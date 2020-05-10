65 yaş üzeri vatandaşlar, yaklaşık 2 aylık sokağa çıkma yasağının ardından saat 11 itibariyle dışarı çıktı
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65 yaş üzeri vatandaşlar, yaklaşık 2 aylık sokağa çıkma yasağının ardından saat 11 itibariyle dışarı çıktı

10.05.2020 11:49 | Son Güncelleme: 10.05.2020 12:10

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üzeri vatandaşlar, yaklaşık 2 aylık aranın ardından bugün saat 11.00 itibariyle sokağa çıkmaya başladı. Uzun süre evde oturmaktan rahatsızlık duyduğunu belirten vatandaşlar, güzel havanın tadını çıkardı.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 21 Mart tarihinde sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üzeri vatandaşlar, yaklaşık 2 aylık sürenin ardından ilk kez evlerinden çıktı. Yurdun dört bir yanında sokağa çıkan yaşlılar, güzel havanın tadını çıkarırken ortaya renkli görüntüler çıktı.

"MASKE TAKMAYI İHMAL ETMEYİN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise 4 saatliğine sokağa çıkmalarına müsaade edilen yaşlı vatandaşlarımıza maske takmayı unutmamaları yönünde çağrısını yineledi.

Koca resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüsle mücadelemize evde kalarak büyük destek verdiniz. Beklenen gün geldi: Şehir, siz hanımefendiler ve beyefendilerle adeta yeniden tanışacak. Bu güzel günde maske takmayı ihmal etmeyin. Maske artık kıyafetimizin bir parçası olmalı. Her dakikanız güzel geçsin!" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlarımızın sorumluluğunu yerine getirdiği ve maske takmayı ihmal etmediği de görüntülendi.

65 yaş üzeri kimseler 2 ay sonra ilk kez sokağa çıktı! İşte o kareler

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler istisna uygulanması kapsamında ilk defa sokağa çıktı. Kırklareli'nde bazı yaşlılar sokağa çıktı.

65 yaş üzeri kimseler 2 ay sonra ilk kez sokağa çıktı! İşte o kareler

Kayseri'de koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler istisna uygulanması kapsamında ilk defa sokağa çıktı.

65 yaş üzeri kimseler 2 ay sonra ilk kez sokağa çıktı! İşte o kareler

Niğde'de koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler istisna uygulanması kapsamında ilk defa sokağa çıktı. Bazı yaşlılar sokakta yürüyüş yaptı.

65 yaş üzeri kimseler 2 ay sonra ilk kez sokağa çıktı! İşte o kareler

Yozgat'ta da Kovid-19 ile mücadele sürecinde, uzun süre evde kalan 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar 11.00 itibariyle sokağa çıkmaya başladı.

65 yaş üzeri kimseler 2 ay sonra ilk kez sokağa çıktı! İşte o kareler
65 yaş üzeri kimseler 2 ay sonra ilk kez sokağa çıktı! İşte o kareler
65 yaş üzeri vatandaşlar, yaklaşık 2 aylık sokağa çıkma yasağının ardından saat 11 itibariyle dışarı çıktı

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