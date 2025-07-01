Yangının ortasında kuş yuvasını kurtardılar
Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale eden polis ekipleri, alevlerin ortasında kalan bir kuş yuvasını zarar görmeden başka bir alana taşıdı. Yangına rağmen yaşamı koruma gayretini elden bırakmayan polisler, doğa sevgisiyle takdir topladı.
Hatay'ın Antakya ilçesi Karaali Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı.
YANGININ ORTASINDAN KUŞ YUVASINI KURTARDILAR
Yangına havadan ve karadan müdahale ederken. Yangına müdahale sırasında polis ekipleri, alevlerin ortasında bir kuş yuvası fark etti. Ekipler, büyük bir özenle yuvayı bulunduğu yerden alarak güvenli alana taşıdı.
TAKDİR TOPLADI
Yangın söndürme çalışmalarını sürdürürken yaşamı koruma gayretini de elden bırakmayan polisler, doğa sevgisiyle takdir topladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa