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Uygulama yapan polise silah çeken Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü tutuklandı

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Adana'da uygulama yapan polisin dur ihtarına uymayarak kaçtıktan sonra, polis yakalayınca silah çekip tokat atmaya çalışan bir Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü tutuklandı. Yanındaki iki şahıs ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Belediyenin kiralık aracı olduğu öğrenilen kamyonette 28 gram bonzai de ele geçirildi.

- Uygulama yapan polise silah çeken Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü tutuklandı

Adana'da uygulama yapan polisin dur ihtarına uymayarak kaçtıktan sonra, polis yakalayınca silah çekip tokat atmaya çalışan bir Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü tutuklandı. Yanındaki iki şahıs ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı

Belediyenin kiralık aracı olduğu öğrenilen kamyonette 28 gram bonzai de ele geçirildi

ADANA - Adana'da uygulama yapan polisin dur ihtarına uymayarak kaçtıktan sonra, polis yakalayınca silah çekip tokat atmaya çalışan bir Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü tutuklandı. Yanındaki iki şahıs ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı

Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesine 20 Nisan günü meydana geldi. İddiaya göre Alparslan Türkeş Bulvarında Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uygulama yapmaya başladı. Bir süre sora polis bulvardan gelen 06 DDF 448 plakalı kamyoneti durdurmak istedi. Ancak dur ihtarına rağmen kamyonetin sürücüsü infaz koruma memuru Mehmet Ali Ş. durmayarak yoluna devam etti. Bunun üzerine polis aracın arkasından gidip bir süre kovalamanın ardından kamyoneti durdurup içindekilerin aşağı inmesini istedi. Ancak kamyonette bulunan Mehmet Ali Ş., Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Selahattin Ş. ve Ahmet B. araçtan inmedi. Müdür Selahattin Ş. araca yaklaşan polise tokat atmaya çalışıp elini beline atarak, "Siz kimsiniz? Sizi geberteceğim" diye bağırarak silah çıkartıp polise doğrulttu. Bunun üzerine polis şahsa biber gazı sıkıp etkisiz hale getirip silahı aldı. Ancak şahıs polise yumruk ve tekme atarak mukavemet göstermeye devam etti. Diğer iki şahısta Selahattin Ş.'yi kurtarmak için polise mukavemet gösterince polis biber gazı kullandı. Mehmet Ali Ş. etkisiz hale getirilirken, diğer şahıs yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polis şahsı da kovalama sonrası yakaladı. 3 şahısta gözaltına alındı. Polis Selahattin Ş.'nin polise doğrulttuğu silaha el koydu. Araçta yapılan aramada ise 28 gram bonzai ele geçirildi. Sürücüye de alkollü araç kullanmaktan işlem yapılarak araçta bağlandı. Ayrıca aracın Seyhan Belediyesinin kiralık aracı öğrenildi. Polis zanlıların ifadesini aldıktan sonra "dur ihtarına uymama, görevli memura mukavemet, tehdit, hakaret, görevli memuru silah doğrultma, uyuşturucu bulundurma" suçlarından adliyeye sevk etti. Şüphelilerden Selahattin Ş. tutuklanırken, diğer iki şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Seyhan Belediyesi Seyhan Adana Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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