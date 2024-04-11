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Uluslararası uyuşturucu çetesi çökertildi! 608 kilogram kokain yakalandı

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Uyuşturucu ve satıcılarına yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen Narkoçelik-11 operasyonlarında toplam 608 kilogram kokain ele geçirildi. Operasyonda 4'ü yabancı uyruklu 13 şüpheli yakalandı. Bakan Yerlikaya, yakalanan kokain miktarının, Türkiye'de bir defada yakalanan "3'ncü en büyük kokain miktarı" olduğunu da kaydetti.

UYUŞTURUCU ÇOĞALTIMINDA KULLANILAN 827 KG MADDE ELE GEÇİRİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Lübnan ve Venezuela uyruklu Dani Talal Awad Abuşanap'ın elebaşılığını yaptığı Uluslararası Uyuşturucu Madde Organize Suç Örgütüne yönelik operasyonlarda 827 kilogram da uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan ara kimyasal madde ele geçirildiğini açıkladı.

Uluslararası uyuşturucu çetesi çökertildi! 608 kilogram kokain yakalandı

"BİR DEFADA YAKALANAN 3'NCÜ EN BÜYÜK MİKTAR

Operasyonda 4'ü yabancı uyruklu 13 şüpheli yakalandı. Yerlikaya, yakalanan kokain miktarının Türkiye'de bir defada yakalanan 3'ncü en büyük miktar olduğunu ifade etti.

Uluslararası uyuşturucu çetesi çökertildi! 608 kilogram kokain yakalandı

BAKAN YERLİKAYA OPERASYONU DUYURDU

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurduğu operasyon için, "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; İster ulusal, ister uluslararası olsun zehir tacirlerine, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Organize suç örgütlerine karşı operasyonlarımız şafak sökerken de gün batarken de kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucu; Kocaeli, Antalya ve Tekirdağ Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

Temin ettikleri kimyevi maddeleri Tekirdağ'ın Saray ilçesi kırsalında bir bağ evine depoladıkları, Örgüt üyelerinin depoladıkları kimyevi maddeleri Antalya'ya sevk ettikleri, Antalya, Döşemealtı ilçesinde bulunan bağ evlerinde gübreye emdirilmiş olan kokain maddesini ayrıştırma ve çoğaltma faaliyetlerinde bulundukları ve Çoğalttıkları uyuşturucu maddenin bir miktarını piyasaya sürmek amacıyla harekete geçtikleri tespit edildi. Körfez Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları bayram günü gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." sözleriyle emniyet mensuplarını tebrik etti.

Uluslararası uyuşturucu çetesi çökertildi! 608 kilogram kokain yakalandı

Uluslararası uyuşturucu çetesi çökertildi! 608 kilogram kokain yakalandı

Kaynak: Haberler.com / Eymen Dursun - 3.Sayfa

İçişleri Bakanı Operasyon Türkiye Kocaeli Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Haberler

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