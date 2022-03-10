49 yaşındaki Defne Samyell, kalça dekolteli elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti - Haberler

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49 yaşındaki Defne Samyell, kalça dekolteli elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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49 yaşındaki Defne Samyell, kalça dekolteli elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti

Sahne kıyafetleriyle son günlerde gündemden düşmeyen Defne Samyeli, son sahnesinde kalça dekolteli siyah dantel bir elbise giydi. Önden bakıldığında dekolteli gibi görünen elbisenin kalça dekoltesi ise herkesi şaşkına çevirdi.

Kendisinden 9 yaş küçük iş insanı Onur Arıkan ile aşk yaşadığı iddiasıyla son günlerde çok konuşulacak Defne Samyeli, konserlerinde giydiği kıyafetlerle de gündemden düşmüyor. Samyeli, son sahnesinde giydiği kıyafetle adeta şov yaptı.

KIYAFETİN ÖNÜ AYRI ARKASI AYRI OLAY

49 yaşındaki Defne Samyeli, kasığına kadar yırtmacı olan siyah dantel detaylı bir elbise giydi. Önden bakıldığında sadece yırtmacı görülen elbisenin arkası ise oldukça iddialı. Sırt ve kalça dekolteli bir elbise tercih eden Samyeli, pozlarını da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Instagram'da 865 bin takipçisi bulunan Defne Samyeli, cesur elbiseli paylaşımlarına yorumları kısıtladı.

İşte Defne Samyeli'nin çok konuşulan kıyafeti...

49 yaşındaki Defne Samyell, kalça dekolteli elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti

49 yaşındaki Defne Samyell, kalça dekolteli elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti

49 yaşındaki Defne Samyell, kalça dekolteli elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti

49 yaşındaki Defne Samyell, kalça dekolteli elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti

49 yaşındaki Defne Samyell, kalça dekolteli elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Defne Samyeli, Instagram, Magazin, Haberler

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