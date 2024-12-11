Van'daki zincirleme kazadan son anda kurtuldular! Yolcular şoförü tek tek öptü

Van-Erciş kara yolunda dün sabah saatlerinde yoğun sis ve gizli buzlanma kaynaklı 35 aracın karıştığı iki ayrı trafik kazasında bir otobüs şoförünün son anda yaptığı manevra onlarca kişinin canını kurtardı.

SOĞUKKANLILIĞIYLA DAHA BÜYÜK BİR FACİANIN ÖNÜNE GEÇTİ

Kazanın ilk saniyelerinde otobüs şoförü Harun Bucak'ın kazaya görüp soğukkanlılıkla direksiyonu kontrol ederek kaldırıma çıkması daha büyük bir facianın önüne geçti. Bucak, kazadan sonra otobüsün kapılarını açarak yolcuları tahliye etti. Korku dolu anlar Van Büyükşehir Belediyesine ait Muradiye seferini yapan otobüsün iç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolcuların otobüsü boşalttığı esnada arkadan gelen başka bir aracın otobüse çarptığı görüldü. Ayrıca ikinci kazadan yaklaşık 1 dakika sonra yine başka bir aracın kazaya karıştığı anlar yer aldı.

"YOLCULAR BENİ TEK TEK ÖPTÜ"

Seyir halindeyken yolun sis nedeniyle görünmediğini ve gizli buzlanmadan kaynaklı yavaş ilerlediğini ifade eden Bucak, "Öndeki kaza yapan araçların içerisine dalmamak için otobüsü kaldırıma çıkardım. Kaldırıma çıktığımda aracım durdu ve yolcularda bir sıkıntı olmadı. Kendim de sonradan aşağı indim." dedi.

Kazanın ardından otobüsten inen yolcuların kendisine teşekkür ettiğini belirten Bucak, "Yolcular bana 'Kazanın içerisine girseydik çok kötü olacaktı. Allah razı olsun' dediler. Beni tek tek öptüler. Biz indikten sonra da 3 araç arkadan otobüse çarptı. Bir araç da takla atarak geldi. Çok şükür yaralanmalarla bu faciayı atlattık. Daha büyük can kayıpları da olabilirdi." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Van-Erciş kara yolunun 35-40'ıncı kilometreleri arasında yoğun sis ve gizli buzlanma nedeniyle 35 aracın karıştığı iki ayrı zincirleme kaza meydana gelmişti. Kazada Bediha Ertuğrul (47) hayatını kaybetmiş, 83 kişi yaralanmıştı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan 53'ü taburcu edilirken, 9'unun yoğun bakımda 21'inin ise servislerde tedavisi sürüyor.