Wanda Nara, annesinin Mauro Icardi'ye attığı mesajları ifşaladı

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, ülkesinde devam eden tedavi sürecinin yanı sıra bir yandan da özel hayatındaki kaosla uğraşıyor.

Icardi, boşanma aşamasında olduğu Wanda Nara ile ilişkisi hakkında son olarak, "Onu çamurdan çıkarıp elit seviyeye yükselttim ve şimdi tekrar çamurun içinde. Özüne geri döndü" diye konuşmuştu.

Geçtiğimiz günlerde 38. yaşını ve sabahlara kadar partileyen Nara ise rapçi L-Gante olan ilişkisi hakkında, "Özümü tekrar gördüm, hayatımın bu anında başlangıçtaki değerlerime dönmem gerekiyordu" demişti.

ANNESİNİN MESAJLARINI PAYLAŞTI

Kendisinden 13 yaş küçük aşkıyla sık sık gündeme gelen Wanda Nara son olarak annesinin Icardi'ye attığı mesajları paylaştı.

"SENİN YANINDA OLMAK İSTİYORUZ"

Wanda Nara'nın yaptığı paylaşımda yer alan mesajlar şu şekilde: 1 Aralık: "Mauro, iyi akşamlar. Yarın ameliyat olacağını öğrendim, kızlar da biliyor ve seni görmeye gelmek istiyoruz. Wanda da kabul etti. Bana nerede ve saat kaçta olduğunu söyle çünkü senin yanında olmak istiyoruz."

"O KADIN, GÜZEL BİR AİLENİN SONUNUN BAŞLANGICIYDI"

2 Aralık: "Günaydın Mou, ameliyatın için en iyisini diliyorum. Seni çok seviyorum ve bu gezegende senden daha fazla kimse sevemez. Kızımın sevgisini kaybettiğin ve yıllar önce China'ya [Mauro Icardi'nin daha önce Wanda Nara'yı China Suarez ile aldattığı iddia edilmişti.] mesaj attığın günü üzülerek anımsıyorum. O kadın, güzel bir ailenin sonunun başlangıcıydı. Wan başaramadı, denedi ama senin ihanetini unutamıyorum."

"SANA BİR SARILMA GÖNDERİYORUM"

8 Aralık: "Merhaba Mou, nasıl gidiyor, daha iyi misin, ağrın var mı? Kızları görmeni teklif etmek istiyorum. Onlar seni çok seviyor ve özlüyor. Onları bana söylediğin yere getiririm. Hala Arjantin'de olduğunu ve uzun zamandır görüşmediğimizi biliyorum. Sana bir sarılma gönderiyorum ve seni seviyorum"