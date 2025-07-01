Yangının ortasında kuş yuvasını kurtardılar

Hatay'ın Antakya ilçesi Karaali Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

YANGININ ORTASINDAN KUŞ YUVASINI KURTARDILAR

Yangına havadan ve karadan müdahale ederken. Yangına müdahale sırasında polis ekipleri, alevlerin ortasında bir kuş yuvası fark etti. Ekipler, büyük bir özenle yuvayı bulunduğu yerden alarak güvenli alana taşıdı.

TAKDİR TOPLADI

Yangın söndürme çalışmalarını sürdürürken yaşamı koruma gayretini de elden bırakmayan polisler, doğa sevgisiyle takdir topladı.