler. Burada dikkat edilmesi gereken husus, oyunun verdiği puanları dikkatli harcamak. Çünkü bu puanlar yalnızca sınıfları geliştirmek için değil aynı zamanda tekrar doğmak için de kullanılacak. Yani karakter ne kadar güçlü olursa, öldükten sonra yeniden doğma hakkı da o kadar az olacak.

Ekstra mod desteği:

Mount&Blade oyunlarını bu kadar uzun süreler oynanabilir kılan en büyük faktör, oyuna yapılan modlar. Bu modlar Star Wars'tan tutun, Osmanlı Devleti temasına kadar uzanan bitmek bilmeyen bir okyanus oluşturuyor. O yüzden Bannerlord'da da mod desteği olacak. Hatta yapımcılar, oyunu modlanabilir hale getirmek için, ekleyecekleri bütün özelliklere iki katı zaman harcadıklarını bile söylüyorlar. Bu arada Talesworld'ün geliştirdiği yeni bir motor sayesinde çok daha başarılı modların da önü açılıyor. Son olarak, oyun birden fazla modu aynı anda çalıştırabilecek.

Çok uzun zamandır beklediğimiz Mount&Blade 2: Bannerlord'da yer alacak yenilikleri sıraladığımız yazımızın sonuna geldik. Oyunu bekleyenlerin gözleri şimdilik 21 ve 24 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan Gamescom 2019'da. Gamescom 2019'da, oyunun çıkış tarihi gibi bilgilere ışık tutulabilir.