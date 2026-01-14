Haberler

Oyuncu Ufuk Bayraktar, adliyeye geldi

Güncelleme:
Oyuncu Ufuk Bayraktar, koruma hizmeti karşılığında para talep ettiği işletme sahibine saldırarak hakim karşısına çıkma durumuyla karşılaştı.

Oyuncu Ufuk Bayraktar, bir işletmeyi koruma adı altında sahibinden para istediği, reddedilmesi üzerine işletme sahibine 'seni burada barındırmayacağım görürsün' diyerek yumrukla saldırdığı iddiasıyla 11 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıkmak üzere adliyeye geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
