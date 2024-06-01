Üvey kızlarını yıllarca istismar ettiği ortaya çıkan adam, kendisini savunacak avukat bulamadı

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan Selahattin Bey, evden kaçan üvey kızlarına aramak için yayına çıktı. 14 gün sonra bulunan genç kızlar, üvey babanın yıllardır kendilerini istismar ettiği ellerinde de görüntüler olduğunu itiraf etti. Canlı yayın esnasında gözaltına alınan adam tutuklanırken hiçbir avukat bu olayı savunmak istemediği için davada yer almak istemedi.

MUHTARIN ŞÜPHELENMESİYLE GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI

Ortaca'nın Ekşiliyurt Mahallesi'nde yaşayan Selahattin Yalnız geçtiğimiz hafta mahalle muhtarı Meral Uysal'ı arayarak, yanında yaşayan 2 kızın kaçtığını söyledi. Muhtar Meral Uysal, Selahattin Yalnız ile yaptığı görüşmede, Yalnız'ın kendisine, "Bu kızlar bana uyku ilacı içirdiler, öldürmeye çalıştılar, bana her türlü iftirayı attılar" deyince olaydan şüphelenen muhtar Meral Uysal, konuyu Müge Anlı ile Tatlı Sert programına iletti.

MÜGE ANLI ÖFKEDEN DELİYE DÖNMÜŞTÜ

Müge Anlı'nın programına çıkan kızlar, üvey babanın kendilerini yıllardır istismar ettiğini hatta "Dördünüz de benim karımsınız" dediğini söyledi. Elinde istismar görüntülerinin olduğunu söyleyen Müge Anlı ise Sen utanmadan benim stüdyoma nasıl geldin ahlaksız. Terbiyesiz adam. Senin bu kızlara yaptıkların videosu elimde. Ahlaksız... Sen bu kızları istismar edip nasıl gelip bir de ararsın?" diyerek ateş püskürdü.

AVUKATLAR SAVUNMAK İSTEMEDİ

Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen üvey baba Selahattin Yalnız, canlı yayında gözaltına alındı. İşlemler için emniyete götürülen Yalnız, vatandaşların linç girişiminden de polisler sayesinde kurtuldu. 2'si engelli 3 kıza, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Selahattin Yalnız, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Sabah'ta yer alan habere göre, Türkiye'nin gündemine oturan Selahattin Yalnız, kendisini savunacak avukat bulamadı. Adama barodan avukat görevlendirildi.

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