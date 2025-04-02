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Türk Arama Kurtarma Ekibi Myanmar'da İki Kişiyi Daha Kurtardı

Türk Arama Kurtarma Ekibi Myanmar'da İki Kişiyi Daha Kurtardı
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Türk arama kurtarma ekibi GEA, Myanmar'da meydana gelen depremlerde yıkılan bir otelin enkazında yaptığı çalışmalarda 24 saat içinde iki kişiyi kurtardı. Depremlerde toplamda 2 bin 886 kişi hayatını kaybetti.

Türk arama kurtarma ekibi GEA, başkent Naypyidaw'da depremde yıkılan bir otelin enkazında yürüttüğü çalışma sonucu 1 kişiyi daha kurtararak, depremin beşinci gününde 24 saatte enkazdan 2 kişiyi sağ çıkardı.

Türk arama kurtarma ekibi GEA, 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Myanmar'da arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Türk arama kurtarma ekibi, depremin beşinci gününde enkazdan iki kişiyi kurtardı. Dün başkent Naypyidaw'da yıkılan Aye Chan Thar Oteli'nin enkazında çalışmalara başlayan ekip, 26 yaşındaki otel personelini kurtarmasının ardından 24 saat bile geçmeden 1 kişiyi daha enkazdan sağ çıkardı.

Myanmar'da 28 Mart'ta meydana gelen depremlerde şu ana kadar 2 bin 886 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 639 kişinin yaralandığı ve en az 373 kişiden ise hala haber alınamadığı açıklandı. - NAYPYİDAW

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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