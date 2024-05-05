Van'ın Tuşba ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Van'ın Tuşba ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedilirken, Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4,1 olarak açıkladı.
Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu.
VAN'DA 3,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 22.58'de merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4,1
Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4,1 olarak açıkladı. Kandilli depremin yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.
ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ
Sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.