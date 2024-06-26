Vedat Aşçı'nın saldırısına uğrayan Kaya Sabancı: Can güvenliğim yok, evime gidemiyorum

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gölköy'de ünlü Mandarin Oriental Hotel ve tatil sitesinin içinde evi bulunan 72 yaşındaki Kaya Sabancı, 20 Haziran'da otelin sahibiiş insanı Vedat Aşçı ve korumaları tarafından darbedilmesiyle ilgili bir yazılı açıklamada bulundu.

Hastaneye kaldırılan Sabancı, tedavisi sonrası taburcu edilirken konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada can güvenliğinden endişe ettiği için tatil köyünün içinde bulunan evine gidemediğini kaydetti.

"GÖRME BOZUKLUĞU TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYAYIM"

Uğradığı saldırı sonrası görme bozukluğu tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna işaret eden Sabancı, açıklamasında Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre şu ifadeleri kullandı:

"20/06/2024 tarihinde saat 21:00 sularında Mandarin Oriental Hotel içerisinde faaliyet göstermekte olan Hakkasan Restaurant'ın davetine icap ettiğim esnada Mandarin Oriental Hotel'in sahibi Vedat Aşçı tarafından sol gözüme yumruk atılarak yapılan saldırı neticesinde sol gözüm, göz çevresi ve kafamın sol üst tarafında yaralar, açılmalar ve kanama tespit edilmiş, yapılan ileri tetkikler neticesinde sol gözümde taban kırığı tespit edilmiştir.

Hastane tarafından düzenlenen 21/06/2024 tarihli raporda söz konusu kırık nedeniyle 3. derecede orta düzeyde hayati fonksiyon etkisi tespitinde bulunulmuş, hekimler tarafından en geç 1 hafta içerisinde operasyon yapılması tavsiye edilmiştir. Aksi takdirde sol gözde görme bozuklukları olabileceği belirtilmiştir."

VEDAT AŞÇI HAKKINDA ADLİ KONTROL TEDBİRİ

Sabancı'nın yazılı açıklamasının devamında şu ifadeler yer aldı:

"Bu aşamada yapmış olduğum şikayet neticesinde Vedat Aşçı Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na mevcutlu olarak hazır edilmiş, savcılık ifadesinin ardından adli kontrol tedbiri talepli olarak Bodrum Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilmiştir.

Bu kapsamda Bodrum 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 2024/200 sorgu numaralı kararı kuvvetli suç şüphesinin bulunması gerekçesi ile Vedat Aşçı hakkında adli kontrol tedbirinin uygulanılmasına karar verilmiştir.

"OTEL İÇİNDEKİ EVİME GİDEMİYORUM"

Bu süreçte de can ve mal güvenliğimden endişe duyduğum için Mandarin Oriental sitesinde bulunan evime de gidememekteyim. Ancak son dönemde Vedat Aşçı'nın yapmış olduğu açıklamalarda, yaralama olayı ile ilgili herhangi bir pişmanlık içerisinde olmadığını, bu ve site içerisinde tarafıma karşı işlenen tüm suçları-şiddeti meşrulaştırmaya çalışmasını, kamuoyunu gerçek dışı bilgilerle yanıltmaya çalışmasını esefle kınıyorum. Bu tutumun yargılamada avukatlarım tarafından mahkeme önünde ifade edileceğini de belirtmek isterim."