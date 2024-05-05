Üye Girişi
Haberler

Van'ın Tuşba ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Tuşba ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedilirken, Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4,1 olarak açıkladı.

Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu.

VAN'DA 3,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 22.58'de merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Van'ın Tuşba ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4,1

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4,1 olarak açıkladı. Kandilli depremin yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

Van'ın Tuşba ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kandilli Rasathanesi Kandilli Deprem Tuşba Van 3.Sayfa Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title