Yangından mahsur kalan 19 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Can pazarının yaşandığı adres Avcılar oldu. DHA'nın haberine göre, 4 katlı binanın depo olarak kullanılan bodrum katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanın bütün binayı sardığı yangında balkona çıkarak yardım isteyen 19 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Apartmandaki kişilerin neredeyse hepsinin yabancı uyruklu olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Denizköşkler Mahallesi Midilli Sokak'taki 4 katlı binanın depo olarak kullanılan bodrum katını saran alevler kısa sürede etkisini artırdı. Depodan çıkan duman dakikalar içerisinde bütün binayı etkisi altına aldı. Güçlükle nefes alan bina sakinleri balkonlara çıkarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Avcılar İtfaiyesi ekipleri bir yandan yangını söndürürken, bir yandan da mahsur kalanları kurtarmak için seferber oldu.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çoğu yabancı 19 kişi itfaiye ekipleri tarafından tek tek kurtarıldı. Dumandan etkilenenler sağlık ekiplerine teslim edilirken, 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, bazı itfaiye erleri de dumandan etkilendi. Kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan korku dolu anlardan geriye bu görüntüler kaldı.