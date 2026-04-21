Haberler

Kızgın boğanın makatından boynuzladığı matador ağır yaralandı

Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya'nın ünlü matadoru Jose Antonio Morante Camacho, boğa güreşinde ciddi bir kaza geçirerek rektumu parçalandı. 2 saatlik ameliyatın ardından durumu stabil.

  • İspanyol matador Jose Antonio Morante Camacho, Sevilla'daki bir boğa güreşinde boğanın makatından boynuzlanarak ağır yaralandı.
  • Camacho, rektumu parçalanan yaralanma nedeniyle iki saat süren kritik bir ameliyat geçirdi.
  • Matadorun tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor ve durumunun stabil hale gelmesi bekleniyor.

İspanya’nın en ünlü matadorlarından biri olan ve "Boğaların Kralı" lakabıyla tanınan Jose Antonio Morante Camacho, kariyerinin en korkunç kazasını yaşadı. Sevilla’daki tarihi arenada gerçekleşen gösteri, bir anda can pazarına dönüştü.

46 yaşındaki tecrübeli matador, dördüncü boğayla karşı karşıya geldiği sırada hayati bir hata yaptı. Arenanın "ölümcül nokta" olarak bilinen köşesinde sıkışan boğayı kontrol etmeye çalışan Camacho, beklediği manevrayı yapamayınca savunmasız kaldı. O anlarda gözü dönen boğa, keskin boynuzunu ünlü matadorun makat bölgesinden içeri saplayarak onu havaya uçurdu.

Rektumu Parçalandı: 2 Saatlik Yaşam Savaşı

Acı içinde yere yığılan ve saniyeler içinde kanlar içinde kalan matador, meslektaşları tarafından arenadan kaçırıldı. Acilen hastaneye kaldırılan Camacho, genel anestezi altında iki saat süren kritik bir ameliyata alındı.

Hastaneden yapılan açıklamada, müdahalenin başarılı geçtiği ancak yaralanmanın ciddiyeti nedeniyle tedavinin yoğun bakım ünitesinde devam edeceği belirtildi. Uzman doktorlar, doku hasarının onarılması için gerekli tüm prosedürlerin uygulandığını ifade etti.

Bu üzücü kaza, İspanya’da boğa güreşlerindeki güvenlik önlemlerini ve matadorların maruz kaldığı riskleri yeniden gündeme taşıdı. Spor dünyası ve yerel yetkililer, arenalardaki acil müdahale protokollerinin geliştirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Camacho’nun sağlık durumu yakından takip edilirken, hayranları ve meslektaşları ünlü ismin en kısa sürede sağlığına kavuşması için destek mesajları yayınlıyor. Tedavi süreci boyunca matadorun istirahatinin süreceği ve durumunun stabil hale gelmesinin beklendiği açıklandı.

Abdullah Teymur
Haberler.com
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBARBAROS:

Boğanın intikamı acı olmuş. Acı var mı acı? :))

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBurak Özbilir:

iyi olmuş diğer tarafından çıksa daha makbule geçermiş :-)

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

