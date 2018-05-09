4 Ülkenin Ankara Büyükelçisinden Ahmet Türk'e Özel Ziyaret

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne ziyaret düzenleyen İskandinav ülkeleri Ankara Büyükelçileri Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Ahmet Türk'ü ziyaret edip bir süre görüştü. Görüşmede İsveç Büyükelçisi Lars Wahlund, Ahmet Türk'e "Acaba bu seçimi biz tabuta çakılan son çivi olarak nitelendirebilir miyiz?" diye sordu.

İsveç Büyükelçisi Lars Wahlund, Danimarka Büyükelçisi Svend Olling, Finlandiya Büyükelçisi Palvi Kairamo, Norveç Büyükelçisi Vegard Ellefsen ve beraberindeki 7 kişilik heyet Mardin Valisi Mustafa Yaman, Deyrulzafran Manastırı, Midyat'ta Mar Gabriel Del Amur manastırını ziyaret eden heyet daha sonra görevden alınan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ü Mardin'e 60 kilometre uzaklıkta olan Derik ilçesine bağlı Atlı köyündeki 1800'lü yıllardan kalma tarihi konakta ziyaret etti. Misafirlerini kapıda karşılayan Türk, kısa bir sohbetin ardından konuklarını basına kapalı yemekte ağırladı. Yemek öncesinde İsveç Büyükelçisi bahçede Ahmet Türk ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi. İsveç Büyükelçisi Lars Wahlund, "Biz 4 Nordic ülkesi, Kuzey Avrupa ülkelerinin büyükelçileri olarak sürekli beraber bir şeyler yapıyoruz. Hem kendi ülkelerimiz ile birlikte yapıyoruz hem de Ankara'da. Bu vesile ile Türkiye'nin Güneydoğusuna bir ziyaret gezi düzenlemek istedik. Bölgede de sizin kapınızı çaldık. Çok sağolun. Ben bu geziyi planlarken Ahmet Türk'ü de ziyaret etmemiz lazım. Türk siyasetinin eski kurtların Ahmet Türk'ü görmemek olmaz dedim. Ben 2013 yılından beri Türkiye'de görev yapıyorum ve önümüzdeki Eylül ayında da görev sürem doluyor. O yüzden ayrılacağım. Görev süreme baktığımızda Gezi ile başladı ve 24 Haziran seçimlerinde bitip ülkeden ayrılacağım. Ancak şunu ifade etmeliyim ki benim görevli olduğum süre içerisinde pek fazla ilerleme göremedim. Bunun tam aksine gelişmeler yaşandı. Elbette bu bağlamda siyasi durumla ilgili neler yaşandığını sizden dinlemek isterim. Seçimler olağan üstü hal şartlarında gerçekleştirilecek bir seçim olacak. Acaba bu seçimi biz tabuta çakılan son çivi olarak nitelendirebilir miyiz? Bu siyasi durum içerisinde Kürtler ne olacak? Ki büyük bir rol oynuyorlar etkili bir rolleri var. Hem şimdi ki durum hem seçimden sonrası için öngörüleriniz nedir. Bunları merak ediyoruz" dedi.

Ahmet Türk sorulan bu sorulara basına kapalı devam eden bölümde yanıt verdi. Büyükelçiler için hazırlanan yemeğin ardından heyet konağı gezdi ve çıkışta açıklamalarda bulundu.

Yemeğin ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) mikrofonuna konuşan İsveç Büyükelçisi ve Ahmet Türk çeşitli değerlendirmelerde bulunduklarını dile getirdi. İsveç Büyükelçisi Lars Wahlund sabah Mardin Valisi Mustafa Yaman'ı ziyaret ettiğini söyledi.

Vali Yaman'ı ziyaretinde İsveç Büyükelçisine Vali Yaman'ın anketler yapıldığını ve özellikle Mardin'in bir ilçesinde kayyumun yüzde 72 halkın desteklediğini ifade edildiğinin kendilerine söylendiğini belirtirken, Ahmet Türk ise seçimlerde göreceğiz yanıtı ile yetindi.

İsveç Büyükelçisi Lars Wahlund açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Kuzey Avrupa ülkeleri arasındaki iş birliği aslında Avrupa Birliğinden çok çok daha öncesine dayanan bir iş birliği, biz bu 4 ülke özellikle 150 hatta 200 seneden daha fazla bir süredir iş birliği içindeyiz. Bu iş birliği yurt dışındaki diplomatik misyonlarımızda da geçerli. Biz de Ankara'daki büyükelçiler olarak kendi aramızda çok eşgüdüm içinde çalışıyoruz ve iş birliği yapıyoruz. Burada da bir Güneydoğu seyahati planlayalım dedik. İnsanların nabzını ölçmek, durumu yerinde görmek, tabii ki gelecek seçimler konusu da vardı önümüzde. Bu durumlara bakmak kendi gözlemlerimizi bildirmek için Güneydoğu seyahati düzenledik. Gündemimizde tabi bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi durum ve önümüzdeki yol ile ilgili değerlendirmelerde bulunmak vardı bunun haricinde gelecek ile ilgili konuştuk" diye konuştu.

"24 Haziran seçimleriyle ilgili fikirlerimizi söyledik"

Ahmet Türk ise büyükelçileri ağırlamanın kendisi için onur olduğunu söyledi. Türk, "Ortadoğu'da ve Türkiye'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Sonuç olarak siyaset hepimizi ilgilendiriyor. Ortadoğu'daki gelişmeler ve yine önümüzde ki 24 Haziran seçimleriyle ilgili fikirlerimizi söyledik. Kürt halkının karşı karşıya kaldıkları sorunları tartıştık. Demokratik bir gelecek için neler yapabiliriz bu konuda düşüncelerimi ifade ettim. Umut ediyor ve inanıyorum ki daha güzel günlere kavuşuruz inşallah en kısa zamanda. Bu seçimleri tüm dünya takip ediyor gözlemci heyetlerin bulunmasında da yarar var" dedi.

Heyet konuşmaların ardından ayrılarak Midyat ve ardından Batman'da incelemelerde bulunmak üzere yola çıktı. - MARDİN