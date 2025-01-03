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Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un ölüm nedeni belli oldu

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un ölüm nedeni belli oldu
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Antalya'da tedavi gören Ferdi Tayfur'un vefatı Türkiye'yi yasa boğarken, hastaneden yapılan açıklamada usta sanatçının karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. Öte yandan Ferdi Tayfur'un cenaze töreniyle ilgili detaylar da belli oldu.

Muğla'daki tedavisinin ardından doktorları ve ailesinin isteği üzerine askeri uçakla Antalya'ya sevk edilen Ferdi Tayfur, Medical Park Antalya Hastanesi'nde bir süre önce ameliyat edildi. Tayfur, aynı hastanede hayatını kaybetti.

SİNÜS AMELİYATI YAPILMIŞTI

Yaşamını sürdürdüğü Marmaris'teki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanan Ferdi Tayfur, önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna sevk edilmişti. Genel cerrahi bölümünün yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sonrası sanatçı, 16 Aralık'ta Muğla'dan Antalya'daki hastaneye nakledilmiş ve burada kendisine sinüs ameliyatı yapılmıştı.

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un ölüm nedeni belli oldu

2020'DE OĞLUNUN BÖBREĞİ NAKLEDİLMİŞTİ

Sanatçının, daha önce Antalya'da bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı belirtilmişti. Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'a, Antalya'da 2020'de de oğlunun böbreği nakledilmişti.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ülkemizin nadide sanatçılarından Ferdi Tayfur'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Türk müziğine kazandırdığı eserlerle milyonların gönlünde taht kuran Ferdi Tayfur, her daim saygıyla anılacaktır. Ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un ölüm nedeni belli oldu

CENAZE TÖRENİ BELLİ OLDU

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül'ün yaptığı açıklamaya göre, usta sanatçı için 4 Ocak Cumartesi Atatürk Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlenecek. Tayfur'un cenazesi ikindi vakti Emirgan Çınaraltı Camisi'nde kılınacak namazın ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

BASIN DANIŞMANINDAN AÇIKLAMA

Ferdi Tayfur'un basın danışmanı da cenaze töreniyle ilgili detayları paylaştı. Şirin Gözalıcı yaptığı açıklamada, "Sayın Ferdi Tayfur için cumartesi günü saat 12.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek anma töreninin ardından Emirgan Çınaraltı Camiinde kılınacak cenaze namazı sonrası, ikindi namazını müteakiben Yeniköy'de aile mezarlığına defnedilecektir" ifadelerine yer verdi.

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un ölüm nedeni belli oldu

HASTANEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Antalya'daki bir hastanede tedavi gören 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur'un, karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. Medical Park Antalya Hastanesi Kompleksi Başhekimliğinden, sanatçı Tayfur'un vefatına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Sanatçının 16 Aralık'ta askeri uçakla hastaneye getirilerek, daha evvel oluşan mantar enfeksiyonu sebebiyle sinüs temizliği için ameliyat edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi; "Ameliyatın ardından sağlık durumu iyiye giden sanatçımız, maalesef dün öğlen saatlerinde çok hızlı ilerleyen karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle yoğun bakıma alındı. Yoğun devam eden tedavisi ve doktorlarının tüm çabalarına rağmen saat 19.38'de sanatçımız hayata gözlerini yumdu. Medical Park Hastaneleri olarak, Türk müziğinin çok sevilen sanatçısı Sayın Ferdi Tayfur'un karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle aramızdan ayrıldığını sevenlerine bildirmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz."

Ferdi Tayfur'un sadece güçlü sesi ve unutulmaz şarkılarıyla değil, aynı zamanda Türk müziğine getirdiği yenilikler ve samimiyetiyle nesiller boyunca hatırlanacak bir sanatçı olduğu vurgulanan açıklamada, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un ölüm nedeni belli oldu

SANATÇININ HAYRANLARI ÜZGÜN

Sanatçının vefat haberinin ardından sevenleri, hastane binası önünde toplandı. Tayfur için dua eden hayranları göz yaşı döktü. Bazı sevenleri de araçlarından, telefonlarından Tayfur'un şarkılarını açtı. Sanatçının hayranlarından Ayşegül Can, çocukluğunun Ferdi Tayfur'un şarkılarıyla geçtiğini söyledi. Tayfur'un vefatının kendilerini çok üzdüğünü dile getiren Can, "Böyle bir sanatçı bir daha yüz yıl boyunca gelmeyecek. Yatağımızdan kalkıp da geldik, pijamalarımızla geldik. Yolda ağlaya ağlaya geldik. Böyle bir sesi kaybettiğimiz için çok üzgünüm. Milletimizin başı sağ olsun." diye konuştu. Murat Aygın da Tayfur'un çok değerli bir sanatçı olduğunu söyledi.

Tayfur'un Adanalı olduğunu anımsatan Aygın, kendisinin de Adana'da büyüdüğünü, onun yetiştiği mahalleyi de çok iyi bildiğini belirtti. Sanatçının şarkılarıyla, filmleriyle büyüdüklerini anlatan Aygın, "Sinemadan çıkardık ağlardık. Sanki aynı evin içinde büyüdük. Ferdi baba, aileden biri gibiydi. Gariban babasıydı." ifadelerini kullandı. 75 yaşındaki Süleyman Akdoğan da aynı mahallenin çocuklarını olduğunu kaydetti. Türkiye'nin, değerli bir insanı kaybettiğini ifade eden Akdoğan, sevenlerine başsağlığı diledi. Abdullah Şimşek de hastanede tedaviye alındığını duyduğunda ziyaret için geldiğini, saatlerce hastanenin önünde beklediğini ancak göremediğini söyledi. Vefat haberine inanamadığını dile getiren Şimşek, "Çok seviyorduk, kasetleri hala duruyor, sürekli Ferdi Tayfur'un şarkılarını paylaşırım. Şimdi de son görevimizi yapmaya geldik." dedi.

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un ölüm nedeni belli oldu

FERDİ TAYFUR KİMDİR?

Ferdi Tayfur, Türk şarkıcı, söz yazarı ve besteci olarak tanınan bir sanatçıdır. 1945 yılında Adana'nın Yüreğir ilçesinde doğmuştur. 1970'li yıllardan itibaren Türk müziğinin önemli isimlerinden biri haline gelmiştir ve özellikle arabesk müziğin önde gelen isimlerinden biridir.

Ferdi Tayfur, kendine özgü yorumu ve duygusal şarkı sözleri ile tanınır. Kendisi, "Huzurum Kalmadı", "Bana Ellerini Ver", "Gecenin Sonuna Yolculuk" gibi hit şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesi edinmiştir. Müzik kariyerine 1970'lerin başında başlamış ve bugüne kadar sayısız albüm çıkarmıştır. Ferdi Tayfur'un müziği, genellikle aşk, özlem, ayrılık ve yaşamın zorlukları gibi temaları işler.

Ayrıca Tayfur, müzik dışında oyunculuk da yapmış, birkaç sinema filminde rol almıştır. Hem Türkiye'de hem de yurtdışında büyük bir hayran kitlesine sahiptir. 80'li ve 90'lı yıllarda, Türk müziğinin en popüler isimlerinden biri olarak adından söz ettirmiştir. Tayfur'un müziği, özellikle 1980'lerden sonra, Türkiye'de arabesk müziğin en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilmiştir.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (13)

Haber Yorumlarıosman kara:

Allah rahmet eylesin.

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Haber YorumlarıMASUMANE3438:

hiç bir yerde bir tek kötü yorum görmedim bu herkese nasip olmaz mekanın cennet olsun arabeskin kralı

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Haber YorumlarıBerkant Tezcan:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah ??iyi bir sanatçıydı ?? kandil gecesi vefat etti cuma mübarek gün defnedilcek ????

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

çok zor bir hayatı olmuş ve bunu şarkılarında ciğerden okuyarak sevenlerine bu duyguyu geçirmiş değerli bir sanatçıydı nasılki Kemal Sunal 24 yıldır filmleri hala izleniliykr severek ferdi tayfur da hep besteleri şarkılarıyla ölümsüzdür

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Haber YorumlarıYılmaz Şirin:

Aile işleri bize karışmak düşmez.

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Mukaddes bir günde Rahman' a kavuşan Usta, canımızdan bir can gitti. Bir Usta geldi geçti bu yalancı dünyadan. Hep gönüllerde yaşayacaksan, şarkılarınla anılacaksın Usta. Mekanın cennet olsun inşallah.

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Haber YorumlarıLandini Mistral:

Necla nazirdan ses seda yok neden Allah rahmet yasimiz büyük

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Haber Yorumlarımehmet kilinc:

Allah rahmet eylesin Arkasından fatiha okunan ender ünlülerimizden aynı ömer döngeloğlu hoca, özkan uğur, barış manço, bu türkiyemizin bütün insanlarını birleştiren insanları, allahım hepsine rahmet eylesin.

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Haber Yorumlarıbiri bizi gözetliyor:

ÇOK SEVDİK BE ABİ..

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Haber Yorumlarıayşe kart :

ALLA H RAHMET EYLESİN .Milletimiz onu çok sevdi, hem de saygı duydu.Unulmaz Hatıran yeter.

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