42 yıllık birikim ile nostaljiyi yaşatıyor
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42 yıllık birikim ile nostaljiyi yaşatıyor

01.12.2020 09:32 | Son Güncelleme: 01.12.2020 09:39

42 yıllık birikim ile nostaljiyi yaşatıyor Adıyaman'da sanatçıların ve sanatseverlerin uğrak yeri olan işyerinde 4 binin üzerinde kaset ve plak bulunuyor Adıyaman'da 42 yıldan beri plak, kaset, plak çalar ve kaset çalar biriktiren Kenan Sarıkaya, nostaljiyi yaşatıyor.

42 yıllık birikim ile nostaljiyi yaşatıyor

Adıyaman'da sanatçıların ve sanatseverlerin uğrak yeri olan işyerinde 4 binin üzerinde kaset ve plak bulunuyor

ADIYAMAN - Adıyaman'da 42 yıldan beri plak, kaset, plak çalar ve kaset çalar biriktiren Kenan Sarıkaya, nostaljiyi yaşatıyor.

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Geçmişten günümüze nostaljiyi yaşatan Kenan Sarıkaya, hobi olarak topladığı eski kaset, plak ve makara bantlara değer biçilemiyor. 1978 yılından 2000 yılına kadar sadece dinlediği plak ve kasetleri alan Sarıkaya, daha sonra bunu koleksiyona çevirdi. 2000 yılından itibaren eski taş plak, kaset, radyo, plak ve kaset çalar satın almaya başlayan Sarıkaya'nın 2 binin üzerinde plak, 2 binin üzerinde kaset, 100'ün üzerinde ise radyo, plak çalar ve kaset çaları bulunuyor. Kenan Sarıkaya'nın koleksiyonunda 60 yıllık plaklar var.

Bu değerli koleksiyonu evine sığmayınca tarihi Oturakçı Pazarında bir yer kiralayarak bazı eserleri burada sergilemeye başladı. İşyeri nostaljiyi yaşamak isteyen başta sanatçılar olmak üzere bir çok vatandaşın uğrak yeri oldu.

İşyerine gelen mahalli sanatçılar kendilerinin amatör olarak doldurdukları kasetleri dinleyince duygulanıyor. Aşıklar, buraya gelip hem eski türküleri dinliyor hem de kendileri söylüyor.

Daha önce kaporta ustası olan Kenan Sarıkaya, şimdi yeni işyerinde kaset ve plak topluyor. Kenan Sarıkaya, hobi olarak biriktirdiği eserlerin koleksiyon haline geldiğini belirterek, "Hobi olarak biriktirdim, eve sığmayınca buraya getirerek insanların hizmetine sunmak istedim. Halkımıza sergilemek istedim. Şuanda 2 binin üzerinde kaset, 2 binin üzerinde plak var. 1978 yılından beri biriktiriyorum. 2000 yılından sonra daha fazla ilgi duyup, daha fazla toplamaya başladım. Her gecen gün arşivim genişledi" dedi.

Kenan Sarıkaya'nın işyerine sık gelen müşterilerden birisi olan Ali Kızıl ise, İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur gibi sanatçıların eski kasetlerini alarak dinlediğini ve her türlü noktaljik eserin bulunduğunu söyledi.

Kenan Sarıkaya gibi kendisinin de evinde koleksiyonu olduğunu dile getiren Abdurrahman Canlı ise, "Nostaljik eserleri bende seviyorum. Evde bende biriktiriyorum. Tüm kasetlerin hemen hemen serisi var. Bunun yanında Müslüm Gürses'in, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses'in tam serileri, daha önceki piyasaya çıkmayan kasetler, ev kasetleri, bunların hepsi var" diye konuştu.

Adıyaman'ın mahalli sanatçılarından Delal Metin (Metin Daşdelen), nostaljik eserlerin daha zevkli, daha tatlı olduğunu dile getirerek, Adıyaman ve çevre illerindeki yöresel sanatçıları dinlediğini dile getirdi.

42 yıllık birikim ile nostaljiyi yaşatıyor
42 yıllık birikim ile nostaljiyi yaşatıyor
42 yıllık birikim ile nostaljiyi yaşatıyor
42 yıllık birikim ile nostaljiyi yaşatıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ARSLANTAŞ

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