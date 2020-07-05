46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor. Gecenin sunuculuğunu ise Çağla Şıkel ve Cem Davran üstleniyor.

46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, pandemi nedeniyle farklı bir konseptle gerçekleşiyor. Bu yılın kazananlarına ödülleri evlerinde, ofislerinde elden teslim edildi. İşte ödül alan isimler ve yapımlar: En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncusu: Ecem Erkek En İyi Komedi Dizisi Erkek Oyuncu: Onur Buldu En İyi Kadın Oyuncu: Ebru Şahin En İyi Erkek Oyuncu: Taner Ölmez En İyi Çocuk Oyuncu: Ebrar Demirbilek En İyi Komedi Dizisi: Çok Güzel Hareketler Bunlar-2 Başarı Ödülü: Alice Müzikali En İyi Yarışma Programı: MasterChef Türkiye En İyi Gündüz Kuşağı Programı: Müge Anlı ile Tatlı Sert En İyi Kadın Sunucu: Müge Anlı En İyi Erkek Sunucu: Acun Ilıcalı En İyi Haber Programı: 5N1K/ Cüneyt Özdemir En İyi Kadın Haber Sunucusu: Ece Üner En İyi Erkek Haber Sunucusu: Cem Öğretir En İyi Dizi Çifti: Aybüke Pusat/ Furkan Andıç En İyi Dizi Müziği: Aytekin Ataş/ Bir Zamanlar Çukurova En İyi Senarist: Deniz Aytaç Katıksız/ İstanbullu Gelin En İyi Yönetmen: Yusuf Pirhasan/ Mucize Doktor En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı: Zeynep Bastık En İyi DJ: Hey! Douglas En İyi Influencer: Kafalar En İyi Romantik Komedi Dizisi Kadın Oyuncu: Burcu Özberk/ Afilli Aşk En İyi Romantik Komedi Dizisi Erkek Oyuncu: Çağlar Ertuğrul/ Afilli Aşk En İyi Romantik Komedi Dizisi: Afilli Aşk Başarı Ödülü: Demet Akbağ Başarı Ödülü: Kerem Alışık Başarı Ödülü: Hande Yener Başarı Ödülü: Emrah Başarı Ödülü: Serhat Hacıpaşalıoğlu En İyi Kadın Şarkıcı: Hadise En İyi Erkek Şarkıcı: Mabel Matiz En İyi Fantezi Müzik Kadın Şarkıcı: Ebru Gündeş En İyi Fantezi Müzik Erkek Şarkıcı: Hakan Altun En İyi Proje: Usta Çırak/ Cengiz Kurtoğlu-Hakan Altun