4 Eylül'de ne oldu? Tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 4 Eylül'de yaşananlar!
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4 Eylül'de ne oldu? Tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 4 Eylül'de yaşananlar!

4 Eylül'de ne oldu? Tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 4 Eylül'de yaşananlar!
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Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 4 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 4 Eylül tarihte ve dünyada ne günü? İşte, 4 Eylül'de yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

4 Eylül'de tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Eylül'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 4 Eylül'de tarihte ve dünyada ne günü? 4 Eylül tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde...

OLAYLAR

476 - Batı Roma İmparatorluğu'nun son Hükümdarı Romulus Augustus, kendisini İtalya Kralı olarak ilân eden Germen şefi Odoacer tarafından tahttan indirilince, Batı Roma İmparatorluğu sona erdi.

1521 - İlyaki Kuşatması: Kara Mahmut Reis tarafından gerçekleştirilen kuşatma sonucunda İlyaki adası fethedildi.

1781 - Los Angeles, İspanyollar tarafından bölgeye yerleştirilen insanlarca kuruldu.

1870 - Fransa'da, III. Cumhuriyet ilan edildi.

1885 - Self-servis, ilk defa New York'ta uygulanmaya başlandı.

1886 - Yaklaşık 30 yıl süren savaşlardan sonra, Apaçi lideri Geronimo, Arizona'da teslim oldu.

1888 - George Eastman, Kodak adını ticarileştirdi ve makaralı film kullanan kamerasının patentini aldı.

1919 - Gazi Mustafa Kemal, Sivas Kongresi'ni açtı.

1922 - Türk Kurtuluş Savaşı: Türk Ordusu, Yunan İşgali altındaki Sarıgöl, Buldan ve Bigadiç'i geri aldı.

1932 - Dünya Barış Konferansı Viyana'da toplandı.

1935 - İstanbul telefon şirketi, Hükûmet adına işletilmeye başlandı.

1936 - Birleşik Krallık Hükümdarı VIII. Edward, İstanbul'da Atatürk'ü ziyaret etti.

1939 - Tüm gıda maddelerine ihraç yasağı kondu.

1941 - II. Dünya Savaşı: İlk kez bir ABD gemisi, bir Alman denizaltısının hücumuna uğradı. Geminin adı USS Greer'di.

1944 - II. Dünya Savaşı: Müttefikler, Brüksel ve Anvers'i ele geçirdi.

1950 - Türkiye'de Hasbi Tembeler olarak bilinen Beetle Bailey çizgi dizisi ilk kez çizgi bant olarak yayımlandı.

1956 - Depolama aygıtı olarak manyetik disk kullanan ilk ticari bilgisayar olan "IBM RAMAC 305" tanıtıldı.

1957 - Afroamerikan sivil haklar hareketi: -Little Rock Krizi- Arkansas Valisi, siyahi öğrencilerin Merkez Lisesi'ne kayıt yaptırmalarına engel olabilmek için Ulusal Muhafızlar'ı göreve çağırdı.

1963 - İsviçre Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı, İsviçre'nin Dürrenäsch şehri yakınlarında düştü; 80 kişi öldü.

1964 - Endonezya Hükûmeti, Beatles tarzı saç kesimini yasakladı.

1970 - Erdal İnönü, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Rektörü oldu.

1970 - Şili'de, sosyalist lider Salvador Allende Başkan seçildi.

1971 - Alaska Hava Yolları'na ait Boeing 727 tipi bir yolcu uçağı, Juneau, Alaska yakınlarında düştü: 111 kişi öldü.

1972 - 1972 Yaz Olimpiyatları: Mark Spitz, yüzmede 7. altın madalyasını aldı, böylelikle tek bir Olimpiyat Oyunları'nda, 7 madalya birden alan ilk sporcu olarak rekor kırdı.

1975 - Bülent Ecevit'in seçim otobüsü, Elâzığ'da taşlandı; 50 yaralı, 57 gözaltı.

1981 - Millî Güvenlik Konseyi, gözaltı süresinin 90 günden 45 güne inmesini onayladı.

1988 - Bangladeş'te sel: 300 kişi öldü, 20 milyon insan evsiz kaldı.

1989 - Türkiye'nin ilk spor gazetesi Fotospor, yayın hayatına başladı.

1991 - Halkın Emek Partisi (HEP), Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) ile anlaşarak seçimlerde iş birliği kararı aldı.

1993 - Demokrasi Partisi (DEP) Milletvekili Mehmet Sincar, Batman'da öldürüldü.

1996 - Abdi İpekçi cinayetinin sanıklarından Oral Çelik, İsviçre tarafından Türkiye'ye iade edildi. Çelik, 16 Eylül'de 17 yıl aradan sonra çıkarıldığı Mahkemece tutuklandı.

1996 - Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) örgütü militanları, Kolombiya'nın Guaviare bölgesindeki askerî bir kampa saldırdı, üç hafta süren çatışmalarda en az 130 kişi öldü.

1997 - Kudüs'te çarşı merkezinde üç büyük patlamada 7 kişi öldü, 192 kişi yaralandı. Saldırıyı Hamas örgütü üstlendi.

1998 - Google, Stanford'da doktora yapan iki öğrenci; Larry Page ve Sergey Brin tarafından kuruldu.

2008 - Emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu önderliğinde, Hak ve Eşitlik Partisi kuruldu.

DOĞUMLAR

973 - Birûni, Farsi gök bilimci (ö. 1051)

1383 - VIII. Amadeus, Savoy Dükü - V. Felice adıyla son anti-papa olarak bilinir (1439-1449) (ö. 1451)

1563 - Wanli, Ming Hanedanı'nın 13. imparatorudur (ö. 1620)

1768 - François-Auguste-René Chateaubriand, Fransız yazar ve diplomat (ö. 1848)

1809 - Juliusz Slowacki, Polonya'lı şair (ö. 1849)

1824 - Anton Bruckner, Avusturyalı besteci (ö. 1896)

1850 - Luigi Cadorna, İtalyan general ve mareşal (ö. 1928)

1869 - Karl Seitz, Avusturyalı siyasetçi ve devlet adamı (ö. 1950)

1888 - Oskar Schlemmer, Alman ressam, heykeltıraş, tasarımcı ve Bauhaus okulu koreografı (ö. 1943)

1891 - Fridolin von Senger und Etterlin, Alman asker (ö. 1963)

1891 - Fritz Todt, Alman mühendis, general ve Todt Örgütü'nün kurucusu (ö. 1942)

1896 - Antonin Artaud, Fransız oyun yazarı, şair ve tiyatro oyuncusu (ö. 1948)

1901 - Ahmet Kutsi Tecer, Türk şair ve oyun yazarı (ö. 1967)

1906 - Max Delbrück, Alman biyolog ve Nobel Tıp veya Fizyoloji Ödülü sahibi (ö. 1981)

1908 - Edward Dmytryk, Amerikalı film yönetmeni (ö. 1999)

1908 - Richard Wright, Afrikalı-Amerikalı öykü, roman ve makale yazarı, şair (ö. 1960)

1913 - Kenzo Tange, Japon mimar (ö. 2005)

1913 - Stanford Moore, Amerikalı biyokimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1982)

1913 - Kenzo Tange, Japon mimar (ö. 2005)

1917 - Henry Ford II, Edsel Ford'un oğlu ve Henry Ford'un torunu iş adamı (ö. 1987)

1925 - Forrest Carter, Amerikalı yazar (ö. 1979)

1927 - John McCarthy, Amerikalı bilgisayar bilimci (ö. 2011)

1928 - Dick York, Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 1992)

1934 - Clive Granger, Galli ekonomist (ö. 2009)

1934 - Jan Švankmajer, Çek sürrealist sanatçı, animatör, film direktörü, yönetmen

1942 - Raymond Floyd, Amerikalı golfçü

1944 - Tony Atkinson, Britanyalı akademisyen ve ekonomist (ö. 2017)

1945 - Kandemir Konduk, Türk oyun yazarı ve senarist

1946 - Gary Duncan, Amerikalı rock müziği gitaristi ve şarkıcısı (ö. 2019)

1949 - Tom Watson, Amerikalı golfçü

1950 - Aleksandar Bercek, Sırp aktör

1951 - Judith Ivey, Amerikalı oyuncu ve tiyatro yönetmeni

1953 - Fatih Terim, Türk spor adamı

1956 - Blackie Lawless, Amerikalı müzisyen

1960 - Damon Wayans, Amerikalı komedyen, oyuncu, yazar ve yapımcıdır

1962 - Shinya Yamanaka, Japon doktor ve araştırmacı

1969 - Giorgi Margvelaşvili, Gürcü akademisyen ve siyasetçi

1969 - Sasha, Galler doğumlu DJ ve prodüktör

1974 - Oğuz Aksaç, Türk halk müziği sanatçısı

1975 - Mark Ronson, İngiliz DJ, gitarist, şarkıcı ve müzik prodüktörü

1977 - Lucie Silvas, şarkıcı-şarkı yazarı, besteci, piyanist

1979 - Ankaralı Yasemin, Türk şarkıcı

1980 - Max Greenfield, Amerikalı oyuncu

1981 - Beyoncé, Amerikalı şarkıcı ve oyuncu

1981 - Lacey Mosley, Amerikalı şarkıcı

1982 - Whitney Cummings, Amerikalı bir stand-up komedyeni, oyuncu, film yapımcısı ve podcast yayıncısı

1984 - Camila Bordonaba, Arjantinli oyuncu ve model

1985 - Raúl Albiol, İspanyol defans oyuncusu

1986 - Jaclyn Hales, Amerikalı oyuncu

1990 - Olha Harlan, Ukraynalı eskrimci

1990 - Stefanía Fernández, Venezuelalı model

1992 - Hanna Schwamborn, Alman oyuncu

1993 - Yannick Carrasco, Belçikalı milli futbolcu

1996 - Mizuki Hayashi, Japon futbolcu

ÖLÜMLER

626 - Gaozu, Çin'in Tang Hanedanı'nın kurucusu ve ilk imparatoru (d. 566)

1063 - Tuğrul Bey, Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucusu (d. 990)

1323 - Kegen Han, 5. Yuan Hanedanı ve Çin İmparatorudur. (d. 1302)

1342 - Anna, 17 Temmuz 1341 tarihinden 4 Eylül 1342 tarihine kadar Trabzon İmparatorluğu'nun imparatoriçesi

1522 - Kara Mahmut Reis, Türk denizci (d. ?)

1821 - José Miguel Carrera, Güney Amerikalı milli kahraman ve Şilili politikacı (d. 1785)

1836 - Aaron Burr, ABD'nin 3. başkan yardımcısı (d. 1756)

1907 - Edvard Grieg, Norveçli besteci (d. 1843)

1944 - Erich Fellgiebel, Alman general (Hitler'e karşı yapılan 20 Temmuz suikast girişiminde yer alan) (idam) (d. 1886)

1951 - Louis Adamic, Amerikalı gazeteci ve yazar (d. 1899)

1963 - Robert Schuman, Fransız politikacı (d. 1886)

1965 - Albert Schweitzer, Fransız tıp doktoru, teolog, filozof, müzisyen ve Nobel Barış Ödülü sahibi d. 1875)

1965 - Mahmut Moralı, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu (Şehir Tiyatroları sanatçısı) (d. 1902)

1967 - Ali Mümtaz Arolat, Türk şair (d. 1897)

1985 - Cebrail Allaf, Süryani Kadim Cemaati'nin ruhani lideri

1985 - George O'Brien, Amerikalı sinema oyuncusudur (d. 1899)

1989 - Georges Simenon, Belçikalı polisiye yazarı (d. 1903)

1990 - Irene Dunne, Amerikan oyuncusudur (d. 1898)

1990 - Turan Dursun, Türk yazar ve düşünce adamı (d. 1934)

1991 - Henri de Lubac, Katolik ilahiyatçı (d. 1896)

1993 - Mehmet Sincar, Türk siyasetçi (d. 1953)

1993 - Hervé Villechaize, Fransız oyuncu (d. 1943)

1997 - Aldo Rossi, İtalyan mimar ve tasarımcı (d. 1931)

2003 - Tibor Varga, Macar kemancı (d. 1921)

2006 - Giacinto Facchetti, İtalyan futbolcu (d. 1942)

2006 - Steve Irwin, Avusturyalı belgeselci (d. 1962)

2011 - Mino Martinazzoli, İtalyan siyasetçidir (d. 1931)

2011 - Hakkı Ögelman, Türk gökbilimci ve profesör (d. 1940)

2013 - Ferdinand Biwersi, Eski Alman futbol hakem (d. 1934)

2014 - Gustavo Cerati, Bir şarkıcı, söz yazarı, besteci ve rock müzik yapımcısıdır (d. 1959)

2014 - Joan Rivers, Amerikalı oyuncu, komedyen, yazar, yapımcı ve sunucu (d. 1933)

2015 - Sylvie Joly, Fransız oyuncu ve komedyen (d. 1934)

2018 - Marijan Beneš, Yugoslav-Bosnalı boksördür (d. 1951)

2018 - István Bethlen, Macar ekonomist ve siyasetçi (d. 1946)

2018 - Bill Daily, Amerikalı oyuncudur (d. 1927)

2018 - Christopher Lawford, Amerikalı yazar, oyuncu, yapımcı ve siyasi aktivisttir (d. 1955)

2019 - Abbas Abdulla, Azeri şair (d. 1940)

2019 - Edgardo Andrada, Arjantinli eski futbolcudur (d. 1939)

2019 - Roger Etchegaray, Fransız kardinal (d. 1922)

2019 - Kylie Rae Harris, Amerikalı country şarkıcısı, müzisyen ve söz yazarıdır (d. 1989)

2019 - Tevfik Kış, Türk güreşçi ve antrenör (d. 1934)

2019 - Dan Warner, Amerikalı müzisyen, albüm yapımcısı ve söz yazarı (d. 1970)

2020 - Lloyd Cadena, Filipinli vlogger, radyo kişiliği ve yazar (d. 1993)

2020 - Annie Cordy, Belçikalı oyuncu ve şarkıcı (d. 1928)

2020 - Dmitry Svetushkin, Moldovalı satranç oyuncusu (d. 1980)

2020 - Joe Williams, 1999'da dört ay boyunca Cook Adaları Başbakanı olarak görev yapmış siyasetçi ve doktor (d. 1934)

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4 Eylül'de ne oldu? Tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 4 Eylül'de yaşananlar! - Haberler
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