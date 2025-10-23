Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp her defasında serbest kalmış

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde su kuyusunda cesedi bulunan Hasret Akkuzu'nun (17) cinayet şüphelisi olduğu belirtilen Deniz Boyacı (41), Aydın'da yakalandı. Daha önce 5 cinayetten hüküm yiyen Boyacı, Türkiye'nin gündemine oturdu.

Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Koramanlar köyü kırsalında 19 Ekim sabahı hayvan otlatan köylüler, su kuyusundaki cesedi fark etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kuyudan çıkarılan ceset, Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ailesi, cesedin 12 Ekim'den beri kayıp olan Akkuzu'ya ait olduğunu teşhis etti.

AYDIN'DA YAKALANDI

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatan jandarma ekipleri, 6 kişiyi gözaltına aldı, Akkuzu'yu öldürdüğü üzerinde durulan Deniz Boyacı'nın Aydın'da olduğu tespit edildi. Ekipler, düzenlediği operasyonla Boyacı'yı da gözaltına aldı.

2011'DE 2'Sİ ÇOCUK 4 KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞ

Cinayet şüphelisi Deniz Boyacı'nın 2001'de, Hasret Akkuzu'nun cesedinin bulunduğu Koramanlar Mahallesi'nde Ahmet Kavak, birlikte yaşadığı Ayşe Akça ve 2 çocuğunu bıçaklayarak öldürdükleri suçlamasıyla bir arkadaşıyla birlikte gözaltına alınıp, tutuklandığı bildirildi. O dönem 17 yaşında olan Boyacı'nın hapis cezasına çarptırıldığı ve 2016 yılında tahliye edildiği belirtildi.

AÇIK CEZAEVİNDEN İZİNLİ OLARAK ÇIKMIŞ

Deniz Boyacı, cezaevinden çıktıktan bir süre sonra yeniden gözaltına alındı. 2001 yılında, 4 kişinin öldürülmesi olayından 3 ay önce, 3 arkadaşıyla Konya'da bir müteahhidin öldürülmesi olayına karıştığı suçlamasıyla gözaltına alınan Deniz Boyacı tutuklanıp, yargılandığı davada bu kez 12 yıl hapse çarptırıldı. Bir süre kapalı cezaevinde kaldıktan sonra açık cezaevine alınan Deniz Boyacı'nın izinli olarak çıktığı ve geri dönmediği ifade edildi.

KATİL ZANLISININ BEBEĞİNE BAKICILIK YAPMIŞ

Öte yandan; su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret Akkuzu'nun yaklaşık 4 yıl önce katil zanlısı Deniz Boyacı'nın bebeğine bakıcılık yaptığı öğrenildi. Açık öğretim üzerinden lise eğitimi alan Akkuzu'nun bir tekstil fabrikasında çalıştığı ve 7 Ekim'de işten ayrıldığı belirtildi.

BABASINA 'GELİYORUM' YAZMIŞ

Akkuzu'nun kaybolduğu 12 Ekim'de valiz almak için belde merkezine gittiği, saat geç olduğu için merak eden babasına akşam 21.45 sıralarında 'geliyorum' diye mesaj attığı daha sonra babasının aramasına, 'şarjım az, eve geliyorum' diyerek yanıt verdiği ortaya çıktı. Ailesi bu konuşmadan sonra kendisinden bir daha haber alamadı.

AĞACA KAMERA TAKILDI

Hasret Akkuzu'nun cansız bedeninin bulunduğu kuyunun yanındaki ağaca, kuyuya geliş gidişleri kontrol etmek amacıyla, olayın ardından jandarma ekiplerince kamera takıldığı görüldü.

HAYVANLAR KUYUNUN SUYUNU İÇMEMİŞ

Genç kızın bulunduğu kuyuya daha önce köpek ölüsü de atıldığı, bu sebeple kuyu kapağının demir parçalarla kilitlendiği öğrenildi. Akkuzu'nun cansız bedeninin bulunduğu kuyunun civarındaki merada hayvanlarını otlatan Ramazan Akça (65), "Burada kapağı kırmışlar, akşamüzeri su çeken arkadaş, hayvanların su içmediğini görünce kapaktan bakıyor. İçeride köpek gibi, ceset gibi bir şey görüyor ama kimseye demeden eve gidiyor. Sonra arkadaşın annesi 'Oradan su içiyoruz, ceset midir nedir bakalım' diye telefon etti, gelip baktık. Işık tutarak baktık. Ceset gördük. Muhtarı aradık, o da karakola telefon etti. Jandarmalar gelince karakolda ifademizi verdik. Bizi serbest bıraktılar. Kilitliydi burası, oradaki damağı kırmışlar. Ne zaman kırıldı bilmiyorum. Cumartesi günü geldik burada römork yıkadık" dedi.