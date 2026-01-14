Oyuncu Ufuk Bayraktar, adliyeye geldi
Oyuncu Ufuk Bayraktar, koruma hizmeti karşılığında para talep ettiği işletme sahibine saldırarak hakim karşısına çıkma durumuyla karşılaştı.
Oyuncu Ufuk Bayraktar, bir işletmeyi koruma adı altında sahibinden para istediği, reddedilmesi üzerine işletme sahibine 'seni burada barındırmayacağım görürsün' diyerek yumrukla saldırdığı iddiasıyla 11 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıkmak üzere adliyeye geldi. - İSTANBUL
