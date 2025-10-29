Haberler

Yıkılan binadaki eczacıdan "kolon kesme" iddialarına yanıt

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binanın alt katındaki eczanenin sahibi Uğur Aydın, kolon kesme iddialarına yanıt verdi. Aydın, "Bir arkadaş, 'Yok kolon kesmişler' gibi şeyler söyledi. Ortasında direk yok ya da benim gördüğüm bir yerde direk yok. Binanın etrafında direkler var. O direkleri de kesme şansımız yok." dedi.

YIKILAN BİNADAKİ ECZACI: KOLONLARDA ÇATLAK GÖRMEMİŞLER

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde KocaMevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde altında eczane bulunan ve çöken binada arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken, iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Eczane sahibi Uğur Aydın, gazetecilere ikinci kez açıklamalarda bulundu. Aydın, "Bu olay saat 07.00'de değil de 30 Ekim'de olmuş olsaydı, şu anda belki büyük bir ihtimalle eczanenin içinde biz de kalmış olacaktık. Dün binanın ön tarafında ufak ufak çökmeler varmış. Eşim bunu Ergün Bey'e (müteahhit) anlatıyor. Ergün Bey de zaten hemen gelmiş. Bakmışlar, kolonları incelemişler. Herhangi bir çatlaklık vesaire bunlar var mı diye bakmışlar. Bunların olmadığı tespit edilmiş" dedi.

"MÜTEAHHİT 'HERHANGİ BİR SIKINTI YOK' DEDİ"

Uğur Aydın, sözlerine şöyle devam etti: "Sonra da sanırım metro inşaatından dolayı aşağıda cihazlar varmış. Herhangi toprak kayması vs. binaları ölçen bir şeyler varmış. Artık onlarla mı görüşüyorlar, ne yapıyorlar bilemiyorum. Sonra da Ergün Bey 'Herhangi bir sıkıntı yok' dedi. Biz de bu sabah uyandığımızda böyle bir durumla karşılaştık."

"DİREKLERİ KESME ŞANSIMIZ YOK"

Dün akşam kendisinin de dükkanı ve binayı incelediğini anlatan Aydın, "Hatta su geçen yerler vardı. Su geçen yerlere silikon sıktım çünkü eczanemin altına su damlıyordu. Binanın sadece sağlamlığıyla ilgili bir şey söyleyebilirim. Biraz önce bir arkadaş, 'Yok kolon kesmişler' gibi şeyler söyledi. Ortasında direk yok ya da benim gördüğüm bir yerde direk yok. Binanın etrafında direkler var. O direkleri de kesme şansımız yok. Hatta şöyle söyleyeyim. Biz Eczacılar Odası'na kayıtlıyız. Eczacılar Odası'nda iskanı olmayan, imarı olmayan... iç imarını da göstermemiz gerekiyor. Öyle bir durumun olma ihtimali yok. Bunların hepsinin Kocaeli Eczacılar Odası'nda da kaydı var, Gebze İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde de kaydı var. Çünkü hepsine dosya veriyoruz biz" diye konuştu.

"KOLONUN İÇİNE ALÜMİNYUMDAN BAKTIĞIM ZAMAN BİR SIKINTI YOK"

Dün öğlen 13.00'a kadar açık olduklarını söyleyen Aydın, "Dün yarım gün tatil olduğu için eşim buradaydı. Bir yere kadar gitmişti. O eczaneye geçti ama ben şehir dışındaydım. Bana sonradan bilgi geldi. Ben de hemen müteahhit ve dükkan sahibimizle hemen iletişime geçmesini söyledim. O da zaten çok fazla durmadı. Büyük bir ihtimalle bir yarım saat içinde hemen geldiler onlar da. Çektiğiniz görüntüde kolona ait değil, alüminyuma ait. Yani kolonun içine alüminyumdan baktığım zaman herhangi bir sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.

