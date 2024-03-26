Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'ta Maden Ocağında İş Kazası: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta ruhsatsız olarak işletilen maden ocağında yaşanan iş kazasında 49 yaşındaki Muhammet Korkut isimli işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız olarak işletilen maden ocağında meydana geldi.

Madende işçi olarak çalışan 49 yaşındaki Muhammet Korkut isimli işçi vagon ile vinç arasında sıkıştı. Arkadaşlarının ilk müdahalesi ile yer üstüne çıkartılan Korkut, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Madenci, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zonguldak Korkut Acil Durum Soruşturma 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Zekai Akyüz kimdir? İYİ Parti Karaman Sarıveliler Belediye Başkan adayı Zekai Akyüz kimdir? Recep Boyacıoğlu kimdir? İYİ Parti Karaman Kazımkarabekir Belediye Başkan adayı Recep Boyacıoğlu kimdir? Sultan Pınarlı kimdir? İYİ Parti Karaman Başyayla Belediye Başkan adayı Sultan Pınarlı kimdir? Muzaffer Gül kimdir? İYİ Parti Karaman Ayrancı Belediye Başkan adayı Muzaffer Gül kimdir? İzzet Battır kimdir? İYİ Parti Karaman Ermenek Belediye Başkan adayı İzzet Battır kimdir? Erol Serin kimdir? İYİ Parti Karabük Eskipazar Belediye Başkan adayı Erol Serin kimdir? Hakan Peker kimdir? İYİ Parti Karabük Safranbolu Belediye Başkan adayı Hakan Peker kimdir? Hasan Birol Gürel kimdir? İYİ Parti Isparta Yenişarbademli Belediye Başkan adayı Hasan Birol Gürel kimdir? Mehmet Aziz Tuna kimdir? İYİ Parti Isparta Uluborlu Belediye Başkan adayı Mehmet Aziz Tuna kimdir? Osman Akdoğan kimdir? İYİ Parti Isparta Keçiborlu Belediye Başkan adayı Osman Akdoğan kimdir? İbrahim Ethem Erem kimdir? İYİ Parti Isparta Gönen Belediye Başkan adayı İbrahim Ethem Erem kimdir? Mustafa Özmen kimdir? İYİ Parti Isparta Gelendost Belediye Başkan adayı Mustafa Özmen kimdir? Mustafa Kodal kimdir? İYİ Parti Isparta Yalvaç Belediye Başkan adayı Mustafa Kodal kimdir? Cemil Çelik kimdir? İYİ Parti Isparta Şarkikaraağaç Belediye Başkan adayı Cemil Çelik kimdir? Ahmet Ayyıldız kimdir? İYİ Parti Isparta Senirkent Belediye Başkan adayı Ahmet Ayyıldız kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title