Gözünü kırpmadan önüne atladı! Torununu kurtarmak isterken can verdi

Gözünü kırpmadan önüne atladı! Torununu kurtarmak isterken can verdi
Güncelleme:
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 4 yaşındaki torununu kurtarmak isterken otomobilin altında kalan 61 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti.

  • Aydın'ın Kuyucak ilçesinde park halindeki bir otomobil hareket etti.
  • 61 yaşındaki Fatma Dinç, 4 yaşındaki torununu otomobilin altında ezilmekten kurtardı.
  • Fatma Dinç otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti.
  • Torun O.
  • D yaralandı.
  • Sürücü İ.
  • A, el frenini çekmeden otomobili park ettiği için gözaltına alındı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde park halindeki araç birden harekete geçti. 4 yaşındaki torununun ezilme riskini fark eden kadın torununu kurtardı ancak kendisi aracın altında kalmaktan kurtulamadı.

TORUNUNU İÇİN GÖZÜNÜ KIRPMADAN OTOMOBİLİN ÖNÜNE ATLADI

Beşeylül Mahallesi'nde yaşanan olayda, sürücüsü olmayan otomobilin sokakta oynayan torunu O.D'ye doğru geldiğini gören 61 yaşındaki Fatma Dinç müdahale etti. Torununu son anda kurtaran kadın otomobilin altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, Dinç ile torunu yaralandı.

Torunu için bir an dahi gözünü kırpmadan kendini feda etti

KURTARILAMADI

Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fatma Dinç müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Torunu için bir an dahi gözünü kırpmadan kendini feda etti

SÜRÜCÜNÜN HATASI FARK EDİLDİ

El frenini çekmeden otomobilini park ettiği öne sürülen araç sürücüsü İ.A, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Torunu için bir an dahi gözünü kırpmadan kendini feda etti

Kaynak: AA / 3.Sayfa
