300 TL Altına Satın Alabileceğiniz En İyi 10 Akıllı Bileklik

Son yıllarda hayatımıza giren ve birçok farklı alanda gelişim gösteren giyilebilir teknoloji sektörü, akıllı saat ve akıllı bileklikler bakımından da oldukça geniş bir çeşitliliğe sahip. Bugün itibariyle yaklaşık 100 TL'den başlayıp 3.000 TL seviyelerine kadar çıkan bu ürünlerin sadece bileklik olarak nitelendirilen ve 300 TL altı fiyata sahip olanlarını listeliyoruz.

Xiaomi akıllı bileklikler:

Xiaomi mi Band 4

Ortalama fiyat: 280 TL

Xiaomi'nin çiçeği burnunda akıllı bilekliği mi Band 4, tanıtılmasının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen ülkemizde resmi olarak satışa sunuldu. 0,95 inç 120x240 çözünürlüğünde AMOLED renkli ekranıyla mi Band serisinin en iddialı üyesi olan mi Band 4'ün yapılan geliştirmelerle bir akıllı bileklikten ziyade saate daha yakın olduğunu söyleyebiliriz.

Uyku takibi, bildirimleri/aramaları görme gibi özelliklerin yanı sıra 50 metreye kadar suya dayanıklılığı bulunan mi Band 4, 135 mAh bataryasıyla haftalar süren bir pil ömrü vadediyor. Cihazın Xiaomi Türkiye distribütörü Evofone tarafından belirlenen fiyatı 299 TL olsa da mi Band 4'ü çeşitli e-ticaret siteleri üzerinden 259 TL'ye satın alabilirsiniz.

Teknostore incelemesi:

Xiaomi mi Band 3:

Ortalama fiyat: 160 TL

Xiaomi'nin geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü mi Band 3 ise hala mantıklı bir alternatif. 159 TL'lik fiyatıyla mi Band 4'teki uyku takibi, bildirim ve arama takibi gibi birçok özelliğe sahip olan mi Band 3'ün mi Band 4'e göre en büyük eksikliğinin renkli olmayan ekranı ve özelleştirilemeyen arayüzü olduğunu söyleyebiliriz. Bu iki eksiklik sizin için önemli değilse yaklaşık 100 TL daha ucuza mi Band 3 de alabilirsiniz.

Teknostore incelemesi:

Huawei akıllı bileklikler:

Huawei Honor Band 4:

Ortalama fiyat: 275 TL

Huawei'nin alt markası Honor'un mi Band 4 rakibi akıllı bilekliği Honor Band 4, renkli AMOLED ekranı, bilimsel uyku takibi ve akıllı uyandırma gibi özellikleriyle öne çıkıyor. Sahip olduğu geniş ekran sayesinde bildirimleri rahatlıkla gösterebilen Honor Band 4, 50 metreye kadar suya dayanabiliyor ve yüzme gibi antrenmanlarınızı da kaydedebiliyor. Cihazın fiyatı internet üzerinde 250 ile 300 TL aralığında seyrediyor.

Huawei Band A2:

Ortalama fiyat: 180 TL

Huawei'nin uygun fiyatlı ve mi Band 3 benzeri akıllı bilekliği Band A2, 0,96 inç boyutunda renksiz bir OLED ekrana sahip. Oldukça şık ve premium bir tasarıma sahip olan Band A2, bir akıllı bileklikten beklenen adım sayar, ritim bozukluğu uyarısı, kalori tüketimi ölçümü, hareketsizlik uyarısı ve uyku izleme gibi özelliklerin tamamına sahip. Bildirim ve mesaj gösterimi işini de hakkıyla yerine getiren Band A2, 9 güne kadar pil ömrü vadediyor. Cihazın su geçirmez olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

Teknostore incelemesi:

Samsung akıllı bileklikler:

Samsung Galaxy Fite:

Ortalama fiyat: 230 TL

Galaxy Watch gibi pahalı akıllı saatlerin yanı sıra uygun fiyatlı sağlık takibi amaçlı akıllı bileklikler de üreten Samsung'un giyilebilir cihazları arasındaki en uygun fiyatlı akıllı bilekliği Galaxy Fit e, aslında listemizdeki diğer bilekliklerle benzer özellikler taşıyor. Tasarım olarak mi Band 3'ün biraz daha sert hatlara sahip versiyonu olduğunu söyleyebileceğimiz Galaxy Fit e, sahip olduğu çeşitli egzersiz programlarıyla spor yapanlar için oldukça uygun. Ayrıca 50 metreye kadar suya dayanıklılığı bulunan bileklik, tüm hareketlerinizi otomatik olarak algılayıp fitness verisi olarak kaydedebiliyor. Cihazın bildirimleri ve aramaları da gösterebildiğini ekleyelim.

300 TL altı diğer akıllı bileklikler:

iWown Fit i6 Pro:

Ortalama fiyat: 160 TL

Adım sayar, fitness takibi, uyku takibi, çağrı görüntüleme, SMS ve bildirim görüntüleme, kamera kontrol, kalp ritmi ölçme, kalori hesaplama, titreşim, hırsızlık alarmı ve telefonumu bul gibi birçok akıllı bilekliğin sahip olduğu özellikleri barındıran iWown Fit i6 Pro, sahip olduğu IP67 sertifikasıyla suya ve toza karşı dayanıklılık gösteriyor. Ayrıca 60 mAh bataryaya sahip olan bileklik, aktif kullanımda 5-7 gün arası pil ömrü vadediyor.

Teknostore incelemesi:

Veryfit ID115 Plus:

Ortalama fiyat: 134 TL

Akıllı bileklik denince akla gelen özelliklerin birçoğuna sahip olan Veryfit ID115 Plus, daha çok uygun fiyatıyla öne çıkıyor. 134 TL'lik fiyatı bulunan akıllı bilekliğin bataryası 65 mAh kapasitesinde ve 5-8 gün arası kullanım vadediyor.

Vestel Akıllı Bileklik:

Yerli üreticimiz Vestel'in de üretmiş olduğu bir akıllı bileklik bulunuyor. Adım sayar, nabız ölçümü, titreşimli alarm sistemi gibi özelliklere sahip olan Vestel Akıllı Bileklik aynı zamanda bildirimlerinizi de gösterebiliyor. Cihazın 90 mAh kapasitesindeki bataryası yaklaşık 7 gün kullanım süresi sunuyor.

Alcatel Moveband MB20G:

Ortalama fiyat: 125 TL

Çin'in en köklü üreticilerinden Alcatel'in uygun fiyatlı akıllı bilekliği Moveband MB20G, adım sayma, mesafe ölçümü, kalori takibi, uyku takibi gibi özelliklerin yanı sıra bildirimlerinizi de takip etmenizi sağlıyor. 45 mAh bataryasıyla 5 gün kullanım süresi vadeden MB20G bu anlamda rakiplerinin biraz gerisinde kalıyor.

Bix MyBand Tansiyon Ölçer Akıllı Bileklik:

Ortalama fiyat: 110 TL

Adım sayar, nabız ölçer, alarm, kamera kontrolü, hareketsizlik takibi, çağrı ve mesaj bildirimleri gibi standart akıllı bileklik özelliklerine ek olarak tansiyon ölçme özelliğine sahip olan Bix MyBand, bu özelliğiyle rakiplerinin arasından sıyrılıyor. Tansiyon sorunları yaşayan büyükleriniz için iyi bir hediye olabilecek Bix MyBand, 90 mAh bataryasıyla 5-7 gün arası kullanım süresine sahip.

Teknostore incelemesi:

300 TL altı en iyi 10 akıllı bilekliği sizlerle paylaştığımız listemizin sonuna geldik. Akıllı bilekliklerin birçoğu birbirleriyle benzer özelliklere sahip, bu yüzden tercihinizi yaparken tasarım ve marka bilinirliğini göz önüne alarak yapabilirsiniz. Bir başka tavsiye listesinde görüşmek üzere : )