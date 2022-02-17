3 vakit namazı kılınan cami

TRABZON'da, 4 ay önce inşa edilen 6 katlı binanın en üst katı müftülüğe tahsis edilip, 'Emine Usta Camisi' olarak düzenlendi, imam atanarak ibadete açıldı. Binanın diğer 5 katı ise sonradan kiralanınca camiye giriş- çıkışlar zemin katındaki mağazadan yapılmaya başlandı. Mesai saatleri 09.00 ile 22.00 olan mağaza diğer saatlerde kapalı olduğu için camide sabah namazı ile yaz aylarında yatsı namazları kılınamıyor.

Kentin en işlek sokağı olan Uzun Sokak'ta 4 ay önce inşa edilen 6 katlı binanın en üst katını müftülüğe tahsis eden Mustafa Usta, annesi adına cami yapılmasını istedi. Talebi kabul eden müftülük, katı 'Emine Usta Camisi' olarak düzenledi, imam atayarak, ibadete açtı. Binanın diğer 5 katı ise sonradan kiralanınca camiye giriş ve çıkışlar, zemin katındaki mağazadan yapılmaya başlandı. Mesai saatleri 09.00 ile 22.00 olan mağaza diğer saatlerde kapalı olduğu için camide sabah namazı ile yaz aylarında yatsı namazları kılınamıyor. Camiye girişin mağazadan yapılması ise sokaktan gelip geçenlerin dikkatini çekiyor.

Oğuz Şişman ise "Daha önce rastlamadığımız bir durum bu. Daha önce iş merkezlerinin alt taraflarında cami olduğunu görmüştüm ama ilk defa bir giyim mağazasından camiye çıkıldığını gördüm. Bize değişik geliyor. Mağaza içerisinden çıkış oluyor camiye ama mutlaka bir sebebi vardır caminin en üst kata o şekilde yapılmasının" dedi.