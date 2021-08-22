40 yaşından sonra öğrendiği ebru sanatını aşkla yapıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

40 yaşından sonra öğrendiği ebru sanatını aşkla yapıyor

İhlas Haber Ajansı / Mükremin Kaya - Haberler | Kültür Sanat

40 yaşından sonra öğrendiği ebru sanatını aşkla yapıyor Ebru Ustası Ahmet Kurt: "5 sene gece gündüz çalışarak 40 yaşından sonra Ebru sanatını öğrendim" Kayseri'de 40 yaşından sonra Ebru sanatı ile uğraşmaya başlayan Ahmet Kurt öğrendiği sanatı aşkla yaptığını söyleyerek, "5 sene gece...

40 yaşından sonra öğrendiği ebru sanatını aşkla yapıyor

Ebru Ustası Ahmet Kurt: "5 sene gece gündüz çalışarak 40 yaşından sonra Ebru sanatını öğrendim"

KAYSERİ - Kayseri'de 40 yaşından sonra Ebru sanatı ile uğraşmaya başlayan Ahmet Kurt öğrendiği sanatı aşkla yaptığını söyleyerek, "5 sene gece gündüz çalışarak 40 yaşından sonra Ebru sanatını öğrendim" dedi.

Hunat Kültür Merkezinde gelen ziyaretçilerine ebru sanatını anlatan ve ebru eğitimi veren ebru ustası Ahmet Kurt, "Ebru sanatı ile 40 yaşında tanıştım. Ebruyu çok ciddiye alarak, işime aşık oldum. Yaklaşık 5 yıldır gece gündüz çalışarak, ebru sanatını iyiden iyiye öğrendim. Çalışıp, çabalayarak ebruyu bu noktaya getirdim. Hunat Kültür Merkezi'nde yurt içinden ve yurt dışından gelen misafirlerimize ebruyu tanıtıyoruz. Gerekirse derslerde veriyoruz. Dünyanın her yerinden gelen insanlar var. Ebru sanatına talep çok fazla, ebrunun dinlendirici ve terapi edici özelliği olduğundan dolayı görenler "bende bunu yapmak istiyorum" diyor. Ortalama öğrenme süresi bildiğim kadarı ile 6-7 yıl sürüyor. Fakat biz bunun biraz daha teknik hale getirdik. Bunun geleneğini bozmadan, modernleştirmeden, özünü bozmadan ve ciddi anlamda öğrenilsin diye felsefesiyle beraber öğretmeye çalışıyoruz. O nedenle bizim öğrencilerimiz az. 6 tane öğrencim var. 7'den 70' herkes izlemeye geliyor. Benim öğrenciyi kabul edebilmem için ortalama olarak lise 2 öğrencilerinden başlamam gerekiyor. Çünkü anlattıklarımızı ancak o yaşlarda anlayabiliyorlar ve fırça tutuşundaki o güç kuvvet ve uygulamayı ancak o yaşlarda algılayabiliyorlar. Bu nedenle daha küçüklerle çalışmak daha zor oluyor. Birde bizim ciddiyetimizi anlayınca 1-2 ders sonra gelmeyenler oluyor bu da sıkıntı verici bir durum" dedi.

Ebru sanatını öğrenmek isteyenlerin 3 ay her gün kursa gitmeleri gerektiğini belirten Kurt, "Hunat Kültür Merkezi'ne uygun olsun diye dünyanın en ucuz ebru kursunu veriyoruz. Şu anda saati 20 TL ve ciddi olanlarla çalışıyoruz. Birde hızlandırılmış kursumuz var. Onunda toplam değeri 3 bin ile 4 bin TL arasında değişiyor. Malzeme falan alırsa toplamda 5 bin TL'yi buluyor. Fakat bunun içinde 3 ay her gün gelmesi gerekiyor, kayıt yapması gerekiyor. Bizim onu ciddi bir şekilde eğitmemiz gerekiyor. Her dediğimizi harfiyen uygulayabilir hale gelmesi gerekiyor. O yüzden dünyanın en ucuz ebru kursunu veriyorum diyebilirim. Başka bölgelere de baktığımız zaman öğrenmesi aylar yıllar sürüyor. Bunların da toplam masrafı 40-50 bin TL'yi bulur. Ancak biz 3 bin ile 5 bin TL aralığında ebruyu öğretmeye gayret ediyoruz. Bu sanatlar insanların donanımlarına çok şey katar. Bunlardan en önemlisi Hüsnü Hat, çini, tezhip, minyatür ve son olarak ebru diyorum. Hiç olmazsa ebru diyerek ebruyu sonda sayıyorum. Yani bu sanatlar insanı ölçülendirmede, değerlendirmede klasik sanatlar ve İslam sanatları olduğu için insana insan değeri vermede en önemli sanatlardan diyebilirim" ifadelerini kullandı.

40 yaşından sonra öğrendiği ebru sanatını aşkla yapıyor
40 yaşından sonra öğrendiği ebru sanatını aşkla yapıyor
40 yaşından sonra öğrendiği ebru sanatını aşkla yapıyor
40 yaşından sonra öğrendiği ebru sanatını aşkla yapıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mükremin Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Düm Tek Tek Aleyna Tilki Haluk Levent Burcu Biricik
Spor Erol Bulut Mesut Özil Abdullah Avcı Enner Valencia Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
40 yaşından sonra öğrendiği ebru sanatını aşkla yapıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 11:03:42. #1.15#

title