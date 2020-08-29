30 Ağustos mesajları: 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları, 30 Ağustos SMS, WhatsApp mesajları, 30 Ağustos Zafer Bayramı sözleri
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30 Ağustos mesajları: 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları, 30 Ağustos SMS, WhatsApp mesajları, 30 Ağustos Zafer Bayramı sözleri

30 Ağustos Zafer Bayramı sözleri araştırılıyor. Mustafa Kemal Atatürk başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un yıl dönümünde, 30 Ağustos kutlama mesajlarını derledik. En anlamlı 30 Ağustos Zafer Bayramı en güzel mesajları haberimizde.

30 Ağustos mesajları: 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları, 30 Ağustos SMS, WhatsApp mesajları, 30 Ağustos Zafer Bayramı sözleri
29.08.2020 12:10 | Son Güncelleme: 29.08.2020 12:17

30 Ağustos Zafer Bayramı Whatsapp, Facebook veya SMS ile 2020 kısa, uzun, anlamlı ve resimli mesajları. Sevdiklerinizin, akrabalarınızın, arkadaşlarınızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkulu mesajlarla kutlayın. Atatürk ve silah arkadaşlarının kazandığı zaferin heyecanını paylaşın. İşte, 30 Ağustos mesajları...

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJLARI

Tam bağımsızlık denildiği zaman, doğal, siyasal, mali, adli, askeri, kültürel ve her alanda tam bağımsızlık anlaşılır.

Herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanın bağımsızlığı için savaşıp can veren bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad mekanları cennet olsun. Hepsinden Allah razı olsun.

30 Ağustos mesajları: 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları, 30 Ağustos SMS, WhatsApp mesajları, 30 Ağustos Zafer Bayramı sözleri

Bağımsızlıktan yoksun bir ulus, uygar insanlık karşısında uşak olmaktan kurtulamaz.

Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya devam edeceğiz.

30 Ağustos mesajları: 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları, 30 Ağustos SMS, WhatsApp mesajları, 30 Ağustos Zafer Bayramı sözleri

Ulusal egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, mahvolur.

Memleketimizi esir etmek istiyen düşmanları behemehal mağlûp edeceğimize dair olan emniyet ve itimadım bir dakika olsun sarsılmamıştır.

Bizlere bağımsızlığımızı armağan eden ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları şehitlerimizi saygı ile anıyor, tüm ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum.

Büyük ve tarihi olayları ancak büyük milletler yaşayabilir.

30 Ağustos mesajları: 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları, 30 Ağustos SMS, WhatsApp mesajları, 30 Ağustos Zafer Bayramı sözleri

Şanlı tarihimizde elde ettiğimiz sayısız zaferleri andığımız bu günde tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyor herkesi Zafer Bayramı'nı kutluyorum.

Bu millet, tarihini iftiharla doldurmuş bir millettir. Türk milletinin geleceği, bugünkü evlatlarının doğru görüşü, yorulmak bilmez çalışkanlığı ile büyük ve parlak olacaktır.

Ay yıldızlı bayrağımızı özgürce dalgalandıran, bu bayrağın altında özgürce yaşamamıza olanak sağlayan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizden Allah razı olsun, mekanları cennet, ruhları şâd olsun.

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Bence, bir millette şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın vücut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin hürriyet ve istiklâline sahip olmasıyle kaimdir.

Türk Milleti yaşamış bağımsızlığı ettik bağımsız var olmalarının yegane koşulu olarak kabul etmiş cesur insanların torunlarıdır. Bu millet hiçbir zaman hür olmadan yaşamamıştır, yaşayamaz, yaşamayacaktır.

Milletimizin saf karakteri yetenekle doludur. Ancak bu doğuştan gelen yeteneği geliştirebilecek metodlarla donanmış vatandaşlar lazımdır.

30 Ağustos mesajları: 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları, 30 Ağustos SMS, WhatsApp mesajları, 30 Ağustos Zafer Bayramı sözleri

Milletimiz davranışlarında ve gayretlerinde sarsılmaz bir bütünlük gösterdiği için başarılı olmuştur

30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun Şehitlerimizi Gazilerimizi minnetle yad ediyorum Allah (C.C) mekanlarını cennet eylesin Amin.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal! Kanlarımız Her zaman helal ! 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun!

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz Cumhuriyeti biz kurduk,onu ila ve idame edecek sizsiniz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun.

30 Ağustos mesajları: 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları, 30 Ağustos SMS, WhatsApp mesajları, 30 Ağustos Zafer Bayramı sözleri

Uyuyan milletler ya ölür yada köle olarak uyanır. Mustafa Kemal Atatürk 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun.

Yedi düvele karşı koyan, Türk Milleti'nin gönlüne taht kuran 'Yiğidim aslanım burada yatıyor'. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI SÖZLERİ

"Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş ve olmaya devam edecek bir milletiz." (Mustafa Kemal Atatürk)

Memleketimizi esir etmek isteyen düşmanları behemehal mağlup edeceğimize dair olan emniyet ve itimadım bir dakika olsun sarsılmamıştır. (Mustafa Kemal Atatürk)

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"Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer üstünde ölen varsa vatandır." (Mithat Cemal Kuntay) "Zafer, zafer benimdir diyebilenindir." (Mustafa Kemal Atatürk)

Önce O inandı. Sonra bir millet inandı. "Zafer" işte o zaman kazanıldı! "Biz kimsenin düşmanı değiliz. Yalnız insanlığın düşmanı olanların düşmanıyız!" (Mustafa Kemal Atatürk)

"Ordu yok" dediler, "Kurulur" dedi. "Para yok" dediler, "Bulunur" dedi. "Düşman çok" dediler, "Yenilir" dedi. Ve tüm dediklerini yaptı…

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Türkiye orduları bir devir kapatmıştır. Şimdi mazlum ve tutsak devletler ve uluslar artık vazgeçilmez bir reçeteye sahiptirler. Mustafa Kemal'in utkusu, dünya için özgürlük ve bağımsızlık sancağıdır. Mamatha Ghandi

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