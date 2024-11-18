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Türkiye'yi kahreden olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sitem dolu sözler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir'de 5 çocuğun yanarak can vermesiyle ilgili "Ev desen ev değil, baraka desen baraka değil, bakanlığın çocukları alması lazımdı" eleştirisini yapması sonrası, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konunun detaylı olarak araştırılması için özel bir ekip görevlendirdi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde anne Melisa Akcan'ın kapıyı üzerlerine kilitledikten sonra evde kalan yaşları 1 ile 5 arasında değişen 5 kardeş Fadime Nefes (5), Funda Peri (4), Aslan Miraç (3), Masal Işık (2) ve Aras Bulut Akcan (1) sobadan çıkan yangında can verdi. Acı olay Türkiye'yi hüzne boğarken "Bir ihmal var mıydı?" sorusu gündeme geldi.

"ANNEME BİLE EMANET ETMEK İSTEMEZDİM"

Anne Melisa Akcan, Bakan Göktaş'ın kendisini ziyaretinde çocukları neden bakanlık korumasına vermediğini "Evlatlarım beni hayata bağlayan tek şeydi. Ben evlatlarımı anneme bile emanet etmek istemezdim" sözleriyle anlatmıştı.

Türkiye'yi kahreden olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sitem dolu sözler

ERDOĞAN: BAKANLIĞIN ÇOCUKLARI ALMASI LAZIMDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan Merkez Yürütme Kurulu toplantısında Türkiye'yi yasa boğan acı olay da ele alındı. Erdoğan'ın konuyla ilgili, "Ev desen ev değil, baraka desen baraka değil, bakanlığın çocukları alması lazımdı" dediği öğrenildi. MYK üyelerinin de çocuğun üstün yararı kanun maddesi gereği çocukların alınması gerektiğini vurguladığı ifade edildi.

Türkiye'yi kahreden olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sitem dolu sözler

"ALMAYAN AKLI SORGULAMAK LAZIM"

Toplantıda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ihtiyaç sahibi hanelerle birebir ilgilendiğini sosyal yardım mekanizmasının olduğunun fakat mekanizmanın işleyişinin sorgulanması gerektiği vurgulandı. Konuyla ilgili bir MYK üyesinin, "18 kez o eve girmiş ama çocukları almamış çalışanlar üzerinde soruşturma yapılmalı. Sistem o masum çocukları o evden devletin korunmasına almalıydı. Kanuni olarak çocuğun üstün yararı ilkesi var o çocuklar o evden alınmalıydı. Almayan aklı sorgulamak lazım" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Sabah'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konunun detaylı olarak araştırılması için özel bir ekip görevlendirerek inceleme başlattı.

Türkiye'yi kahreden olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sitem dolu sözler
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (49)

Haber YorumlarıÖmer:

Önce aile bakanını görevden al.

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Haber YorumlarıENSON:

Özel ekip kurulsa ne yazar 5 çocuk öldükten sonra,

Yorum Beğen321
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Haber YorumlarıÜlkücü Gençlik:

Haşmetlimizin ağzından laf çıkmadan kimse harekete geçmiyor

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Haber YorumlarıAhmet Uzturk:

kral çıplak kim sorumlu acaba ...

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Haber YorumlarıKamil Başkurt:

Çocukları sahiplenmeyi SMA hastalığı olan çocuklardan başlayabilirsiniz

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Haber Yorumlarıoguz:

BUNU MUHALEFET YAPSA NE OLURDU DÜŞÜNMEK BİLE İSTEMİYORUM AMA KENDİLERİ OLUNCA SİTEM KIRGINLIK KÜSLÜK SONRA UNUTULUR

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Haber YorumlarıCAN Işık:

Kime sitem edecek baş suçlu

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Haber YorumlarıBuğra Er:

Hep sizin yuzunuzden dusun artık ulkenınde milletınde yakasından

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Haber YorumlarıKoray GENÇ:

Dünya sarayın etrafında döndüğünden memleketten bi haber olmanız normal.

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Haber YorumlarıAkıncı:

Evet hakli, çok tan beri alinmasi gerekiyordu

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