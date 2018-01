500 rehber öğretmen eğitim çalıştayında bir araya geldi

İSTANBUL - Türkiye'nin birçok ilinden gelen rehber öğretmenler, lise müdürleri ve Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürleri KKTC'de düzenlenen "5. Eğitim Çalıştayı"ında bir araya geldi.

Türkiye'de üniversite çağındaki öğrencilere, yükseköğretimde bir alternatif sunmak ve KKTC'deki üniversite eğitimini tanıtmak amacıyla Girne Amerikan Üniversitesi tarafından "5. Eğitim Çalıştayı" düzenlendi. GAÜ Milenium Park ve Senato Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştaya alanında uzman 500 eğitimci katıldı. Açılış konuşmasını GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk'ün gerçekleştirdiği çalıştaya GAÜ Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Sualp Davut da katılım gösterdi. Gerçekleştirilen eğitim seminerlerinin yanı sıra Kuzey Kıbrıs'ın tarihi noktalarına gezilerin de düzenlendi çalıştay, gala yemeği ve sertifika programı ile son buldu.

"KKTC'de yükseköğretimin önemini tanıtmaya çalışıyoruz"

Çalıştayın gala yemeğinde İhlas Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan GAÜ Kurucu Rektörü ve Mütevelli Heyeti Başkanı Serhat Akpınar, KKTC'yi eğitim çalıştayı programında tanıtıyor olmanın önemine değinerek, "Çok önemli bir süreç içerisinde eğitim çalıştayımızı gerçekleştiriyoruz. Bu çalıştay ile birlikte üniversitelerimizin ve yükseköğretimin önemini adada tanıtmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra Girne Amerikan Üniversitesi'nin faaliyet ve programlarını anlatıyor olmak bizler için çok önemli. Birebir ve fiilen bu bilgileri Türkiye'den gelen eğitimcilerimize aktarıyoruz. Güzel bir çalıştay programı oluşturmayı amaçlıyoruz. Çalıştay ile birlikte adadaki yüksek öğretim olgusunun çok yönlü tanıtılması ve daha doğru algılanmasının önünde doğru adımlar atıldığını görüyorum. Bundan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyorum. Tüm öğretmenlerimize, müdürlerimize ve temsilcilerimize KKTC'de bulundukları süreç içerisinde güzel bir dönem diliyorum. Umarım Kıbrıs'dan güzel anılar ile ayrılırlar" ifadelerinde bulundu.

"Öğretmenlerimizle interaktif bir süreç izleyeceğiz"

Çalıştayın yararlı olması açısından rehber öğretmenler ile iletişim içinde olduklarını söyleyen GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk, "5. Eğitim Çalıştayı'nı gerçekleştirmekten dolayı gurur duyuyoruz. Rehberlik öğretmenlerimiz ve temsilcilerimiz ile birlikte çalıştayımızı gerçekleştiriyoruz. Rehber öğretmenlerimizin değerlendirmeleri bizler için çok önemli. Dolayısıyla onlardan bizleri objektif olarak değerlendirmelerini istiyoruz. Çalıştayımızın yarar kazanması açısından rehber öğretmenlerimizle iletişim içderisinde olmaya çalışacağız. Çalıştay sürecinde eğitimcilerimiz; bizlere her türlü soruyu sorabilir, gerektiğinde eleştirebilir ve tavsiyelerde bulunabilirler. Bu çalıştayın önemi, öğretmenlerimizin okulumuzu ve bizleri bizzat yerinde görerek tanımalarıdır. GAÜ büyük ailesi olarak samimiyete dayalı saygımızı ve sevgimizi burada onlara sunacağız" dedi.

"135 ülkeden öğrencimiz, 40 farklı ülkeden akademik kadromuz var"

Eğitim çalıştayı hakkında değerlendirmelerde bulunan GAÜ Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Sualp Davut ise Kuzey Kıbrıs'daki yükseköğretim olanaklarına değinerek şu açıklamalarda bulundu: "Çalıştayımızı her iki yılda bir gerçekleştiriyoruz. Bu yıl onuncu yılımız. Çalıştay ile birlikte yükseköğretimde Kıbrıs'ı tercih edecek olan öğrencilerin tercih dönemlerinde, onları yönlendiren rehber öğretmenlerine okulumuzu bizzat tanıtmayı hedefliyoruz. Girne Amerikan Üniversitesi olarak Kıbrıs'ın ilk üniversitesi olma özelliğini taşıyoruz. Üniversitemizde 135 ülkeden öğrencimiz ve 40 farklı ülkeden akademik kadromuz bulunmaktadır. 160'ın üzerinde programımız var. Geniş yelpazede eğitim vermeyi hedefliyoruz. Verdiğimiz eğitimde İngilizce eğitimini ön planda tutuyoruz. Bizlerden mezun olacak olan öğrencilerimizin çok iyi derece İngilizce bilmelerini sağlıyoruz. Yedi farklı ülkede uluslararası kampüslerimiz var. 'Dışarıda Eğitim Al' programımız ile öğrencilerimize bu kampüslerimizde aynı şartlarda eğitim alma olanağı sunuyoruz. Her fakültemiz akredite oluştur. Böylece mezun olan öğrencinin diplomasının dünyadaki geçerliliği sağlanıyor. Dolayısıyla öğrenciler, dünyada istedikleri üniversitede yüksek lisans, doktora eğitimini alabiliyor. Bunun dışında çok sosyal bir üniversiteyiz. Her yıl binin üzerinde gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimiz var."

Son olarak eğitim çalıştayına Samsun'dan katılan Samsun Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Ali Cengiz Ciğerci ve İzmir'den katılan Rehber Öğretmen İpek Alyaprak da eğitim çalıştayının gala yemeğinde 5. Eğitim Çalıştayı hakkında eğitimci bakış açısıyla şu değerlendirmelerde bulundu:

Samsun Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Ali Cengiz Ciğerci, çalıştay sürecinde çok iyi olanaklarla karşılaştıklarını ve çalıştayda verilen mesajları aldıklarını kaydetti. Ayrıca eğitim çalıştayında verilen mesajların Türkiye'deki öğrencilere yansıtmak adına ve diğer meslektaşları ile de paylaşmak adına çok etkili olduğunu da söyleyen Cengiz, "Tercih döneminde öğrencilerin Kıbrıs'taki üniversiteleri de değerlendirmelerini tavsiye ederim" dedi.

Çalıştaya İzmir'den katılan Rehber Öğretmen İpek Alyaprak ise çalıştay ile birlikte KKTC'deki üniversiteler hakkında bilgi sahibi olduklarını söyleyerek, "Bu çalıştay ile birlikte üniversiteleri yerlerinde göme fırsatı bulduk. Çalıştaya katılan öğretmenlerin bir çoğu rehber öğretmen. Böylece diğer illerdeki öğretmen arkadaşlarımız ile burada edinmiş olduğumuz izlenimleri paylaşma olanağı bulduk. Çalıştay ile birlikte edinmiş olduğum izlemlerde Girne Amerikan Üniversitesi'nin, öğrencilere sağlamış olduğu fırsatlar ile tercih döneminde düşünülebilecek bir üniversite olduğunu gördüm. Öğrenciler il ve ülke dışında eğitim almak ve tercih ettikleri üniversitede yurt dışı bağlantısı kurmak istiyorsa, yükseköğretimde KKTC'Yİ düşünebilirler" yorumlarında bulundu.