Yangının ortasında kuş yuvasını kurtardılar

Yangının ortasında kuş yuvasını kurtardılar
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Yangının ortasında kuş yuvasını kurtardılar
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Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale eden polis ekipleri, alevlerin ortasında kalan bir kuş yuvasını zarar görmeden başka bir alana taşıdı. Yangına rağmen yaşamı koruma gayretini elden bırakmayan polisler, doğa sevgisiyle takdir topladı.

Hatay'ın Antakya ilçesi Karaali Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

Yangının ortasında kuş yuvasını kurtardılar

YANGININ ORTASINDAN KUŞ YUVASINI KURTARDILAR

Yangına havadan ve karadan müdahale ederken. Yangına müdahale sırasında polis ekipleri, alevlerin ortasında bir kuş yuvası fark etti. Ekipler, büyük bir özenle yuvayı bulunduğu yerden alarak güvenli alana taşıdı.

Yangının ortasında kuş yuvasını kurtardılar

TAKDİR TOPLADI

Yangın söndürme çalışmalarını sürdürürken yaşamı koruma gayretini de elden bırakmayan polisler, doğa sevgisiyle takdir topladı.

Yangının ortasında kuş yuvasını kurtardılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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