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Yangın faciasının ayrıntılı hasar tespit raporu ortaya çıktı

Yangın faciasının ayrıntılı hasar tespit raporu ortaya çıktı
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Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının ayrıntılı hasar tespit raporu savcılığa sunuldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan raporda yangının çok etkili olduğu, 4. ve 5. katın kritik olması sebebiyle binanın "ağır hasarlı" olarak değerlendirilmesinin uygun olacağı görüşüne yer verildi.

Türkiye, Bolu Kartalkaya'da meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla sarsıldı. Otelin yıkılacağına yönelik iddialar sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ayrıntılı hasar tespit raporunu başsavcılığa sundu.

Yangın faciasının ayrıntılı hasar tespit raporu ortaya çıktı

'AĞIR HASARLI' RAPORU VERİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bolu İl Müdürlüğü ekiplerince otelde yangın sonrası yapılan incelemede binaya 'ağır hasarlı' raporu verildiği belirtildi.

Yangın faciasının ayrıntılı hasar tespit raporu ortaya çıktı

4. VE 5. KATA DİKKAT ÇEKİLDİ

Yanan otelde akademisyenlerin de yer aldığı bir heyetin incelemelerde bulunduğu belirtilen açıklamada, "İncelemenin ardından ayrıntılı hasar tespit raporu yayımlanarak başsavcılığa sunuldu. Binanın kolonları, kirişleri ve döşemelerinde inceleme yapan heyet, 7663 Sayılı Hasar Tespit Genelgesi, afet etkisi belirleme çalışmaları kapsamında özellikle yangının çok etkili olduğu, 4. ve 5. katın kritik olması sebebiyle binanın 'ağır hasarlı' olarak değerlendirilmesinin uygun olacağına" karar verildiği kaydedildi.

Yangın faciasının ayrıntılı hasar tespit raporu ortaya çıktı

RAPOR BEKLENİYOR

Rapor uyarınca binaya herhangi bir idari işlem yapılmadan önce devam etmekte olan hukuki süreç ve bilirkişinin raporunun tamamlanması ve akabinde gerekli işlemlerin yapılmasının uygun olacağı görüşüne yer verildi.

Yangın faciasının ayrıntılı hasar tespit raporu ortaya çıktı

Kaynak: AA / Umut Halavart - 3.Sayfa
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