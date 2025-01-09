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Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı

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Üsküdar'da iş insanı ve Bodrumspor Kulübü Başkanı Fikret Öztürk'ün villasından yaklaşık 1 milyon dolar değerinde ziynet eşyası ve para çalındı. Hırsızlık olayı sonrasında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Üsküdar'da iş insanı ve Bodrumspor Kulübü Başkanı Fikret Öztürk'ün villasına girerek yaklaşık 1 milyon dolar değerinde ziynet eşyası, 10 bin dolar para ve bir adet ruhsatlı silahın içinde bulunduğu kasanın çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerle birlikte bir miktar ziynet eşyası ele geçirilirken polisin olaya karışan diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının devam edildiği öğrenildi.

Ünlü iş insanının villasına girmişlerdi! Milyon dolarlık soygunda yeni gelişme

1 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE ZİYNET EŞYASINI ÇALIP KAYIPLARA KARIŞTILAR

Olay, 28 Aralık'ta Burhaniye Mahallesi Tunus Mahmut Paşa 1. Sokak'taki bir sitede meydana geldi. İş insanı ve Bodrumspor Kulübü Başkanı Fikret Öztürk'ün tel örgülerle çevrili, güvenlikli sitedeki villasına giren şüpheliler, yaklaşık 1 milyon dolar değerinde ziynet eşyası, 10 bin dolar para ve bir adet ruhsatlı silahın içinde bulunduğu kasayı çalarak kaçtı. Son anda güvenlik görevlilerinin fark ettiği hırsızlar, yaşanan kovalamacaya rağmen yakalanamadı. Güvenlik görevlilerinin ihbarının ardından Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kullandıkları aracın plakasına ulaşan polis, ikiz plaka takılarak kullanılan otomobili takip ederek şüphelilerden Musa B.'yi gözaltına aldı. Daha önceden 25 suç kaydı bulunan şüphelinin sorgusunun ardından çalıntı malları satın aldığı öğrenilen Nihat D.'de yakalandı.

Ünlü iş insanının villasına girmişlerdi! Milyon dolarlık soygunda yeni gelişme

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerin hırsızlıkla ilgili suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Polis operasyonunda villadan çalınan ziynet eşyalarının bir bölümünün de ele geçirildiği belirtilirken olaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü. Savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

"NİHAT'A EŞİME BİLEKLİK ALMAK İÇİN PARA VERDİM"

Hakimlikte savunması alınan şüpheli Musa B., "Ben bu şahısla bu şekilde bir ticarette bulunmadım. Nihat'a eşime bileklik alabilmek için para vermiştim. Getirmiş olduğu bileklik sahte çıkınca paramı geri istedim, paramı geri vermedi. Eşini aldattığı için, 'Bunu eşine söyleyeceğim' dedim. Bu nedenle tartıştık. Kendisiyle aramızda bir husumet oluştu. Bu olaylardan dolayı böyle aleyhime beyanda bulunmuştur. Suçlamaları reddediyorum" dedi.

Ünlü iş insanının villasına girmişlerdi! Milyon dolarlık soygunda yeni gelişme

"MUSA'YA SAHTE BİLEKLİK SATMADIM"

Şüpheli Nihat D. ise, "Ben kolluk görevlilerine elimden geldiğince yardımcı oldum. Teşhis ettim. Hırsızlık malı olduğunu bilseydim, söylemezdim. Ben malzemeleri Musa'dan aldım. Ben Musa'ya sahte bileklik satmadım. Yalan konuşmaktadır. Whatsapp konuşmalarımız söylediklerime delildir" dedi.

Ünlü iş insanının villasına girmişlerdi! Milyon dolarlık soygunda yeni gelişme

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Dosyayı inceleyen mahkeme heyeti, Şüphelilerin üzerine atılı 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' ve 'Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme' suçlarının vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumu ve suçun işlendiğine dair kuvvetli suç şüphesi bulunduğunu gösterir somut delillerin bulunmasını göz önüne alarak Musa B. ve Nihat D.'nin tutuklanmalarına hükmetti.

Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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