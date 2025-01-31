Yangın faciasının ayrıntılı hasar tespit raporu ortaya çıktı
Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının ayrıntılı hasar tespit raporu savcılığa sunuldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan raporda yangının çok etkili olduğu, 4. ve 5. katın kritik olması sebebiyle binanın "ağır hasarlı" olarak değerlendirilmesinin uygun olacağı görüşüne yer verildi.
Türkiye, Bolu Kartalkaya'da meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla sarsıldı. Otelin yıkılacağına yönelik iddialar sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ayrıntılı hasar tespit raporunu başsavcılığa sundu.
'AĞIR HASARLI' RAPORU VERİLDİ
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bolu İl Müdürlüğü ekiplerince otelde yangın sonrası yapılan incelemede binaya 'ağır hasarlı' raporu verildiği belirtildi.
4. VE 5. KATA DİKKAT ÇEKİLDİ
Yanan otelde akademisyenlerin de yer aldığı bir heyetin incelemelerde bulunduğu belirtilen açıklamada, "İncelemenin ardından ayrıntılı hasar tespit raporu yayımlanarak başsavcılığa sunuldu. Binanın kolonları, kirişleri ve döşemelerinde inceleme yapan heyet, 7663 Sayılı Hasar Tespit Genelgesi, afet etkisi belirleme çalışmaları kapsamında özellikle yangının çok etkili olduğu, 4. ve 5. katın kritik olması sebebiyle binanın 'ağır hasarlı' olarak değerlendirilmesinin uygun olacağına" karar verildiği kaydedildi.
RAPOR BEKLENİYOR
Rapor uyarınca binaya herhangi bir idari işlem yapılmadan önce devam etmekte olan hukuki süreç ve bilirkişinin raporunun tamamlanması ve akabinde gerekli işlemlerin yapılmasının uygun olacağı görüşüne yer verildi.