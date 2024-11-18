Türkiye'yi kahreden olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sitem dolu sözler

İzmir'in Selçuk ilçesinde anne Melisa Akcan'ın kapıyı üzerlerine kilitledikten sonra evde kalan yaşları 1 ile 5 arasında değişen 5 kardeş Fadime Nefes (5), Funda Peri (4), Aslan Miraç (3), Masal Işık (2) ve Aras Bulut Akcan (1) sobadan çıkan yangında can verdi. Acı olay Türkiye'yi hüzne boğarken "Bir ihmal var mıydı?" sorusu gündeme geldi.

"ANNEME BİLE EMANET ETMEK İSTEMEZDİM"

Anne Melisa Akcan, Bakan Göktaş'ın kendisini ziyaretinde çocukları neden bakanlık korumasına vermediğini "Evlatlarım beni hayata bağlayan tek şeydi. Ben evlatlarımı anneme bile emanet etmek istemezdim" sözleriyle anlatmıştı.

ERDOĞAN: BAKANLIĞIN ÇOCUKLARI ALMASI LAZIMDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan Merkez Yürütme Kurulu toplantısında Türkiye'yi yasa boğan acı olay da ele alındı. Erdoğan'ın konuyla ilgili, "Ev desen ev değil, baraka desen baraka değil, bakanlığın çocukları alması lazımdı" dediği öğrenildi. MYK üyelerinin de çocuğun üstün yararı kanun maddesi gereği çocukların alınması gerektiğini vurguladığı ifade edildi.

"ALMAYAN AKLI SORGULAMAK LAZIM"

Toplantıda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ihtiyaç sahibi hanelerle birebir ilgilendiğini sosyal yardım mekanizmasının olduğunun fakat mekanizmanın işleyişinin sorgulanması gerektiği vurgulandı. Konuyla ilgili bir MYK üyesinin, "18 kez o eve girmiş ama çocukları almamış çalışanlar üzerinde soruşturma yapılmalı. Sistem o masum çocukları o evden devletin korunmasına almalıydı. Kanuni olarak çocuğun üstün yararı ilkesi var o çocuklar o evden alınmalıydı. Almayan aklı sorgulamak lazım" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Sabah'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konunun detaylı olarak araştırılması için özel bir ekip görevlendirerek inceleme başlattı.