Yangın felaketinde hayatını kaybedenlere veda! Erdoğan 'Dostum' dediği ismi yalnız bırakmadı

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yer alan Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın faciasında hayatını kaybedenler son yolcuklarına uğurlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan yanan otelde 14 üyesini kaybeden Gültekin ailesinin cenazesine katıldı.

"KOMŞULUK HAKKINI İFA ETMEK İÇİN BUGÜN BURADAYIZ"

Yangında eşi, 3 çocuğu ve akrabalarıyla birlikte hayatını kaybeden THY çalışanı Zehra Sena Gültekin, AK Parti Bolu 22. Dönem Milletvekili Mehmet Güner ile AK Parti Kurucu Üyelerinden Hatice Güner'in kızıydı. Cenaze namazı sonrası bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mehmet Bey benim milletvekili arkadaşım olarak parlamentoda görev ifa ettik. Ailecek uzun yıllar bir dostluğumuz vardı. Komşuluk hakkını ifa etmek için bugün buradayız. Canımız yandı, yüreğimiz yandı. Şuanda da bu görevi ifa etmenin gayreti içerisindeyiz. Tüm ailesine, milletimize sabırlar diliyorum" dedi.

BİR AİLE DAHA TOPRAĞA VERİLDİ

Öte yandan; otel yangınında hayatını kaybeden Uzman Doktor Ahmet Çetiz (44) ile öğretmen eşi Habibe (39), çocukları Vedat (11) ve Esat Çetiz (9) Ankara'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Vedat'ın ikizi Sedat Çetiz'in cesedinin tespiti için yakınlarından DNA örneği alındığı bildirildi. Cenazeye Çetiz ailesinin yakınları ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş katıldı. Çetiz ailesinin cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

GENÇ AŞÇI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Yangında can veren aşçı Eslem Uyanık'ın (27) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Kayseri'ye getirildi. Uyanık için Hulusi Akar Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu ve Eslem Uyanık'ın annesi Hatice, üniversite arkadaşları ile restoranda birlikte çalıştığı arkadaşları katıldı. Kılınan namazın ardından Eslem Uyanık, şehir mezarlığında toprağa verildi.

FACİAYA DAVETİYE ÇIKARAN İHMALLER ZİNCİRİ

Öte yandan; 76 kişinin hayatını kaybettiği otelde konaklayanlardan bazıları yangın sırasında çarşafları birbirine bağlayıp pencereden indi, bazıları ise panikle camdan atladı. Yangının ardından ortaya çıkan detaylar, faciaya davetiye çıkaran ihmalleri gözler önüne serdi. Otelde duman detektörünün ve yangın söndürme sisteminin olmadığı, alarm zillerinin çalmadığı ve acil çıkış kapısının bulunmadığı iddia edildi.