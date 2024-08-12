Zorla hücreye girip tecavüzcünün alnına bu dövmeyi yaptı

ABD'de yaşayan 10 yaşındaki Katie Collman 2005 yılında kayboldu. Küçük çocuğun cesedi ipers Gölü yakınlarında bulundu. Collman tecavüze uğramış ve vahşice katledilmişti. Polis, civarda yaşayan herkesten DNA örneği aldı ve örnek üç çocuk babası Anthony Ray Stockelman ile eşleşti.

HÜCRESİNE GİZLİCE GİRDİ

Stockelman ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Fakat Collman'ın akrabası Jarred Harris için bu ceza yeterli değildi. 2006 yılında işlediği bir suç nedeniyle Stockelman ile aynı cezaevine giren Harris gizlice onun hücresine girdi.

ALNINA ZORLA DÖVME YAPTI

Harris onu içeri kilitledi ve alnına zorla "Katie'in intikamı" dövmesini yaptı. Bu dövmenin fotoğrafının gardiyanlar basına sızdırdı ve bu nedenle işlerinden oldular. Gardiyanlar fakat bu durumdan hiç pişman olmadıklarını söylediler.

İşte o dövme;