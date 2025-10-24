Gözünü kırpmadan önüne atladı! Torununu kurtarmak isterken can verdi

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde park halindeki araç birden harekete geçti. 4 yaşındaki torununun ezilme riskini fark eden kadın torununu kurtardı ancak kendisi aracın altında kalmaktan kurtulamadı.

TORUNUNU İÇİN GÖZÜNÜ KIRPMADAN OTOMOBİLİN ÖNÜNE ATLADI

Beşeylül Mahallesi'nde yaşanan olayda, sürücüsü olmayan otomobilin sokakta oynayan torunu O.D'ye doğru geldiğini gören 61 yaşındaki Fatma Dinç müdahale etti. Torununu son anda kurtaran kadın otomobilin altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, Dinç ile torunu yaralandı.

KURTARILAMADI

Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fatma Dinç müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜNÜN HATASI FARK EDİLDİ

El frenini çekmeden otomobilini park ettiği öne sürülen araç sürücüsü İ.A, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.