6 YAŞINDAKİ LEMAN, ROBOTİK YÜRÜME CİHAZIYLA HAYATA TUTUNDU

ÇANAKKALE'de doğumu sırasında oksijensiz kalması nedeniyle serebral palsi (beyin felci) olan Leman Kara (6), Kayseri Şehir Hastanesi'nde robotik yürüme cihazıyla adım atmaya başladı.

ÇANAKKALE'de doğumu sırasında oksijensiz kalması nedeniyle serebral palsi (beyin felci) olan Leman Kara (6), Kayseri Şehir Hastanesi'nde robotik yürüme cihazıyla adım atmaya başladı. Leman, büyüyünce doktor olmak istiyor.

Çanakkale'de yaşayan Zehra ve Gökhan Kara çiftinin kızları Leman Kara, 6 yıl önce dünyaya gelirken oksijensiz kalması nedeniyle beyin felci oldu ve yaşanan süreçten sonra ameliyatlar geçirdi. Kara çifti, tek çocukları Leman'ın sağlığına kavuşması için 3 yıl önce Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Tedaviye alınan Leman'ın yürüyebilmesi için çeşitli operasyonlar yapıldı, robotik yürüme cihazıyla egzersizler gerçekleştirdi. Cihaz sayesinde yürümeye başlayan Leman, hayata tutundu. Vücudundaki kasılmalar nedeniyle ameliyat geçirecek olan Leman'ın ilerleyen dönemde tamamen sağlığına kavuşması bekleniyor.

'BAĞIMSIZ YÜRÜYEBİLİYOR'

Leman'ın durumu hakkında bilgi veren Kayseri Şehir Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Profesör Doktor Serap Tomruk Sütbeyaz, 'Robotik rehabilitasyonun Leman'a çok büyük katkısı oldu. Robotik rehabilitasyon, Leman'ın hem vücut gelişiminde hem de duyusal gelişiminde fark yarattı. Robotumuzun dışta motor kısımları var. Bu motor kısımlar çocuğun düzgün bir şekilde yürümesine yardımcı oluyor. Buradaki kemerlerle hastamızın ağırlığı bir miktar azaltılıyor. Burada da ekran vasıtasıyla çocuk aynı görsel olarak oyunlarla oynuyor. Bu tedavi bize neyi sağlıyor Hem zamandan tasarruf sağlıyor, hem hastanın bağımsız yürüme döngüsünü hızlandırıyor, hem de bu yerdeki platformu istediğimiz hızda arttırabiliyoruz. Robotik rehabilitasyonun pediatrik rehabilitasyona çok büyük katkısı var. Leman aslında şu an da bağımsız yürüyebiliyor. Kasılmalarıyla ilgili birtakım sorunlar var. Onlarla ilgili gevşetme ameliyatlarını da Doçent Doktor Fırat hocamıza yaptırmayı düşünüyoruz. Sonra eminim ki çok daha iyi olacak ve bağımsız bir birey olarak hayatına devam edebilecek diye konuştu.

'EN BÜYÜK HAYALİM ÇOCUĞUMLA KOŞARAK, SAKLAMBAÇ OYNAMAK'

Zehra Kara, yaşadıkları süreci anlatarak, 'Leman, doğum esnasında oksijensiz kaldığı için yürüme fonksiyonları etkilendi. Bir buçuk yaşındayken Serap Hanım'la tanıştık. Serap Hanım bize uzun bir fizik tedaviyle yürüyebileceğini söyledi. Leman bağımsız yürüyebiliyor. Tabii ki bunun en büyük etkisi hocamızın ve fizyoterapistimizin sayesinde. İlk başta yardımcı cihazlarımız yürüteç (walker) ve tripodumuz vardı. Şu an tek başına bağımsız yürüyebiliyor. Bir operasyon daha geçirmesi gerekiyor. Operasyon sonrası daha iyi olacağını umut ediyoruz. Kayseri Şehir Hastanesi'nde 2018'den beri kalıyoruz. Geldiğimizde 2 ay uzun süre tedavi görüyoruz. Çocuğumla en büyük hayalim birlikte koşarak, saklambaç oynamak dedi.

'HAYALİM BU CİHAZLARI BIRAKMAK'

Leman Kara ise, 'Bu hastaneyi sevdiğimden beri buraya hep geliyorum. Burada benim gibi tedavi olan Ela arkadaşımı çok seviyorum. Doktorum Serap hocayı da çok seviyorum. Zamanım iyi geçiyor. Bu alet yürümemi rahatlatıyor. Sağlığıma kavuştuktan sonra hayalim bu aletleri bırakmak. Ben büyüyünce doktor olmayı düşünüyorum dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı