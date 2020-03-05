5 Mart 2020 Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

05.03.2020 01:00 | Son Güncelleme: 05.03.2020 01:00

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 5 Mart Perşembegünü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

5 MART'TA İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 530., 548., 548/1., 555., 562., MARMARA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2374648)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah HAKAN 1, VEYSEL KARANİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2374680)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1000., 1017., 1018., 1022., 1024., BİRLİK, HOCA AHMET YESEVİ sk// ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 26/1., 26/3. sk 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2375768)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TURGUT REİS mah 440., 441., 442., 443., 444., 445., 446., 447., 448., 451., 489., 492., 493., 493/1., 497., 506., 510., ANADOLU, CENGİZ TOPEL, PARK, ÇENGEL sk 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2375771)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2030., 2031., 2035., 2036., 2037., 2038., 2039., 2040., 2041., 2042., 2043., 2044., 2050., 2051., 2052., 2053., 2054., 2055., 2056., 2057., 2058. sk/ SANCAKTEPE mah 966., FATİH sk/ YILDIZTEPE mah 464. sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2375765)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah DERYA BLOKLARI, DR SADIK AHMET, KÖŞK, RANA, İSKELE sk 11:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2378596)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İNCEĞİZ mah ACISU ÇIKMAZI, ALACALI, ARİF NİHAT ASYA, AYNUR, AÇIKALIN ÇIKMAZI, BİRGÜL, CAN, GAZİBABA, GELİNCİK, GÜLAĞACI, HAMAMÖNÜ, HANİCE, KABAKÇA, LOKMACIK ÇIKMAZI, MEHMETEFENDİ, MEHPARE ÇIKMAZI, MELEK ÇIKMAZI, MELİKE, MEMDUH, MENEMEN, NUMAN ÇIKMAZI, SULTAN ÇEŞME, SÜMER, YÜKSEL, ZARİF, ÖZYUVA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377519)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah 1.ÖZCAN, 2.SİNOP, ORTA KENT, TEKİN, İSTİKLAL, ŞEHİT ŞAHİN ÇINAR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2378797)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah BÜYÜKYALI, MAHMUZ, MELİH CEVDET ANDAY, MEMDUHOĞLU, TELAĞACI, YAZGÜLÜ, YENGEÇ, YÜCELEVLER, YÜKSELİŞ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2378974)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ- GÜMÜŞYAKA mah EMİRSULTAN, MAHMUZ, MELİH CEVDET ANDAY, MEMDUHOĞLU, SÜNGERTAŞI, SÜPÜRGECİ, TELAĞACI, YAZGÜLÜ, YENGEÇ, YÜCELEVLER, YÜKSELİŞ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2378976)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah HOCAHANI sk/ SURURİ mah DİREKLİHAN, HOCAHANI, KATIRCIOĞLU, NECİPEFENDİ, SULTAN MEKTEBİ, SULTAN MEKTEBİ ÇIKMAZI, TARAKÇI CAFER, ÇEŞNİCİ sk/ TAYA HATUN mah MAHMUTPAŞA YOKUŞU sk 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2378575)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CERRAHPAŞA mah ALİPAŞA CAMİİ AVLUSU, AĞABABA, AĞABABA ARALIĞI, AĞABABA ÇIKMAZI, DEĞİRMEN 1., ESEKAPI, ESEKAPI ARALIĞI, HEKİMOĞLU ALİPAŞA, KIZILELMA, KOCA MUSTAFAPAŞA, TÜTÜNCÜZADE sk/ HASEKİ SULTAN mah ATİK MEDRESESİ, ATİK MEDRESESİ ÇIKMAZI, HEKİMOĞLU ALİPAŞA, KIZILELMA, PAZVANT sk/ MUHSİNE HATUN mah ÖRDEKLİBAKKAL sk/ SEYYİD ÖMER mah ALİ ŞİR NEVAİ, HEKİMOĞLU ALİPAŞA, KIZILELMA, TAŞKÖPRÜLÜZADE, YAPAĞI sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2378572)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah CAMBAZİYE KARAKOLU, CERRAHPAŞA, CERRAHPAŞA CAMİİ, HOBYAR MEKTEBİ, KARGI, KOCA MUSTAFAPAŞA, KÜRKÇÜBAŞI KÜLHANI, SEYİT YAKUPHAN, SEYİT YAKUPHAN 1. ÇIKMAZI, ŞEMİ MOLLA MEKTEBİ sk/ CERRAHPAŞA mah BAŞÇI MAHMUT CAMİİ, DAVUTPAŞA ÇEŞMESİ, EMİRLER ÇIKMAZI, ESKİ ARAPLAR, GÜZEL SEBZECİ, GÜZEL SEBZECİ ÇIKMAZI, HASEKİ, HASEKİ KADIN, HEKİMOĞLU ALİPAŞA, HEKİMOĞLU ALİPAŞA 1. ÇIKMAZI, HEKİMOĞLU ALİPAŞA 2. ÇIKMAZI, HEKİMOĞLU ALİPAŞA 3. ÇIKMAZI, HEKİMOĞLU ALİPAŞA 4. ÇIKMAZI, HOBYAR, KASAPBAŞI, KOCA MUSTAFAPAŞA, KUYU ÇIKMAZI, TEKKE ÇIKMAZI, İPÇİ sk/ HASEKİ SULTAN mah AHMET HİKMET, AÇIKGÖZ, BEKÇİ HASAN ÇIKMAZI, BUCAK, BÂKİBEY, CERRAHPAŞA, CEVDETPAŞA, DR. ADNAN ADIVAR, HALİMBEY, HASEKİ, HASEKİ KADIN, HATİP NACİ, HEKİMOĞLU ALİPAŞA, KOCA MUSTAFAPAŞA, KUKA, KÜÇÜK MÜHENDİS, KİMYON, MUCİT, MUCİT ÇIKMAZI, MÜNİFPAŞA, NAKŞİ, SELÇUK SULTAN, TEVFİK FİKRET, TOPÇU EMİNBEY ÇIKMAZI, TURGUT ÖZAL MİLLET, ÇAMURLU ÇEŞME, ÖZBEK SÜLEYMAN EFENDİ sk/ ZEYREK mah REFAH sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2378600)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2273., 2280., 2281., 2287. sk/ MAHMUTBEY mah 2552., 2557., 2567., 2571., 2572., 2573., 2574., 2575., 2578., MOSTAR KÖPRÜSÜ, MİLLET, ŞEHİT MAHMUT sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377820)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1598., 1599., 1600., 1601., 1603., 1604., 1606., 1607., 1608., 1609., 1610., 1611., BAĞCILAR ASFALTI sk 11:30-13:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2378994)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah ELFİDA sk/ MERKEZ mah GÜLTEKİN sk// BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 50. sk// ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 10., 11., 115., 12., 120., 121., 13., 14., 171., 8., 9., ABDİ İPEKÇİ, EKİN, MARMARA sk/ TURGUT ÖZAL mah 108., 23., 24., 25., 26., 29., 30., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 64., 65., 68., 99., OKTAY RIFAT, ORKİDE, SU YOLU, TONGUÇ BABA sk/ ZAFER mah 110., 120., 168., 169. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377757)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah AMBER, DİLARA, FERAH, IHLAMUR, KAMER, PINAR, SALKIM, SARNIÇ, SÖĞÜT, SÜMBÜL, UZUN, YAYLA, ÇİÇEK, ÖZLEM sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379058)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALİDE EDİP ADIVAR mah AKAR, ALAATTİN ELMAS, BABAYİĞİT, BALCI, BORU ÇİÇEĞİ, DEDEOĞLU, HALİDE EDİP ADIVAR, KIZILCIK, KUTLUBEY, KİRAZ 1, MELİKŞAH, SARI ÇİÇEK, SULTAN, ÇEVRE PAZARI sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2375695)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah KEMAL PAŞA sk/ İNCİRTEPE mah 247., 248., 249., TURGUT ÖZAL sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379682)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 221. sk 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379030)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah BUHARA sk// KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YARIMBURGAZ mah 1.CUMHURİYET, 1.ELİF, 1.KARACA, 1.OZAN, 1.ÖZAY, 1.ŞAHİN, 2.GÖL, 2.SAKIZ, 2.ÜLKÜ, 3.ATATÜRK, 3.FİLİZ, 3.PINAR, 4.YILDIZ, 5.KARTAL, ANIL, MEZARLIK YOLU, SAMET, ZEYNEP sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379029)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEYMEN mah MONDROS, AKÇORA, YURDUM sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379600)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah CANSIZ, EFENDİ, GÖKHAN, GÖNEN, GÜLİZAR, MESUTBEY, NARİN, NURCAN, SARIKAYA, SOHBET, SÜVARİ, TAKDİR sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2381046)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah ABİD, ABİDİN, AKBAŞAK, AKCAN, ALEYNA, AYABA, AYSEMA, AYŞEGÜL, AYŞENUR, BAHÇEKÖY, BARANDE, BATURHAN, BAŞARI, BEYSUN, BOLAHENK, CANAY, CANGÜN, CEVVAL, ERDİNÇ, ERENGÜL, EVLİYA, FREZYA, FİKİR, FİRUZ, GÖKBEN, GÖKÇAY, GÜLAĞACI, GÜLLÜBAHÇE, GÜROL, HAKENDİŞ, HAMİT, HELVACI, HOCA AHMET YESEVİ, HÜDA, HİCAZ, ILGIT, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MESUT, METE, MÜCEVHER, MÜELLİF, MİHRAÇ, MİMAR SİNAN, MİĞFER, NECİP FAZIL, NESLİGÜL, NESİL, NURBANU, OCAK, OKAY, OKTAY, ORHAN, PENDİK, SADUN, SAHUR, SALKIM SÖĞÜT, SARNIÇ, SARP, SEVİLEN, SEZİN, SOYKAN, SULUDERE, TAKVA, TEKİNAY, TERTİP, TUĞBA, TÜCCAR, YAĞIZALP, YILDIZLAR, YURDANUR, ZAFERTEPE, ZEMHERİ, ÇELEBİ MEHMET, İKRAM, İNAN, ŞEHİT SEBAHATTİN AKGÜL, ŞEMSİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2380949)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MERCAN mah FİNCANCILAR, FİNCANCILAR ÇIKMAZI, HANARKASI ÇIKMAZI, NASUHİYE, PAŞA CAMİİ, UZUNÇARŞI, VASIF ÇINAR, ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU, İSMETİYE sk/ RÜSTEMPAŞA mah VASIF ÇINAR sk/ SÜLEYMANİYE mah İSMETİYE sk/ TAHTAKALE mah UZUNÇARŞI, VASIF ÇINAR sk 09:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379868)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-POLİGON mah SAĞLAM, SULH sk/ REŞİTPAŞA mah İ.E.T.T SİTELERİ sk/ İSTİNYE mah BORSA, EMEK, KAPLICALAR sk 14:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377894)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah AYAZAĞA CENDERE, MİMAR SİNAN sk/ HUZUR mah AYAZAĞA CENDERE sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379539)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-POLİGON mah POLİGON sk/ ÇAMLITEPE mah ATA, BAYRAMLIK, BİRLİK, ELMALI, EVRİM, EYÜPOĞLU, HANIMGÜL, HATEMOĞLU OKUL, KONAK, TAŞ, TUNÇ, ULU, YEŞİL, ÖZGÜR sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377893)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2479., 2480., 2481., 2482., 2483., 2484., 2485., 2486., 2486/1., 2487., 2488., 2489., 2490/1., 2491., 2494., 2495., 2496., 2499., 2500., 2508., 2509., 2512., ATATÜRK, T, U, V, Y sk/ UĞUR MUMCU mah ATATÜRK sk 11:00-16:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2380981)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2454., 2455., 2456., 2457., 2458., 2460., 2461., 2462., 2463., 2464., 2539., ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2380983)

- İSTANBUL SULTANGAZİ UĞUR MUMCU mah 2278., 2295., 2296., 2296/1., 2297., 2298., 2299., 2300., 2302., 2303., 2304., 2305., 2306., 2314., ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH, K, MUHSİN YAZICIOĞLU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379702)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN PİRİNÇÇİ Çıngırak sk. 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2381009)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2364/3., 2382., 2383., 2388., 2388/2., 2388/3., 2389., 2390., 2392., 2393., 2395., 2398., 2417., 2418., 2419., 2420., 2850., 2850/3., 2850/4., 2850/5., 2854., ŞEHİT EYÜP GÖNEN sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2381007)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah AKSU, AYDINLAR, BAĞLARBAŞI, DESTEGÜL, GÖKTEPE, PLEVNE KAHRAMANLARI, SİPAHİLER, YEŞİM, ÇİMENZAR, ŞEHİT CİHAN ELKAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2381023)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah ALPAY İZER, BAHÇESARAY, LİMON ÇİÇEĞİ sk/ OSMANİYE mah OLGUNLAR sk 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2380034)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah KÜÇÜK NERGİS, MANOLYA, NİLÜFER, PALMİYE, UĞUR MUMCU sk/ KARTALTEPE mah ALEM, ALPAY İZER, AYDIN YUVA, BAHARLI BAHÇE, BAHÇESARAY, LİMON ÇİÇEĞİ, OLGUNLAR, PELİNLİ, PEMBE AY, SAYFİYE sk/ OSMANİYE mah OLGUNLAR sk/ YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk 16:00-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2380042)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah KÜÇÜK NERGİS, MANOLYA, NİLÜFER, PALMİYE, UĞUR MUMCU sk/ KARTALTEPE mah ALEM, ALPAY İZER, AYDIN YUVA, BAHARLI BAHÇE, BAHÇESARAY, LİMON ÇİÇEĞİ, OLGUNLAR, PELİNLİ, PEMBE AY, SAYFİYE sk/ OSMANİYE mah OLGUNLAR sk/ YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2380038)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-YEŞİLTEPE mah 265., 267., 57/3., 57/A, 57/B, AHMET KAMBUR sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2381957)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah ALİ KAYA, ATOM, BÜYÜKDERE, ECZA, HARMAN 1 sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2382049)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ALBAY İBRAHİM KARAOGLANOĞLU, AYVALI, CELAL NURİ, IHLAMUR 1, NEYİRE NEYİR, YASEMİNLİ, ÇALDIRAN, ÇINARLI, İZZETTİN ÇALIŞLAR sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2381964)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah DİZER, HACER HANIM, KOMİK HASANEFENDİ, MEHMETÇİK sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2381976)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah AKTAŞ, AKTAŞ ARALIĞI, ATA, ATA ARALIĞI, ATILIM, CAMİ, DEREİÇİ, DOĞANŞAH, ESER, ESER ARALIĞI, FATİH SULTAN, FETİHTEPE, FETİHTEPE CAMİ, HALICIOĞLU YAN YOL, MABET, SEVİNÇ, ÇEŞME, ÇINAR, ÇİÇEKLİ, ŞEHİT ER MURAT CELEP sk/ PİYALEPAŞA mah ERDEM, FATİH SULTAN, FEVZİ ÇAKMAK, OSMANOĞLU sk// KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah DARÜLACEZE sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379966)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KAPTANPAŞA mah BARUTÇU ONBAŞI ÇIKMAZI, BÖREKÇİ BAYRAM, HACI SÜLEYMAN, KALAFATÇI YUSUF, KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU, KULAKSIZ, KULAKSIZ HAMAMI, KULAKSIZ KÜLLHANI ÇIKMAZI, MAŞA, PİYALE MEKTEBİ, PİYALEPAŞA sk/ KULAKSIZ mah ARDA, KULAKSIZ, KULAKSIZ YAĞHANESİ, KULAKSIZ ÇEŞME, NALINCI BAYIRI, OKÇU YÜCEL sk/ KÜÇÜK PİYALE mah NALINCI BAYIRI sk 11:00-16:15 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379953)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KAPTANPAŞA mah BARUTÇU ONBAŞI ÇIKMAZI, BÖREKÇİ BAYRAM, HACI SÜLEYMAN, KALAFATÇI YUSUF, KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU, KULAKSIZ, KULAKSIZ HAMAMI, KULAKSIZ KÜLLHANI ÇIKMAZI, MAŞA, PİYALE MEKTEBİ, PİYALEPAŞA sk/ KULAKSIZ mah ARDA, KULAKSIZ, KULAKSIZ YAĞHANESİ, KULAKSIZ ÇEŞME, NALINCI BAYIRI, OKÇU YÜCEL sk/ KÜÇÜK PİYALE mah NALINCI BAYIRI sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379952)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-683 sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2380818)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2277., 2278., 2289., 2290., 2292., 2293., 2294., 2295., 2323., 2324., 2325., FATİH, MUHSİN YAZICIOĞLU, N, ORHAN GAZİ sk 12:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2385348)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 74., 76., 78., DAVUTPAŞA sk/ NİNE HATUN mah 109., 109/1., 110., 111., 114., 121., DAVUTPAŞA, KEMAL HATİPOĞLU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2380965)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah ALBATROS, ARDIÇ, ATMACA, AĞAÇKAKAN, ÜVEYİK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2385297)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AHREN, AKADEMİ, ALİ GÜLMEZ, APA, ARDA, ARIKAN, BAKRAÇ, DOSTLUK, ERMİŞ, FİRUZKÖY BULVARI, GENÇ, GÖÇMEN, GÜNIŞIĞI, LATİFE HANIM, MEHMET AKİF, PEHLİVAN, SÜVARİ, YURTSEVER, ÇAĞAN, İNÖNÜ sk/ MUSTAFA KEMALPAŞA mah FİRUZKÖY BULVARI, KAYABAŞI, ÇETİN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2383419)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah BAHAR, SERA sk/ ŞEHİTLER mah SELVİ sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2383521)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah 2679., 2680., 312., AHMET HAŞİM sk/ OSMANGAZİ mah AHMET HAŞİM sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2383523)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2650., 2651., 2652., 2653., 2654. sk 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2383500)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah KEMER BOYU YOLU sk/ MİTHATPAŞA mah 1.IHLAMUR, 2.ERGUVAN, 2.NUR, 2.ÇİMEN, 3.SÜMBÜL, ABDULHAMİT HAN, AKÇA, DAVUTPAŞA, ERKAM, FIRIN, GÜLER, HASIR, KAKTÜS, KORU, KUMSU, MERSİN, SELANİK, SEZER, TAYFUN, ÇİÇEK, İKİ KEMER, ŞAHİN, ŞEHİT OSMAN YUMUK, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2385576)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.SEDİR, 5.MENEKŞE, ARDINÇ sk , BAĞLARBAŞI SOKAK. 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2385573)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 2.SÖĞÜT, 3.GÜRGEN, DOLUNAY, HİLAL, SALKIM, ÇAM sk ,1. MEHTAP SOKAK, 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2385574)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah KADIKÖY sk/ ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah EBRAR, ECLA, KADIKÖY, ÖZBAY sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2385673)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah KADIKÖY sk/ ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah EBRAR, ECLA, KADIKÖY, ÖZBAY sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2385672)