İstanbul Havalimanı'nda yer hizmetleri aracıyla kokain kolilerinin sevkiyatı kamerada

İstanbul Havalimanı'nda çalışan şüphelilerin, yurtdışından gelen ve içerisinde 47 kilogram kokain bulunan 2 koliyi yer hizmetlerine ait araçla taşıdığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren gümrük ekipleri İstanbul Havalimanı D kapısından kutuların içinden kokainin personel tarafından ülkeye sokularak teslim edildiğini görüldü. Bunun üzerine görüntülerini değerlendiren ekipler belirlenen şahısların kutular içerisinde uyuşturucu maddeleri ülkeye sokmak istediklerini tespit etti. Yapılan operasyonda aralarında bir yer hizmeti şirketinde çalıştığı tespit edilen kişilerinde bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen kolilerin içerisinde 47 kilo 34 gram kokain ele geçirildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul Havalimanı D Kapısı’nda 2 koli içinde toplam 47 kilo 34 gram kokain olduğu değerlendirilen toz madde ele geçirildi. İlk olarak kolileri uçak altından alıp D Kapısı’na getiren yer hizmetleri personeli C.Ç. ile S.A. ilk olarak gözaltına alındı.2 şüphelinin ifadeleri doğrultusunda, kolilerin alınması talimatını verdiği değerlendirilen operasyon kontrol merkezi memuru S.A. ile kargo vardiya müdürü M.G. hakkında da işlem başlatıldı. S.A. gözaltına alınırken, adresinde bulunamayan M.G. hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Kolileri teslim almaya geldiği belirlenen A.A., ekipleri fark edince olay yerinden kaçtı. Firari durumda bulunan 1 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılırken, firari şüphelinin babası S.A. ile eşi G.M.A. gözaltına alındı.

2 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Olay günü D Kapısı’nda görevli gümrük muhafaza memurları A.E.T. ile İ.Y. de soruşturmaya dahil edildi. Gözaltına alınan 2 memur işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüphelinin ifadeleri sonrası dosya Dilucu Gümrük Müdürlüğü’ne uzandı. Burada görev yapan gümrük muhafaza memuru S.K., Iğdır’da gözaltına alındı. İstanbul’a getirilen şüpheli tutuklandı. 2 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Diğer yandan soruşturma kapsamında, kokainin havalimanı içindeki sevk zinciri ve bağlantılı personel ağıyla ilgili çok yönlü incelemenin sürdüğü öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ

Diğer yandan uyuşturucu sevkiyatı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde kolilerin 2 kişi tarafından yer hizmetlerine ait araçla D kapısına getirilişi ve turnike üzerine bırakıldığı anlar görülüyor. Daha sonra 1 gümrük memuru kolilerin bulunduğu yere geliyor. Bu sırada kolilerin X-ray cihazından geçirilmesi, ardından da açıldığı anlar görüntülere yansıyor. Kolileri getiren personelin gözaltına alındığı anlar da görüntülerde yer alıyor. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel'e tutuklama talebi

Gözaltındaki eski vali için yolun sonu! Karar bekleniyor
Trump 'O kadar vaktimiz yok' dedi, İran'dan 'Yeni kart' resti geldi

Ateşkesin bitmesine saatler kala tansiyon bir anda yükseldi

ABD, İran'a giden bir gemiye el koydu

Denizde sıcak temas! ABD gemiye böyle asker çıkardı
Özgür Özel'den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir

"Kabul edin, 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir"
Bakmayın 46 yaşında olduğuna! Ronaldinho tek hareketiyle Brezilyalı fenomeni madara etti

Bakmayın 46 yaşında olduğuna! Tek hareketle ünlü fenomeni madara etti

Anne Hathaway, 'Dünyanın En Güzel Kadını' seçildi

Dünyanın en güzel kadını seçildi

Milyonluk bağışın altından pislik çıktı! Sosyetik Avukatın kara para çarkı deşifre oldu

Milyonluk bağışın altından pislik çıktı! Sosyetik Avukatın kara para çarkı deşifre oldu
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke! Listede Türkiye de var

İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke! Listede Türkiye de var
Bakmayın 46 yaşında olduğuna! Ronaldinho tek hareketiyle Brezilyalı fenomeni madara etti

Bakmayın 46 yaşında olduğuna! Tek hareketle ünlü fenomeni madara etti

Önce silah sesleri duyuldu sonra kadın kendini 6'ncı kattan attı

Önce silah sesleri duyuldu sonrası korkunç
Ailesi görmek istemiyor! İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim

İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim