Yatakta inleyen babaya şok sözler: B.kunda boğul, seni burada ölüme terk ediyorum artık

Yatakta inleyen babaya şok sözler: B.kunda boğul, seni burada ölüme terk ediyorum artık
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Yatakta inleyen babaya şok sözler: B.kunda boğul, seni burada ölüme terk ediyorum artık
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Avcılar'da yaşlı bir vatandaşın inlemeye başlaması üzerine komşular sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelmesi için güçlükle ikna edilen oğlu ise babasına hakaret ederek "B.kunda boğul. Seni burada ölüme terk ediyorum artık" dedi.

Avcılar'da oğluyla yaşayan Mehmet Hulusi A.'nın (70) bağırma sesleri üzerine çevredekiler ihbarda bulundu. Eve gelen itfaiye ekipleri Mehmet Hulusi A.'ya camdan eve girerek ulaştı. Ekipler, 2 saat önce evden çıktığı anlaşılan Mehmet Hulusi A.'nın oğlu Burak A. ile telefonda görüştü. Bir süre sonra evin önüne gelen Burak A. ekiplere tepki gösterirken, komşularıyla da tartıştı. Şeker hastası olduğu öğrenilen babasına camdan hakaret edip bağıran Burak A. daha sonra eve girmeden sokaktan ayrıldı.

Olay, 15 Haziran Pazar günü Babalar Günü'nde akşam saatlerinde Gümüşpala Mahallesi'nde meydana geldi. Oğluyla binanın giriş katındaki dairede yaşayan Mehmet Hulusi A.'nın inleme sesleri üzerine komşuları harekete geçti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler önce giriş katındaki dairede cam kenarındaki yatakta yatan Mehmet Hulusi A.'yı kontrol etti. Ekipler yatağından kalkamadığı tespit edilen yaşlı adamın oğlunu aramasını istedi. Mehmet Hulusi A. bir süre cep telefonundan oğluyla görüştü. Daha sonra bir aparat yardımıyla yaşlı adamdan telefonu alan itfaiye eri, yaşlı adamın oğlu Burak A.'nın tepkilerine maruz kaldı.

Yatakta inleyen babaya şok sözler: B.kunda boğul, seni burada ölüme terk ediyorum artık

'KİM ARAMIŞ İTFAİYEYİ' DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Burak A. telefonda görüştüğü itfaiye erine sert çıkarak "Hiç itfaiyelik ambulanslık bir durum yok. Ben 2 saat önce yanındaydım, onu yıkadım, altını bezledim herşeyi yaptım. Kim arıyor itfaiyeyi" diye sordu. İtfaiye eri ise, "Beyefendi babanız inliyor bağırıyor çağırıyor tüm komşularınız da endişelenmiş. Kötü birşey yapmamış senin komşuların. Sesi buraya geliyor tüm komşuların burada polis de burada." diyerek Burak A.'ya durumu anlattı. Babasının şeker hastası oılduğunu söyleyen Burak A.sağlık ekibiyle de bir süre konuşarak. "Biz artık ona bakamayacak duruma geldik. Bir yerlere yerleştirebilir miyiz. Benim oraya gelmem ne anlam ifade edecek" diye sordu.

Yatakta inleyen babaya şok sözler: B.kunda boğul, seni burada ölüme terk ediyorum artık

"BABALAR GÜNÜ DİYE YIKADIM TEMİZLEDİM"

Daha sonra telefonu alan polis memuru ise Burak A. ile "Siz oğlusunuz olayı büyütmeyin. Üç kurum gelmiş buraya. Sizin babanızın sağlığıyla ilgileniyor.İhbarı komşuları babanızın canından endişe ettiği için vermişler. " diye konuştu. Bunun üzerine yaşlı adamın oğlu Burak A. polis memuruna "Beyefendi bilip bilmeden konuşmayın.Tamam geliyorum oraya kapat hadi." diyerek çıkıştı. Sokağa gelen Burak A. daire önünde bekleyen ekiplerle tartışmaya devam etti. Bir komşusuyla da tartışan Burak A. "Ben Babalar Günü diye yıkadım temizledim. Sen bana akıl mı veriyorsun" diye bağırdı. Komşu kadının "Birine telefon numaranı ver de seni arayalım" sözleri üzerine daha da sinirlenen Burak A. "Madem bunları söyleyebiliyorsunuz bana 'Babama telefonun var oğlunu ara' desenize." diye konuştu.Ailenin komşusu olan kadın ise "Bana bağırmaya senin yetkin yok" diyerek yaşlı adamın oğluna tepki gösterdi. Burak A. tartıştığı komşusuna "Tamam artık sus özür diliyorum senden" diye konuştu.

Yatakta inleyen babaya şok sözler: B.kunda boğul, seni burada ölüme terk ediyorum artık

"SENİ BURADA ÖLÜME TERK EDİYORUM"

Tartışmanın ardından camdan seslendiği babasına hakaret edip bağıran Burak A. "Kimseyi rahatsız etme bu evin içinde. Kim telefonu açmıyor. Acayip bir yaratık oldun sen. Seni burada ölüme terk ediyorum artık " diye bağırdı. Daireye girmeyen Burak A. ardından beraberindekilerle sokaktan ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri de yaşlı adama müdahalede bulunmadan olay yerinden ayrıldı. Mehmet Hulusi A.'nın şeker hastası olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıZeynel Alpaydın:

Allah kimseyi kimseye muhtaç hale getirmesin çocuklar anne ve babaya bile bakmıyor bu zamanda

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Haber Yorumlarıumut mergen:

VAY ZÜRIYETSIZ SENI

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Haber YorumlarıCristiano Ronaldo:

300bin yıllık insanlık tarihinde Nasıl bir döneme denk geldik arkadaş

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Haber YorumlarıAhmet YILMAZ:

baban çalıştı didindi, anan sağlıklı bir ortamda doğurdu seni, senelerce güvenli bir ortamda büyümeni sağladı ve şimdi sağlıklı bir birey oldun ve babana b. boğul diyorsun .. Yazıklar olsun.

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Haber YorumlarıHakimbey:

Ahir zaman

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