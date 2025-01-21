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Ülkü Ocakları Başkanı'ndan gözaltına alınan Ümit Özdağ için sert sözler

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Ümit Özdağ'ın ifade vereceği İstanbul Adliyesi'nde yoğun güvenlik önlemleri alındı

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Zafer Partisi'nin il başkanları toplantısında sarf ettiği sözler nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından gözaltına alınan Ümit Özdağ bugün ifade vermek için İstanbul Adliyesi'ne getirilecek. Partililer kalabalık gruplar halinde adliyeye akın ederken emniyet bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin Özdağ hakkında resen başlatılan soruşturma sürüyor.

GECE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE GÖTÜRÜLDÜ

Soruşturma kapsamında dün akşam saatleridne Ankara'da gözaltına alınan Özdağ, İstanbul'a getirildi. Hakkında başlatılan soruşturma "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçu yönünden de genişletilen Özdağ, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Ümit Özdağ'ın ifade vereceği İstanbul Adliyesi'nde yoğun güvenlik önlemleri alındı

PARTİLİLER SLOGANLAR ATTI

Öte yandan, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'a destek olmak isteyen partililer, İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde toplandı. Kalabalık zaman zaman sloganlar attı.

Ümit Özdağ'ın ifade vereceği İstanbul Adliyesi'nde yoğun güvenlik önlemleri alındı

"BENİ ÖLDÜRMEDEN SUSTURAMAZSINIZ"

O anlarda Ümit Özdağ'ın sosyal medya hesabından bir paylaşım da yapıldı. Emniyet'in önünde açılan canlı yayına "Beni öldürmeden susturamazsınız" notu düşüldü.

Ümit Özdağ'ın ifade vereceği İstanbul Adliyesi'nde yoğun güvenlik önlemleri alındı

ADLİYE ÖNÜNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Özdağ'ın bugün ifade vermek için İstanbul Adliyesi'ne getirilmesi beklenirken bina önünde Zafer Partililerin yoğun kalabalıklar oluşturduğu ve emniyetin güvenlik önlemlerini artırdığı görüldü.

Ümit Özdağ'ın ifade vereceği İstanbul Adliyesi'nde yoğun güvenlik önlemleri alındı

"MİLLET VİCDANI ÇAĞLAYAN ADLİYESİ ÖNÜNDE OLACAK"

Gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın X hesabı üzerinden yapılan açıklamada, bugün Özdağ'ın ifade vereceği Çağlayan Adliye'si işaret edilerek "Devlet aklı değil, millet vicdanı Çağlayan Adliyesi önünde olacak!" denildi.

Ümit Özdağ'ın ifade vereceği İstanbul Adliyesi'nde yoğun güvenlik önlemleri alındı

Ümit Özdağ'ın ifade vereceği İstanbul Adliyesi'nde yoğun güvenlik önlemleri alındı
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

Türk, Alpaslandır... Türk, Osman Gazidir... Türk, Fatih Sultan Mehmet Handır, Sultan Selimdir... Türk bunun gibi olmaz. başındaki şapkada değil adamlığında aranır Türklük. Türk, müslümanların dostu, hamisidir. Bunun gibi İslam düşmanı, mossad ajanı değildir.Türküm, tüm müslüman ırklar da Araplar da Kürtler de VE HEPSİ DE KARDEŞİMDİR.

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