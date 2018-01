5 Soruda 'Ateş ve Öfke': Trump'ın 'Yalanlarla Dolu' Dediği Kitap

Amerikalı gazeteci Michael Wolff'un ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk yılıyla ilgili yazdığı ve çok sayıda ciddi iddiayı içinde barındıran kitap bugün piyasaya çıktı.



Trump, kitabın "yalanlarla dolu" olduğunu söyledi.



NBC'nin Today programına katılan Wolff ise Trump'ı "muhtemelen şu aşamada Dünya üzerine ayak basmış en güvenilmez insan" olarak nitelendirdi.



Trump'ın avukatları, kitabın yayınevi Henry Holt'a bir ihtarname gönderdi.



Avukatlar, içeriğinde "çok sayıda yalan ve dayanıksız ifade" bulunduğunu belirttikleri kitabın yayımlanmasının durdurulmaması halinde dava açılabileceği uyarısı yaptı.









Bunun üzerine yayınevi, daha önce 9 Ocak olarak belirlenen kitabın yayın tarihini öne çekti. Kitap bugün piyasaya çıktı.



"Ateş ve Öfke: Trump'ın Beyaz Sarayı'nın İçinden" adlı kitapla ilgili merak edilenleri 5 soruda derledik: Kitapta neler var? Michael Wolff, kitabında çok sayıda ciddi iddiaya yer veriyor.



Bu iddialar arasında, özellikle eski Beyaz Saray Başstratejisti Steve Bannon'ın kitap için verdiği mülakatta Trump'ın oğlunun Rus bir heyetle yaptığı görüşmeyi "vatan hainliği" olarak tanımlaması ön plana çıktı.



https://twitter.com/kristina_wong/status/949251387669581824



Trump, bu sözlere Bannon'ın "kovulduğunda yalnızca işini değil, aklını da kaybettiğini" söyleyerek tepki gösterdi.



Kitapta yer alan diğer bazı iddialar şöyle:



Kitap nasıl yazıldı?



Kitabın yazarı Michael Wolff, ABD'nin en bilinen gazetecileri arasında yer alıyor. Yazdığı makaleler USA Today, GQ, New York Magazine ve The Hollywood Reporter gibi gazete ve dergilerde yayımlanıyor.



Wolff, özellikle medya alanındaki yazıları ve bazı şirketler ile kurumların işleyişiyle ilgili içerden aldığı bilgilerle yazdığı kitaplarla biliniyor. En bilineni de 2008 yılında piyasaya çıkan Rupert Murdoch'la ilgili kitabı.









Wolff, Trump ile ilgili kitabı için 200'den fazla kişiyle görüştüğünü belirtti. Kitaptan iki uzun bölüm New York Magazine ve The Hollywood Reporters sitelerinde yayımlandı.



Amerialı gazeteci, Trump ile Haziran 2016'da yaptığı söyleşinin çok beğenilmesi üzerine Beyaz Saray'da başkan ve ekibinin çalışma alanının bulunduğu özel alan "Batı Kanadı'ndaki kanepede yarı kalıcı bir koltuğa sahip olmuş gibi" olduğunu söyledi.



Wolff, böyle bir kitap yazması konusunda Trump'ın kendisini teşvik ettiğini de öne sürdü. Ancak Wolff, Trump'ın kendisine Beyaz Saray'ın iç işleyişine erişim sağlarken herhangi bir kural koymadığını ve kendisinin de yazacakları hakkında hiçbir vaatte bulunmadığını söyledi.



Wolff'un bu kitap için yüzlerce saatlik röportaj yapmış olduğu hesaplanıyor.



Ancak bazı kişilerin kitap için bilerek söyleşi vermesine karşın bazı üst düzey yetkililerin de "kayıt dışı" anlattıklarının yayınlanmış olabileceği iddiası da dile getiriliyor. Kitapla ilgili nasıl tepkiler geldi? Kitap için 200'den fazla söyleşi yapıldığı belirtildi ancak kamuoyuyla paylaşılan bazı bölümleri halihazırda eleştiri topladı ve soru işaretleri yarattı.



Yine de, BBC Kuzey Amerika Editörü Jon Sopel'e göre, kitabın içeriğinin yarısı bile doğruysa, ortaya paranoyak bir başkan ve kaotik bir Beyaz Saray portresi çıkıyor.



Ancak bazı kişilerde kitaptan yayınlanan bölümlerde çelişkiler olduğuna dikkat çekiyor.



Kitabın New York Magazine'de yayınlanan kısmında Trump'ın, Fox News'un eski Başkanı Roger Ailes'ın Beyaz Saray'da genel sekreterlik için önerdiği eski Temsilciler Meclisi Başkanı John Boehner'in kim olduğunu bilmediği öne sürülüyor.



Ancak Trump'ın Boehner ile golf oynadıklarını söylediği 2013 tarihinden mesajları bulunuyor.



Trump'ın milyarderler arkadaşı Thomas Barrack Jr. da Amerikan New York Times gazetesine yaptığı açıklamada kitapta yer alan ve kendisine atfedilen başkanın "yalnızca deli değil, aynı zamanda salak olduğu" yönündeki sözleri söylemediğini belirtti.



Ancak yazarın kendisi de önsözde kitaptaki anlatımların çelişkili olduğunu kabul ettiği görülüyor.



https://twitter.com/BenjySarlin/status/948612763882000384



NBC Politika Muhabiri Benjy Sarlin, Twitter'da kitabın önsözünü paylaştı.



Buna göre Wolff yazdığı önsözde bu durumu, "Trump'ın Beyaz Sarayı'nda olan bitenlerle ilgili anlatımların büyük bir kısmı birbiriyle çelişkili ve gayet Trump'a uygun bir şekilde bunların birçoğu aslında doğru da değil. Bu çelişkiler ve gerçeklikle olmasa da gerçeklerle bağın bu kadar kopuk oluşu bu kitabın da esas noktalarından birini oluşturuyor. Zaman zaman konuşanların olaylara dair kendi versiyonlarını anlatmasına izin verdim ve böylece değerlendirmeyi okura bıraktım. Diğer durumlarda ise gerek anlatımların tutarlı olması gerekse de güvendiğim kaynakların aktarımları sayesinde olayların doğru olduğuna inandığım versiyonlarını yazdım" sözleriyle açıkladı. Kitapta yer alan ve en çok ses getiren iddia hangisi? Eski Beyaz Saray Başstratejisti Steve Bannon, kitapta yer alan söyleşisinde Trump'ın oğlunun Rus bir heyetle yaptığı görüşmeleri "ihanet" olarak nitelendiriyor.



Steve Bannon, Trump'ın seçilmesinin ardından ekibinde yer alan en tartışmalı ve en kritik isimlerden biriydi.



Bannon, Cumhuriyetçi Parti içinde bile "ırkçı ve aşırı sağcı" olarak nitelendirilmişti.









Steve Bannon, verdiği bir mülakatta Trump'ın yaptığı tehditlere rağmen Kuzey Kore konusunda askeri bir seçeneğin aslında masada olmadığını söylemiş ve bu sözler Başkan'ın tepkisini çekmişti.



Bannon, Trump yönetiminin en önemli ideologlarından biri olarak gösterilmesine karşın Nisan ayında Ulusal Güvenlik Konseyi üyeliğinden; Ağustos ayında da başstratejistlik görevinden alındı.



Wolff'un kitabına göre, Bannon, Trump Tower'da başkanın kampanya ekibinden üst düzey isimler ile Rus bir heyetin görüşmesini "ihanet" olarak nitelendirdi.



Bannon ayrıca, "Don Junior'ı (Başkan'ın oğlu Donald Trump Jr) ulusal kanalda yumurta gibi çatlatacaklar" diye konuştu.



Trump'ın oğlunun da katıldığı bu toplantı, eski FBI Başkanı ve özel yetkili savcı Robert Mueller tarafından yürütülen soruşturma kapsamında incelenen temaslar arasında yer alıyor.



Başkan Trump ise seçim kampanyası sırasında Rusya ile işbirliği yaptığı iddialarını net bir dille yalanlıyor.



Trump, kitaptan ilk bilgilerin sızmasının ardında Bannon'a sert tepki gösterdi.



Bannon'ın "kovulduğunda yalnızca işini değil, aklını da kaybettiğini" belirten Trump yaptığı yazılı açıklamada, "Artık kendi başına kaldığı için Steve, kazanmanın benim gösterdiğim kadar kolay olmadığını görüyor. Steve'in, bu ülkenin unutulmuş kadın ve erkekleri tarafından başarılmış tarihi zaferimizdeki rolü çok azdır" dedi. Kitaba nasıl tepkiler geldi? Trump, Wolff'a Beyaz Saray'a erişim izni vermediğini, hatta bu talepleri reddettiğini söyledi.



Attığı Twitter mesajında Wolff'a tepki gösteren Trump, kitabın "yalanlarla, karalama ve var olmayan kaynaklarla dolu" olduğunu söyledi.









Melania Trump'ın sözcüsü de First Lady'nin eşini Beyaz Saray yarışı boyunca desteklediğini ve kazanmasından dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.



Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "hatalı ve yanlış yönlendirici anlatımlarla dolu" olduğunu öne sürdüğü kitabı "çerçöp tabloit kurgusu" olarak nitelendirdi.



Beyaz Saray, Perşembe günü güvenlik kaygılarından dolayı çalışma ofislerinin bulunduğu Batı Kanadı'na cep telefonları da dahil olmak üzere şahsi elektronik cihazların sokulmasının yasaklandığını açıkladı.