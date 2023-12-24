Türkiye 12 şehidimize ağlıyor! TSK art arda operasyonlarla çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 2 günde 12 askerimiz şehit olurken, TSK bölgeye art arda iki operasyon düzenledi. Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedeflere düzenlenen hava harekatlarında 29 hedefin imha edildiğini ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

12 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerimiz şehit oldu. 22 Aralık'ta da 6 askerimizin şehit olduğu bölgede şehit sayısı 12'ye yükselirken Milli Savunma Bakanlığı, bölgeye operasyon düzenledi.

29 HEDEF İMHA EDİLDİ

MSB'nin sosyal medya hesabından, "Şehitlerimiz için" başlığıyla, Irak ve Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatlarına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek, Irak ve Suriye kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda, Irak-Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine bugün 22.00'da hava harekatları düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "İcra edilen hava harekatları ile bölücü terör örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, petrol tesisleri ve depolardan oluşan toplam 29 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanı Güler

BAKAN GÜLER: 25 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Operasyon sonrası pilotlara seslenen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Evlatlarımızın intikamını almak için irademiz tam. Artık, örgütün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirildi. Bu saldırı da bir kez daha göstermiştir ki, can çekişen hain terör örgütü, son çırpınışlarını vermektedir." ifadelerini kullandı.

"Acımız büyük. Ancak evlatlarımızın intikamını almak için irademiz tam. Bugüne kadar şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız." diyen Güler, şöyle devam etti: "Dün gece 13 terörist etkisiz hale getirilirken, bugün de 12 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Böylece yılbaşından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 156'ya ulaştı. Hiçbir hain terör örgütü mensubu, kahraman Mehmetçiğin pençesinden kurtulamayacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

ŞEHİTLERİMİZİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

23 Aralık tarihinde şehit olan askerlerimizin isimleri şu şekilde açıklandı: Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan, Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz, Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar, Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan, Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak.

22 Aralık'ta şehit düşen askerlerimizin kimlikleri ise şu şekilde sıralandı: Piyade Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca, Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu ve Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşın.

Er Enis Budak