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Ünlü rapçi Sefo depremden şort ve atletiyle kaçtı

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İstanbul'da en büyüğü 6.2 olmak üzere art arda meydana gelen depremler büyük korku yarattı. İstanbullular sokaklara dökülürken ünlü rapçi Sefo, sarsıntı sırasında yaşadığı panik ve evden kaçış anını sosyal medyadan paylaştı.

İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında en büyüğü 6.2 olmak üzere art arda meydana gelen depremler, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Depremin ardından İstanbullular sokaklara döküldü.

Ünlü rapçi Sefo, deprem sırasındaki kaçışını paylaştı

SEFO'NUN PANİK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

"Sefo" olarak bilinen ünlü rapçi Seyfullah Sağır da depreme evinde yakalanan vatandaşlardan biri oldu. Evine yerleştirdiği güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Sefo'nun, sarsıntı sırasında yaşadığı panik ve hızla dışarı çıkmaya çalıştığı anlar görüldü.

Ünlü rapçi Sefo, deprem sırasındaki kaçışını paylaştı

"ULAŞAMAZSANIZ, DON ATLET SOKAKTAYIMDIR"

O anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü rapçi, "Asla soğukkanlı davranamayacağım. Yıllardır en büyük korkum deprem. Bir şey olur da bana ulaşamazsanız, don atlet sokaktayımdır" ifadelerini kullandı.

Ünlü rapçi Sefo, deprem sırasındaki kaçışını paylaştı

Ünlü rapçi Sefo depremden şort ve atletiyle kaçtı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıalperen84:

tam maganda tipli

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Haber YorumlarıMustafa Yörükoglu:

Deprem Anında çekmemiş sonradan çekmiş bunu ayakkabılar kimildamadan duruyor.Kurgu yani.

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Haber Yorumlarımtcbqnd4z8:

Stresten asit sçmış ??????

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Haber YorumlarıDavut Şeyban:

Ne oldu rap yapsaydın

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Haber YorumlarıTeymur:

attılarmı mangalda kül brakmaz delikanlılığın kitabını yazarlar....Ama bi yere kadar

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Haber YorumlarıGökhan GÜLMEZ:

programın birinde benim ismim Seyfullah Allah'ı çıkarmışlar Sefa kalmış diyordun sana gösterirler onu öyle Allah'a çıkarmışlar bilmem ne falan sana anlatırlar koçum önümü sallantıyla don gömlek kaldın öbür dünyada hiçbir şey kalmayacak

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